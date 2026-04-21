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[Rumeur] Encore des licenciements chez Xbox?
Apparemment, Microsoft devrait de nouveau licencié de nombreux employés de la branche Xbox

- On parle de 15 % des effectifs.
- Les licenciements pourraient être pires qu'en 2025.

La fuite proviendrait du forum professionnel Blind.

La raison :

-Xbox ne serait pas en train d'atteindre ses objectifs ambitieux pour cette année.

L'annonce officielle tomberait le 5 juin. (ou le 6 mai)
https://x.com/ZeusArcade/status/2046587233478553898
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    posted the 04/21/2026 at 04:07 PM by ouroboros4
    comments (10)
    darkxehanort94 posted the 04/21/2026 at 04:08 PM
    On vire le directeur de Microsoft cette fois ?
    rogeraf posted the 04/21/2026 at 04:13 PM
    darkxehanort94 Pas possible elle vient d'arriver. Ce cataclisme dans l'industrie. C'est pas comme si MS ne dégagait pas des milliards benefices net chaque année. C'est comme mon client Totalenergies, plus ils ont de tunes plus ils sont là a compter le moindre centime d'economies !
    aozora78 posted the 04/21/2026 at 04:16 PM
    Ils avaient vraiment des objectifs ambitieux pour cette année ou ce sont des propos déformés encore?
    De quand à quand est considéré "cette année" ?

    Et surtout, avec quels jeux pensaient-ils frapper fort?
    newtechnix posted the 04/21/2026 at 04:20 PM
    Asha déjà sur la sellette

    Bon on attendra un peu avant ...car on a l'impression que chaque mois maintenant y'a des milliers de gusses qui prennent le porte chez Microsoft.
    grospich posted the 04/21/2026 at 04:24 PM
    Surement dû aux ventes décevantes de Starfield sur PS5.
    nigel posted the 04/21/2026 at 04:31 PM
    Xbox ne serait pas en train d'atteindre ses objectifs ambitieux pour cette année

    Attendez, ils ont même pas encore sorti de jeu cette année (Forza, Fable, Gears) qu'ils savent déjà que c'est décevant?
    darkxehanort94 posted the 04/21/2026 at 04:41 PM
    rogeraf J'ai dit Microsoft
    legend83 posted the 04/21/2026 at 04:53 PM
    Non mais là c'est toutes les branches de l'informatique qui vont se prendre une vague de licenciement. Meta, Microsoft, etc. Toutes les entreprises sont sur le point de faire des licenciements. Saletés.
    ravyxxs posted the 04/21/2026 at 04:57 PM
    On va attendre Sony à présent
    keiku posted the 04/21/2026 at 05:24 PM
    Si on additionne les licenciement dans le secteur depuis 2024 et le nombre de dev qui veulent quitter l'industrie... il va plus rester grand monde pour faire du jv d'ici la prochaine gen

    on doit être a plus de 30 000 voir 40 000 licenciements en 3 ans
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