Apparemment, Microsoft devrait de nouveau licencié de nombreux employés de la branche Xbox



- On parle de 15 % des effectifs.

- Les licenciements pourraient être pires qu'en 2025.



La fuite proviendrait du forum professionnel Blind.



La raison :



-Xbox ne serait pas en train d'atteindre ses objectifs ambitieux pour cette année.



L'annonce officielle tomberait le 5 juin. (ou le 6 mai)