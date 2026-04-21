On a eu du mal à y croire en découvrant les chiffres des ventes britanniques ce matin. Tomodachi Life: Living the Dream est en tête du classement ? Eh oui ! Malgré les bonnes ventes de la série sur 3DS, on craignait que l'attente avant Living the Dream n'ait un peu freiné l'enthousiasme. Mais non ! Le jeu de simulation de vie sur Switch s'est immédiatement hissé au sommet dès sa première semaine, devançant même Pragmata, le titre multiplateforme original de Capcom (dont seulement 13 % des ventes provenaient de la Switch 2).
Ces nouveaux venus font chuter Resident Evil Requiem à la troisième place, tandis que Pokémon Pokopia dégringole à la sixième. Au moins, Marvel Cosmic Invasion a attiré quelques fans depuis la sortie de son édition physique la semaine dernière !
Enfin, Capcom a publié une mise à jour de Pragmata pour PS5 Pro qui ajoute la prise en charge officielle de PSSR 2 !
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/04/uk-charts-tomodachi-life-is-living-the-dream-in-its-debut-week/
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posted the 04/21/2026 at 04:11 AM by link49
Pour tomodachi, je comprends pas trop. A voir les ventes japonaise.
Aujourd'hui c'est Pokemon, Animal Crossing, Minecraft, Atelier 125, YS 85 et des gatcha j'ai l'impression
1.Tomodachi soit leader devant Pragmata
2.que la version Switch 2 de Pragmata soit devant la version Xbox.
Le système game pass et les AAA c'est un peu l'impasse, impossible de rentabiliser un AAA pour 30 euros par mois (sauf allez si c'est un genre minecraft ou jeu à service) mais pire si demain les joueurs préfèrent attendrent plusieurs mois avant d'y jouer une fois dispo sur le GP, on comprends que certains pourraient s'abonner qu'un seul mois dans l'année et vont se taper tous les AAA sorti 1 an avant en mode mac do.
zekk ironique il est je pense