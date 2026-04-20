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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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name : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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altendorf
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Assassin's Creed Black Flag Resynced se fait leak


Encore une fois, Ubisoft n’aura pas réussi à garder ses secrets bien longtemps. Assassin’s Creed Black Flag Resynced vient en effet de subir une fuite avant même sa présentation officielle.

Un certain Asdf a décidé de prendre les devants sur X en partageant deux images issues du trailer qui doit être diffusé le 23 avril prochain lors d'un « Worldwide Reveal Showcase ». Des visuels qui permettent déjà d’avoir un premier aperçu de cette version revisitée de Black Flag.

Mais la fuite ne s’arrête pas là. En plus de ces images, le leaker a également mis en ligne quelques secondes du fameux trailer, offrant ainsi un avant-goût plus concret de ce qui attend les joueurs.












Trailer : http://streamable.com/9v3oea
Asdf - https://x.com/intercelluar
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    marchand2sable
    posted the 04/20/2026 at 10:45 PM by altendorf
    comments (5)
    jeanouillz posted the 04/20/2026 at 10:54 PM
    On est sûr que ce n'est pas des images générées par IA?
    (Ou ptete que les textures sont générées par IA )
    22 posted the 04/20/2026 at 11:17 PM
    "se fait leak"

    ben tradition Ubi
    ravyxxs posted the 04/20/2026 at 11:46 PM
    Deuxième image, le garde a le syndrome Ubisoft..........

    AAAAAH Les gars bordel...peaufiner vos jeux bordel......pppff ils sont soulant ces devs putain....

    Les mecs sont limite en train de mourrir et ça veut pas survivre en fait

    PS : Le garde a un bug façon AC Unity au niveau des yeux.
    aragami posted the 04/20/2026 at 11:59 PM
    Purée, c'est vraiment sublime ! Edwards kenway quel charisme de fou quand même !
    marchand2sable posted the 04/21/2026 at 12:17 AM
    jeanouillz

    Je pense que c'est vrai, c'est une tradition chez Ubi (la palme a Syndicat qui a leak 1 an avant...).
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