Pendant que des studios ferment ou que des gens prennent la porte, d'autres ouvrent:pour rebondir sur le fait que SANRIO ouvre sa branche Jeu Vidéo pour sa licence phare: Hello Kitty.On a TOEI qui ouvre sa branche Gaming... et on va aller droit au but, pas de plan sur la comète (enfin pour l'instant) sur le fait que la TOEI utilise ses propres IP célèbre dont on a pas besoin de citer les noms.Toei Company a annoncé la création de Toei Games, une marque d’édition de jeux interne. Il prévoit de lancer des jeux principalement pour PC via Steam en 2026, avec l'intention de s'étendre aux consoles telles que PlayStation, Xbox et Switch.Les premiers titres seront annoncés le 24 avril dont bientôt ^^.Il est vraiment curieux de voir Sanrio aller s'emmerder a devoir maintenant créer des jeux vidéo avec sa licence Hello Kitty...le fait que sa licence n'était pas totalement exclusif, c'est à dire que SANRIO peut décider de mettre HELLO KITTY à différent éditeurs simultanément.Autant je dirais la même chose TOEI COMPANY car en vérité développer du JEU VIDEO et surtout avec de l'expérience ne s'improvise pour gérer les grandes licences de la TOEI...maintenant ils vont produire des projets nouveaux (non basé sur leur catalogue d'IP de l'animation)...et qu'à un moment va se poser la question de la coopération historique avec Bandai Namco!Maintenant la TOEI a des moyens énormes (bah oui quand tu payes les petites mains au lance-pierre ) ils peuvent apporter un petit vent de fraîcheur mais cela va leur faire drôle car autant ils sont comme un leader dans leur domaine autant là...