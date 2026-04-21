On peut constater sur les RS que depuis l'arrivée de Asha Sharma, XBOX sous son impulsion a un peu repris la main sur la communication et ne se laisse pas faire ou ne reste pas sans réaction face aux "rumeurs" et autres "attaques"Shawn Layden a par exemple ouvertement critiquer le gamepass sur la plateforme linkedin, et Asha, lui a "gentiment" dit qu'elle serait ravie de le rencontrer pour en discuter, le gars n'a plus réagi après ça.Ensuite il y avait des "rumeurs" pour ne pas dire des fakes news de kepler sur le fait que le projet helix serait pas fait par xbox mais par des oem comme asus et msi et cela a été propagé par un influenceur pro sony, et Jason Ronald (vice président en charge de la next gen) le concepteur en chef de la series x et aussi de la future Helix, est venu lui répondre que le projet Helix est bel et bien une console first party xbox et conçue par xbox, il a ratio le gars au passage, ce dernier veut quand même essayer de discuter, mdr.Et depuis aujourd'hui il y a des rumeurs d'un licenciement de 15% des effectifs de xbox, et asha sharma a juste éteint le bad buzz (qui n'est pas encore arrivé) avec la baisse de prix du gamepassN'oublions pas aussi que Xbox va recruter un chargé de relations publiques spécialisé en gestion de la marque et de la réputation. Ce qui veut dire qu'ils pourront faire à la nintendo des menaces de poursuites légales en cas de diffamation pouvant nuire à l'image de l'entreprise.Et faut avouer que ça fait du bien, parce que l'ancienne direction était trop "fair-play" ce qui faisait que même le plus petit 'influenceur minable pouvait lancer des fausses infos et même chier sur la marque et s'en tirer à bon compte sans répercussion (ils continuaient même à recevoir du matos, des goodies et des produits de la part de xbox), je pense notamment à des gars comme Julien Chieze, je pense quand une bonne partie de ces pseudos influenceurs seront blacklistés ça fera un bien fou.