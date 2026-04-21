On peut constater sur les RS que depuis l'arrivée de Asha Sharma, XBOX sous son impulsion a un peu repris la main sur la communication et ne se laisse pas faire ou ne reste pas sans réaction face aux "rumeurs" et autres "attaques"
Shawn Layden a par exemple ouvertement critiquer le gamepass sur la plateforme linkedin, et Asha, lui a "gentiment" dit qu'elle serait ravie de le rencontrer pour en discuter, le gars n'a plus réagi après ça.
Ensuite il y avait des "rumeurs" pour ne pas dire des fakes news de kepler sur le fait que le projet helix serait pas fait par xbox mais par des oem comme asus et msi et cela a été propagé par un influenceur pro sony, et Jason Ronald (vice président en charge de la next gen) le concepteur en chef de la series x et aussi de la future Helix, est venu lui répondre que le projet Helix est bel et bien une console first party xbox et conçue par xbox, il a ratio le gars au passage, ce dernier veut quand même essayer de discuter, mdr.
Et depuis aujourd'hui il y a des rumeurs d'un licenciement de 15% des effectifs de xbox, et asha sharma a juste éteint le bad buzz (qui n'est pas encore arrivé) avec la baisse de prix du gamepass
N'oublions pas aussi que Xbox va recruter un chargé de relations publiques spécialisé en gestion de la marque et de la réputation. Ce qui veut dire qu'ils pourront faire à la nintendo des menaces de poursuites légales en cas de diffamation pouvant nuire à l'image de l'entreprise.
Et faut avouer que ça fait du bien, parce que l'ancienne direction était trop "fair-play" ce qui faisait que même le plus petit 'influenceur minable pouvait lancer des fausses infos et même chier sur la marque et s'en tirer à bon compte sans répercussion (ils continuaient même à recevoir du matos, des goodies et des produits de la part de xbox), je pense notamment à des gars comme Julien Chieze, je pense quand une bonne partie de ces pseudos influenceurs seront blacklistés ça fera un bien fou.
Spencer qui part ça veut tout dire...le gars a tout bâti autour des rachats et du gamepass, et il est sur la select ?? LOL J'attends juste un jour son interview comme Yoshida, va y avoir du popcorn en rab...
Pourquoi on dirait que tu sais des trucs mais que tu peux pas les dire, je me trompe peut être.
C’est comme la confiture, moins t’en a, plus tu l’étale.
Je suis persuadé qu’elle fera de l’excellent taf, elle redonne envie de s’intéresser à Xbox en tout cas
J'y prête pas attention, j'observe et j'attends, et si j'ai raison, je le fais savoir....
Le cas de COD aujourd'hui par exemple, je le savais le jour où l'achat de Blizzard et la supposition de rendre le jeu exclu sur XBOX puis sur le GP. Quel idiot va rendre COD sur un service d'abonnement ? Les jeux sont rarement en solde, on des prix de barge encore aujourd'hui et tu vas sur un rachat à des milliards pour le rendre accessible à un service de 20 euros sur PC ? En pensant que le public Playstation va venir sur le GP ? Alors que Spencer avait déjà dit, que ça ne se passera JAMAIS de la sorte, que c'est impossible, la GDC est morte pour XBOX le moment où le joueur XBOX a migré, et crée sa ludothèque PS4.
C'était mort.
Mais va chercher des gens qui essaient d'être objectif et lucide un minimum.
Ah d'accord. Perso je pense qu'à terme ils vont retirer d'autres jeux day one ou alors on aura juste une réduction pour les acheter, SI le nombre d'abonnés n'augmente pas bien sûr.
De toute façon, tant que les jeux qu'ils sortent sont bons, je les achèterai.
Regarde Forza, si tu veux les dlc + l'accès anticipé c'est 60 euros alors même que tu payes 21 euros par mois (sans jamais posséder le jeu), ce que je veux dire c'est qu'ils essayent déjà d'augmenter leur rentabilité en mettant pour tous leurs jeux des accès anticipés (chers).
Oui accès anticipé, mais aussi le hardware, le marketing de FH6 va du casque, la manette, au socle, le tout proche de 300 euros !! J'imagine même pas Fable...
Perso j'ai confiance aux studios, ils vont fournir des jeux, aucun doute là dessus, je suis plus moins enclin à croire un futur avec XBOX vs PS, pour moi c'est fini ça...
Maintenant le GP...la façon dont les gens le connaissent et le recommande, c'est via le day one de first party donc si ça disparaît...y a des scénarios où les gens vont acheter les jeux, et des scénarios où les jeux vont faire les ventes de Avowed ou TOW2...;
grospich Xbox est largement armé,c'est la gestion des studios qui pèchent et l'ancienne équipe de Spencer qui vraiment étaient au front durant la gen 360 n'est plus. Ils avaient la niac une connaissance de San Francisco m'a expliqué.
Ouais à voir, mais pas impossible que les day one sautent, t'auras une réduction pour les avoir moins chers et ce sera du cas par cas, des "indés" comme kiln ou keeper resteront day one en revanche
responsable marketing , soit il doit composer avec 3 bouts de ficelle , soit il pue la merde
quand ils veulent pour marketer leur service et leur consoles , ils ont interet a le faire pour la Helix , parceque putin pour les Xbox series j'ai jamais vu aussi peu de marketing , meme pendant la gen One tavais des bundle console + jeu et + de marketing
limite les "console" Vsmile ou Vtech ou je sais pas quoi ont plus de marketing que les Xbox
faut que aaron greenberg degage
Au moins Major est parti, Aaron suivait Spencer partout, maintenant je me demande ce qu'il fait, il a arrêté de troller sur Twitter c'est déjà ça lol
pour le coup on peut dire que c'est vrai, mais n'est ce pas comme ca a chaque approche de nouvelle gen?
les promesses, les ventes de rêve, les prises de consciences, les semblant d'actions....
on se rappellera tous la création de the initiative, des promesses vendues et de ce que ca a donner au final
Jason Romu avec son look, c'est un druide, il a pas le style bureaucrate à faire de la négoce, le gars il doit être à fond en mode décontracté la bière américaine. Satya il doit pas s'ennuyé ni la petite patronne avec ce bonhomme.
Le prochain hardware va envoyé du lourd chez Xbox à mon avis
Mais il paye la stratégie du rachat d'activision.
Warner aurait été nettement plus subtil et malin
Asha on verra mais les tweets ne suffiront pas
d'ailleurs COD ils vont en faire quoi , ils ont racheté Activision OK , MAIS au final si il n'y a plus de D1 Gamepass a quoi bon ce rachat , comment vont ils s'en servir pour valoriser Xbox , serieux si ils font meme pas de putin de bundle et une association marketing c'est chaud , ils auront racheté ca pour "rien"
C'est le marketing qui vend c'est ça la règle dans le jeu vidéo c'est d'abord le marketing et ensuite les jeux
En France, malgré la 360 et sa fameuse péniche au lancement de la PS3, ils n'ont pas réussi à s'imposer récemment.
Ooooou crois moi qu'il a essayé le pauvre, lui et son équipe l'ont soutenu,XBOX reste chez XBOX, la décision du multi plateforme ne vient pas du tout de lui, je sais pas qui à enclencher ça dans la tête de Satya par contre, mais c'est pas lui.
ainsi tu incite a souscrire au GP et a acheter COD
ils doivent faire ca!
Ils auraient embauché des gens comme moi, ils n'auraient pas perdu autant de temps et d'argent
Parfois c'est à ce se demander si les gens en charge on fait des études ou sont qualifié pour le poste