accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
8
Likes
Likers
Who likes this ?
raph64
,
tac93
,
minx
,
kurosama
,
jamrock
,
torotoro59
,
astrogirl
,
kevinmccallisterrr
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
456
visites since opening :
1022600
jaysennnin
> blog
[Breaking] Asha baisse le prix du Gamepass Ultimate, sans Call of Duty day one, mais il sera dispo au bout d'un an
Si ils pouvaient virer le gimmick fortnite pour baisser davantage le prix ce serait génial
https://x.com/asha_shar/status/2046619416427950442
tags :
1
Like
Who likes this ?
link49
posted the 04/21/2026 at 04:11 PM by
jaysennnin
comments (
11
)
ouroboros4
posted
the 04/21/2026 at 04:12 PM
Le prix d'avance avec des trucs en moins
rogeraf
posted
the 04/21/2026 at 04:15 PM
Good news
Faut baisser le prix, c'est sur ! COD vous vous en remettrez ou le payer Day One pour les gros fans ...
romgamer6859
posted
the 04/21/2026 at 04:22 PM
On peut pas dire qu'elle ne prend pas de décisions pour le coup
skuldleif
posted
the 04/21/2026 at 04:28 PM
OH putin
romgamer6859
posted
the 04/21/2026 at 04:31 PM
jaysennnin
genre tu t’abonnes à l’année et tu gagnes 1 mois en termes de prix ?
jaysennnin
posted
the 04/21/2026 at 04:32 PM
il ne leur plus qu'à proposer une offre annuelle avec un rabais significatif un peu comme la plupart des compagnies font
jaysennnin
posted
the 04/21/2026 at 04:33 PM
romgamer6859
exactement parfois même deux ou trois mois, sony le fait pour le ps+
xynot
posted
the 04/21/2026 at 04:36 PM
ouroboros4
Ouai enfin dans ce cas même le PS+ a au des augmentations sans truc en plus
ouroboros4
posted
the 04/21/2026 at 04:38 PM
xynot
bah c'était pareil chez Xbox. On baisse de prix mais en faite on retire des trucs.
bennj
posted
the 04/21/2026 at 05:13 PM
ouroboros4
Du coup tu veux qu'ils baissent de tarif sans rien enlever ? C'est mignon
judgedredd
posted
the 04/21/2026 at 05:25 PM
Ouroboros4
tu es agaçant comme mec, tu dois vivre que pour sony, tu es triste tous les jours à venir défendre et critiquer la concurrence. La moindre petite chose que fait nintendo ou microsoft même positive, tu lynches la marque. Je viens régulièrement sur
gamekyo pour voir les news mais aussi les commentaires par curiosité mais toi je crois que tu es le plus gros Pro S énervé type anti fa
Passes plus de temps avec ta famille "gosse" activité sportive au lieu de défendre une boite qui en a rien foutre de ta gueule.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
gamekyo pour voir les news mais aussi les commentaires par curiosité mais toi je crois que tu es le plus gros Pro S énervé type anti fa
Passes plus de temps avec ta famille "gosse" activité sportive au lieu de défendre une boite qui en a rien foutre de ta gueule.