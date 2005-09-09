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Hello Kitty Roller Rescue
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name : Hello Kitty Roller Rescue
platform : PC
editor : Empire Interactive
developer : Typhoon Games
genre : action plates-formes
european release date : 09/09/2005
japanese release date : 07/31/2005
other versions : Xbox - PlayStation 2 - GameCube
official website : http://www.namco.com/games/hellokitty
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khazawi
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Hello Kitty en mode éditeur
Sanrio, qui possède Hello Kitty, lance sa propre division de jeux vidéo et prévoit de sortir dix titres originaux en trois ans pour toucher un public plus large, notamment masculin comme l'affirme le PDG Tomokuni Tsuji.

Le premier jeu, Sanrio Party Land, arrivera à l’automne 2026 sur Nintendo Switch et Switch 2, soutenu par un investissement pouvant atteindre 10 milliards de yens.

L’entreprise veut renforcer la présence de ses personnages dans un marché du jeu vidéo jugé incontournable, tout en poursuivant l’expansion mondiale de la marque.
https://www.leparisien.fr/high-tech/le-groupe-a-lorigine-de-hello-kitty-va-creer-ses-propres-jeux-video-cest-un-secteur-dans-lequel-nous-devons-entrer-21-04-2026-5ZE4AZ2PFBCI7HZIGXPSC3OJ3E.php
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    posted the 04/21/2026 at 03:57 PM by khazawi
    comments (1)
    rogeraf posted the 04/21/2026 at 04:17 PM
    Oui, un Hello Kity vs John Rambo svp !!
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