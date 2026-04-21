Nintendo a dévoilé le prix du jeu solo Splatoon Raiders, disponible dès le 23 juillet. Conformément à ses prévisions, Nintendo proposerait les versions physiques de ses jeux plus chères que les versions numériques. Ainsi, Splatoon Raiders sur Nintendo Switch 2 sera disponible à 49.99 euros en version numérique sur le Nintendo eShop et à 59.99 en version physique en magasin.
On sait aussi le poids du jeu.
Le jeu sortira accompagné de 3 nouveaux Amiibo.
Source : https://www.resetera.com/threads/death-stranding-2-on-the-beach-review-score-prediction-thread.1220136/page-6/
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posted the 04/21/2026 at 04:55 PM by link49