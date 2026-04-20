Encore une fois, Ubisoft n’aura pas réussi à garder ses secrets bien longtemps. Assassin’s Creed Black Flag Resynced vient en effet de subir une fuite avant même sa présentation officielle.
Un certain Asdf a décidé de prendre les devants sur X en partageant deux images issues du trailer qui doit être diffusé le 23 avril prochain lors d'un « Worldwide Reveal Showcase ». Des visuels qui permettent déjà d’avoir un premier aperçu de cette version revisitée de Black Flag.
Mais la fuite ne s’arrête pas là. En plus de ces images, le leaker a également mis en ligne quelques secondes du fameux trailer, offrant ainsi un avant-goût plus concret de ce qui attend les joueurs.
Trailer : http://streamable.com/9v3oea
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posted the 04/20/2026 at 10:45 PM by altendorf
(Ou ptete que les textures sont générées par IA )
ben tradition Ubi
AAAAAH Les gars bordel...peaufiner vos jeux bordel......pppff ils sont soulant ces devs putain....
Les mecs sont limite en train de mourrir et ça veut pas survivre en fait
PS : Le garde a un bug façon AC Unity au niveau des yeux.
Je pense que c'est vrai, c'est une tradition chez Ubi (la palme a Syndicat qui a leak 1 an avant...).