Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Splatoon Raiders
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name : Splatoon Raiders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Switch 2] Splatoon Raiders : La version physique 10 euros plus chère


Nintendo a dévoilé le prix du jeu solo Splatoon Raiders, disponible dès le 23 juillet. Conformément à ses prévisions, Nintendo proposerait les versions physiques de ses jeux plus chères que les versions numériques. Ainsi, Splatoon Raiders sur Nintendo Switch 2 sera disponible à 49.99 euros en version numérique sur le Nintendo eShop et à 59.99 en version physique en magasin.



On sait aussi le poids du jeu.



Le jeu sortira accompagné de 3 nouveaux Amiibo.

Source : https://www.resetera.com/threads/death-stranding-2-on-the-beach-review-score-prediction-thread.1220136/page-6/
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    posted the 04/21/2026 at 04:55 PM by link49
    comments (3)
    djfab posted the 04/21/2026 at 05:03 PM
    Comme tous les jeux Nintendo sur Switch 2 !
    zerdow posted the 04/21/2026 at 05:13 PM
    J’avais jamais jouer à un Splatoon et cette épisode solo me paraît anecdotique /brouillant , franchement si quelqu’un as compris c’était quoi le but avec leur trailer. En tout cas les Nintendo Direct ne semble plus intéressé Nintendo pour l’instant , au moins prochain direct il y’a , il sera composer en très grande majorité de nouveauté vue qu’on as déjà les infos qui sortent sur Nintendo Today.
    ratchet posted the 04/21/2026 at 05:23 PM
    Il a l’air moyen le jeu.
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