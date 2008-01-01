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Une petite puce Ai5, un robot & Elon
Solarr the PC Master
@Shanks, c'est pour les composants et la robotisation cette fois

Spécifications de l'homme-robot

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    posted the 04/21/2026 at 03:06 PM by solarr
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