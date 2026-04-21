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[Breaking] Asha baisse le prix du Gamepass Ultimate, sans Call of Duty day one, mais il sera dispo au bout d'un an





Si ils pouvaient virer le gimmick fortnite pour baisser davantage le prix ce serait génial
https://x.com/asha_shar/status/2046619416427950442
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    link49
    posted the 04/21/2026 at 04:11 PM by jaysennnin
    comments (11)
    ouroboros4 posted the 04/21/2026 at 04:12 PM
    Le prix d'avance avec des trucs en moins
    rogeraf posted the 04/21/2026 at 04:15 PM
    Good news Faut baisser le prix, c'est sur ! COD vous vous en remettrez ou le payer Day One pour les gros fans ...
    romgamer6859 posted the 04/21/2026 at 04:22 PM
    On peut pas dire qu'elle ne prend pas de décisions pour le coup
    skuldleif posted the 04/21/2026 at 04:28 PM
    OH putin
    romgamer6859 posted the 04/21/2026 at 04:31 PM
    jaysennnin genre tu t’abonnes à l’année et tu gagnes 1 mois en termes de prix ?
    jaysennnin posted the 04/21/2026 at 04:32 PM
    il ne leur plus qu'à proposer une offre annuelle avec un rabais significatif un peu comme la plupart des compagnies font
    jaysennnin posted the 04/21/2026 at 04:33 PM
    romgamer6859 exactement parfois même deux ou trois mois, sony le fait pour le ps+
    xynot posted the 04/21/2026 at 04:36 PM
    ouroboros4 Ouai enfin dans ce cas même le PS+ a au des augmentations sans truc en plus
    ouroboros4 posted the 04/21/2026 at 04:38 PM
    xynot bah c'était pareil chez Xbox. On baisse de prix mais en faite on retire des trucs.
    bennj posted the 04/21/2026 at 05:13 PM
    ouroboros4 Du coup tu veux qu'ils baissent de tarif sans rien enlever ? C'est mignon
    judgedredd posted the 04/21/2026 at 05:25 PM
    Ouroboros4 tu es agaçant comme mec, tu dois vivre que pour sony, tu es triste tous les jours à venir défendre et critiquer la concurrence. La moindre petite chose que fait nintendo ou microsoft même positive, tu lynches la marque. Je viens régulièrement sur
    gamekyo pour voir les news mais aussi les commentaires par curiosité mais toi je crois que tu es le plus gros Pro S énervé type anti fa
    Passes plus de temps avec ta famille "gosse" activité sportive au lieu de défendre une boite qui en a rien foutre de ta gueule.
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