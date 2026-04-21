Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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[Top UK] Pragmata battu par Tomodachi Life sur Switch 1!!!


On a eu du mal à y croire en découvrant les chiffres des ventes britanniques ce matin. Tomodachi Life: Living the Dream est en tête du classement ? Eh oui ! Malgré les bonnes ventes de la série sur 3DS, on craignait que l'attente avant Living the Dream n'ait un peu freiné l'enthousiasme. Mais non ! Le jeu de simulation de vie sur Switch s'est immédiatement hissé au sommet dès sa première semaine, devançant même Pragmata, le titre multiplateforme original de Capcom (dont seulement 13 % des ventes provenaient de la Switch 2).



Ces nouveaux venus font chuter Resident Evil Requiem à la troisième place, tandis que Pokémon Pokopia dégringole à la sixième. Au moins, Marvel Cosmic Invasion a attiré quelques fans depuis la sortie de son édition physique la semaine dernière !



Enfin, Capcom a publié une mise à jour de Pragmata pour PS5 Pro qui ajoute la prise en charge officielle de PSSR 2 !

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/04/uk-charts-tomodachi-life-is-living-the-dream-in-its-debut-week/
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    aeris545
    posted the 04/21/2026 at 04:11 AM by link49
    comments (10)
    cyr posted the 04/21/2026 at 05:14 AM
    Pragmata switch2 qui fait un peu plus du double que la version xbox....Pas mal.

    Pour tomodachi, je comprends pas trop. A voir les ventes japonaise.
    jackfrost posted the 04/21/2026 at 05:27 AM
    cyr Ils attendent le jeu sur le xgp, c'est ça d'être dépendant. Ils auront le jeu quand il sera à 30€ et devront le finir en 1 mois pour y voir de la rentabilité.
    ravyxxs posted the 04/21/2026 at 06:07 AM
    Les Japs et leur goût....elle est loin l'époque des années 90-2000 avec eux....

    Aujourd'hui c'est Pokemon, Animal Crossing, Minecraft, Atelier 125, YS 85 et des gatcha j'ai l'impression
    krusty79 posted the 04/21/2026 at 06:08 AM
    cyr Tomodachi, c'est le seule jeu que ma gamine a acheté depuis Animal Crossing... tous ses amis y jouent et je n'ai plus accès a ma Switch depuis le 16 avril...VOILA POURQUOI !!!
    link49 posted the 04/21/2026 at 06:24 AM
    Après je pense que ça sera pareil sur tous les marchés. A voir si ça profite ou pas à la Switch 1.
    aeris545 posted the 04/21/2026 at 06:36 AM
    Beau succes et mérité pour Tomodachi
    zekk posted the 04/21/2026 at 06:37 AM
    ravyxxs c’est le top UK
    fdestroyer posted the 04/21/2026 at 06:45 AM
    J'avoue que pour le marché UK j'avais pas vu ça venir
    ratchet posted the 04/21/2026 at 07:36 AM
    newtechnix posted the 04/21/2026 at 07:43 AM
    Evidemment que certains attendent le Gamepass pour autant personne n'aurait parié pour le top Uk que:
    1.Tomodachi soit leader devant Pragmata
    2.que la version Switch 2 de Pragmata soit devant la version Xbox.

    Le système game pass et les AAA c'est un peu l'impasse, impossible de rentabiliser un AAA pour 30 euros par mois (sauf allez si c'est un genre minecraft ou jeu à service) mais pire si demain les joueurs préfèrent attendrent plusieurs mois avant d'y jouer une fois dispo sur le GP, on comprends que certains pourraient s'abonner qu'un seul mois dans l'année et vont se taper tous les AAA sorti 1 an avant en mode mac do.

    zekk ironique il est je pense
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