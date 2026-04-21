Apparemment, Microsoft devrait de nouveau licencié de nombreux employés de la branche Xbox
- On parle de 15 % des effectifs.
- Les licenciements pourraient être pires qu'en 2025.
La fuite proviendrait du forum professionnel Blind.
La raison :
-Xbox ne serait pas en train d'atteindre ses objectifs ambitieux pour cette année.
L'annonce officielle tomberait le 5 juin. (ou le 6 mai)
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posted the 04/21/2026 at 04:07 PM by ouroboros4
De quand à quand est considéré "cette année" ?
Et surtout, avec quels jeux pensaient-ils frapper fort?
Bon on attendra un peu avant ...car on a l'impression que chaque mois maintenant y'a des milliers de gusses qui prennent le porte chez Microsoft.
Attendez, ils ont même pas encore sorti de jeu cette année (Forza, Fable, Gears) qu'ils savent déjà que c'est décevant?
on doit être a plus de 30 000 voir 40 000 licenciements en 3 ans