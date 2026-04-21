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Avec Asha, XBOX a surtout repris la main sur la communication
On peut constater sur les RS que depuis l'arrivée de Asha Sharma, XBOX sous son impulsion a un peu repris la main sur la communication et ne se laisse pas faire ou ne reste pas sans réaction face aux "rumeurs" et autres "attaques"

Shawn Layden a par exemple ouvertement critiquer le gamepass sur la plateforme linkedin, et Asha, lui a "gentiment" dit qu'elle serait ravie de le rencontrer pour en discuter, le gars n'a plus réagi après ça.




Ensuite il y avait des "rumeurs" pour ne pas dire des fakes news de kepler sur le fait que le projet helix serait pas fait par xbox mais par des oem comme asus et msi et cela a été propagé par un influenceur pro sony, et Jason Ronald (vice président en charge de la next gen) le concepteur en chef de la series x et aussi de la future Helix, est venu lui répondre que le projet Helix est bel et bien une console first party xbox et conçue par xbox, il a ratio le gars au passage, ce dernier veut quand même essayer de discuter, mdr.




Et depuis aujourd'hui il y a des rumeurs d'un licenciement de 15% des effectifs de xbox, et asha sharma a juste éteint le bad buzz (qui n'est pas encore arrivé) avec la baisse de prix du gamepass




N'oublions pas aussi que Xbox va recruter un chargé de relations publiques spécialisé en gestion de la marque et de la réputation. Ce qui veut dire qu'ils pourront faire à la nintendo des menaces de poursuites légales en cas de diffamation pouvant nuire à l'image de l'entreprise.



Et faut avouer que ça fait du bien, parce que l'ancienne direction était trop "fair-play" ce qui faisait que même le plus petit 'influenceur minable pouvait lancer des fausses infos et même chier sur la marque et s'en tirer à bon compte sans répercussion (ils continuaient même à recevoir du matos, des goodies et des produits de la part de xbox), je pense notamment à des gars comme Julien Chieze, je pense quand une bonne partie de ces pseudos influenceurs seront blacklistés ça fera un bien fou.
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    posted the 04/21/2026 at 06:47 PM by jaysennnin
    comments (34)
    ravyxxs posted the 04/21/2026 at 06:54 PM
    La marque au pire va mourir ou embrasser pleinement le fait d'être tier comme SEGA, y a juste un compte à rebours que personne ne voit encore au sein des fans....mais au sein de MICROSOFT beaucoup le savent, mais observe judicieusement....les employés qui vont sauter vont délier leur langue, soyez juste prêt. Et Asha changera rien, son contrat soit prendra fin ou elle prendra les voiles tout comme Bond.

    Spencer qui part ça veut tout dire...le gars a tout bâti autour des rachats et du gamepass, et il est sur la select ?? LOL J'attends juste un jour son interview comme Yoshida, va y avoir du popcorn en rab...
    romgamer6859 posted the 04/21/2026 at 06:57 PM
    ravyxxs
    Pourquoi on dirait que tu sais des trucs mais que tu peux pas les dire, je me trompe peut être.
    walterwhite posted the 04/21/2026 at 06:58 PM
    romgamer6859 Il sait strictement rien, il aime juste étaler sa connerie.

    C’est comme la confiture, moins t’en a, plus tu l’étale.
    jaysennnin posted the 04/21/2026 at 06:59 PM
    romgamer6859 non il sait rien comme bon nombre de gars qui viennent spéculer sur xbox
    walterwhite posted the 04/21/2026 at 07:01 PM
    Perso je tla trouve très pertinente, certes elle défait ce qui était fait, mais au moins elle met les mains dans le cambouis et n’hésite pas à prendre des décisions.

    Je suis persuadé qu’elle fera de l’excellent taf, elle redonne envie de s’intéresser à Xbox en tout cas
    ravyxxs posted the 04/21/2026 at 07:08 PM
    romgamer6859 Non du tout, souvent j'ai une propre vision des choses, de l'expérience de divers entreprise, des choses qui se répètent que personne ou peu ne voit, et le jour ou ça pète, on est là à se dire, je t'avais dis ou pas ? Après fait pas attention à walterwhite qui essaye tant bien que mal de me faire chier et me mener la vie dur sur le site alors que je le calcule ni d'Adam ni d'Eve. Tu sais, sur ce site, dire le fond de ta pensée, ça t'amène à avoir des réaction de fan comme jaysennnin voir Skuleif.

    J'y prête pas attention, j'observe et j'attends, et si j'ai raison, je le fais savoir....

    Le cas de COD aujourd'hui par exemple, je le savais le jour où l'achat de Blizzard et la supposition de rendre le jeu exclu sur XBOX puis sur le GP. Quel idiot va rendre COD sur un service d'abonnement ? Les jeux sont rarement en solde, on des prix de barge encore aujourd'hui et tu vas sur un rachat à des milliards pour le rendre accessible à un service de 20 euros sur PC ? En pensant que le public Playstation va venir sur le GP ? Alors que Spencer avait déjà dit, que ça ne se passera JAMAIS de la sorte, que c'est impossible, la GDC est morte pour XBOX le moment où le joueur XBOX a migré, et crée sa ludothèque PS4.

    C'était mort.

    Mais va chercher des gens qui essaient d'être objectif et lucide un minimum.
    romgamer6859 posted the 04/21/2026 at 07:11 PM
    ravyxxs
    Ah d'accord. Perso je pense qu'à terme ils vont retirer d'autres jeux day one ou alors on aura juste une réduction pour les acheter, SI le nombre d'abonnés n'augmente pas bien sûr.
    De toute façon, tant que les jeux qu'ils sortent sont bons, je les achèterai.

    Regarde Forza, si tu veux les dlc + l'accès anticipé c'est 60 euros alors même que tu payes 21 euros par mois (sans jamais posséder le jeu), ce que je veux dire c'est qu'ils essayent déjà d'augmenter leur rentabilité en mettant pour tous leurs jeux des accès anticipés (chers).
    grospich posted the 04/21/2026 at 07:13 PM
    Vu qu'elle veut remettre les exclusivités en avant, Microsoft a quand même un paquet de studios pour la prochaine gen par rapport à Sony qui peine à sortir des jeux.
    ravyxxs posted the 04/21/2026 at 07:20 PM
    romgamer6859 Oui Shanks pense idem que les jeux Day one vont sauter, j'essaie de voir où ça pourra marcher et surtout rapporter XBOX sans tuer le service, à moins d'être ultra agressif sur l'offre et proposer des jeux récent de 6 mois ou 10 mois au moins dans le service. Intéressant mais dangereux à prendre en considération.

    Oui accès anticipé, mais aussi le hardware, le marketing de FH6 va du casque, la manette, au socle, le tout proche de 300 euros !! J'imagine même pas Fable...

    Perso j'ai confiance aux studios, ils vont fournir des jeux, aucun doute là dessus, je suis plus moins enclin à croire un futur avec XBOX vs PS, pour moi c'est fini ça...

    Maintenant le GP...la façon dont les gens le connaissent et le recommande, c'est via le day one de first party donc si ça disparaît...y a des scénarios où les gens vont acheter les jeux, et des scénarios où les jeux vont faire les ventes de Avowed ou TOW2...;

    grospich Xbox est largement armé,c'est la gestion des studios qui pèchent et l'ancienne équipe de Spencer qui vraiment étaient au front durant la gen 360 n'est plus. Ils avaient la niac une connaissance de San Francisco m'a expliqué.
    romgamer6859 posted the 04/21/2026 at 07:22 PM
    ravyxxs
    Ouais à voir, mais pas impossible que les day one sautent, t'auras une réduction pour les avoir moins chers et ce sera du cas par cas, des "indés" comme kiln ou keeper resteront day one en revanche
    ravyxxs posted the 04/21/2026 at 07:25 PM
    romgamer6859

    shambala93 posted the 04/21/2026 at 07:25 PM
    Elle est très bien pour l’instant ! C’est cool que MS essaie de revenir dans la danse !
    skuldleif posted the 04/21/2026 at 07:27 PM
    faut que aaron greenberg degage
    responsable marketing , soit il doit composer avec 3 bouts de ficelle , soit il pue la merde

    quand ils veulent pour marketer leur service et leur consoles , ils ont interet a le faire pour la Helix , parceque putin pour les Xbox series j'ai jamais vu aussi peu de marketing , meme pendant la gen One tavais des bundle console + jeu et + de marketing
    limite les "console" Vsmile ou Vtech ou je sais pas quoi ont plus de marketing que les Xbox
    ravyxxs posted the 04/21/2026 at 07:32 PM
    skuldleif pour les Xbox series j'ai jamais vu aussi peu de marketing , meme pendant la gen One tavais des bundle console + jeu et + de marketing



    faut que aaron greenberg degage

    Au moins Major est parti, Aaron suivait Spencer partout, maintenant je me demande ce qu'il fait, il a arrêté de troller sur Twitter c'est déjà ça lol
    keiku posted the 04/21/2026 at 07:35 PM
    Avec Asha, XBOX a surtout repris la main sur la communication

    pour le coup on peut dire que c'est vrai, mais n'est ce pas comme ca a chaque approche de nouvelle gen?

    les promesses, les ventes de rêve, les prises de consciences, les semblant d'actions....

    on se rappellera tous la création de the initiative, des promesses vendues et de ce que ca a donner au final
    jaysennnin posted the 04/21/2026 at 07:41 PM
    skuldleif ravyxxs à mon avis il sera plus placardisé qu'autre chose, ça couterait trop cher de le virer, à cause du "chaos" que son absence pourrait provoquer, et ils vont préférer embaucher une nouvelle personne en plus de lui en lui retirant progressivement des responsabilités
    judgedredd posted the 04/21/2026 at 08:11 PM
    Depuis qu'elle est là, elle les enchaines les communications et décisions positives.
    Jason Romu avec son look, c'est un druide, il a pas le style bureaucrate à faire de la négoce, le gars il doit être à fond en mode décontracté la bière américaine. Satya il doit pas s'ennuyé ni la petite patronne avec ce bonhomme.
    Le prochain hardware va envoyé du lourd chez Xbox à mon avis
    rasalgul posted the 04/21/2026 at 08:12 PM
    Spencer a été excellent pour relancer Xbox après le fiasco de l'annonce de la One.
    Mais il paye la stratégie du rachat d'activision.

    Warner aurait été nettement plus subtil et malin

    Asha on verra mais les tweets ne suffiront pas
    skuldleif posted the 04/21/2026 at 08:14 PM
    jaysennnin mouep bah faut que ca bouge...


    d'ailleurs COD ils vont en faire quoi , ils ont racheté Activision OK , MAIS au final si il n'y a plus de D1 Gamepass a quoi bon ce rachat , comment vont ils s'en servir pour valoriser Xbox , serieux si ils font meme pas de putin de bundle et une association marketing c'est chaud , ils auront racheté ca pour "rien"
    bennj posted the 04/21/2026 at 08:14 PM
    rasalgul Là ou Spencer a été mauvais c'est qu'il n'a pas réussis à convaincre sa direction (ou pire si c'était lui qui a eu l'idée de faire du multiplate-forme) qu'il fallait garder toutes ses "nouvelles" licences rachetées uniquement sur Xbox. Oui ca aurait gueulé mais on les connaît les gens, à un moment donné ils auraient craqué pour une console Xbox pour pouvoir jouer aux jeux qu'ils aiment.
    skuldleif posted the 04/21/2026 at 08:16 PM
    bennj non ils auraient ramené tout les jeux sortie plus bas que terre avec le concour de la presse qui spam "c'est quand la version PS ? ya une version PS? "
    rasalgul posted the 04/21/2026 at 08:16 PM
    bennj j'aurais pu être d'accord avec toi mais avec zéro marketing.... Non personne n'aurai acheté d Xbox.

    C'est le marketing qui vend c'est ça la règle dans le jeu vidéo c'est d'abord le marketing et ensuite les jeux
    jaysennnin posted the 04/21/2026 at 08:18 PM
    skuldleif je suis la mauvaise personne à qui demander, j'ai au moins 3 trains de retard sur COD et j'y joue pas sur le gamepass malgré le day one, j'ai acheté les reboot de modern warfare 1 et 2 à leur sortie, surtout modern warfare 1 qui m'a ramené sur cod, mais depuis rien, sinon je suis surtout pour qu'ils foutent tous les anciens cod sur le gamepass y compris ceux sur 360 c'est ça qui intéresse la plupart des gens plutot que la dernière version
    khazawi posted the 04/21/2026 at 08:19 PM
    bennj la marque Xbox est morte depuis longtemps en dehors des USA. Même avec du marketing, c'est mort. Sony en fait beaucoup au Japon et pourtant, dans une moindre mesure certes, PlayStation disparaît progressivement. La PS4 a fait moins que la PS3 (seul pays dans le monde)

    En France, malgré la 360 et sa fameuse péniche au lancement de la PS3, ils n'ont pas réussi à s'imposer récemment.
    skuldleif posted the 04/21/2026 at 08:21 PM
    jaysennnin je pense ce move sera fait a la conf , conjointement avec leur Gamepass 100% first party (tiers gratuit avec pub et/ou tiers avec netflix)
    ravyxxs posted the 04/21/2026 at 08:22 PM
    bennj Là ou Spencer a été mauvais c'est qu'il n'a pas réussis à convaincre sa direction (ou pire si c'était lui qui a eu l'idée de faire du multiplate-forme) qu'il fallait garder toutes ses "nouvelles" licences rachetées uniquement sur Xbox.


    Ooooou crois moi qu'il a essayé le pauvre, lui et son équipe l'ont soutenu,XBOX reste chez XBOX, la décision du multi plateforme ne vient pas du tout de lui, je sais pas qui à enclencher ça dans la tête de Satya par contre, mais c'est pas lui.
    skuldleif posted the 04/21/2026 at 08:23 PM
    et si MS offrait dans le Gamepass l'upgrade vault de COD ou les battlepass COD ou juste de la monnaie COD
    ainsi tu incite a souscrire au GP et a acheter COD

    ils doivent faire ca!
    khazawi posted the 04/21/2026 at 08:28 PM
    skuldleif alors, ce sont toujours des rumeurs la fin de COD dans le GP et les 300M perdus ou c'est encore un coup de ces "insiders" rageux qui n'y connaissent rien ?
    jaysennnin posted the 04/21/2026 at 08:29 PM
    skuldleif y'a pas des trucs pour cod dans les "avantages" du ultimate ?
    ravyxxs posted the 04/21/2026 at 08:33 PM
    khazawi 300M ????
    skuldleif posted the 04/21/2026 at 08:35 PM
    jaysennnin je crois pas ou de la merde ,rien qui n'atteint ce que j'ai cité
    khazawi posted the 04/21/2026 at 08:36 PM
    ravyxxs il y a des estimations qui disent que le day one de CoD a fait perdre jusqu'à 300M de dollars, ce qui est plutôt cohérent. Le fait d'y avoir mis fin est une preuve que ce n'était pas du tout rentable !
    Ils auraient embauché des gens comme moi, ils n'auraient pas perdu autant de temps et d'argent
    ravyxxs posted the 04/21/2026 at 08:41 PM
    khazawi Ils auraient embauché des gens comme moi, ils n'auraient pas perdu autant de temps et d'argent

    Parfois c'est à ce se demander si les gens en charge on fait des études ou sont qualifié pour le poste
    khazawi posted the 04/21/2026 at 08:51 PM
    ravyxxs des salaires mirobolants pour des résultats médiocres et ils repartent avec des parachutes dorés. C'est fascinant le monde des multinationales lol
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