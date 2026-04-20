Encore une fois, Ubisoft n’aura pas réussi à garder ses secrets bien longtemps. Assassin’s Creed Black Flag Resynced vient en effet de subir une fuite avant même sa présentation officielle.Un certain Asdf a décidé de prendre les devants sur X en partageant deux images issues du trailer qui doit être diffusé le 23 avril prochain lors d'un « Worldwide Reveal Showcase ». Des visuels qui permettent déjà d’avoir un premier aperçu de cette version revisitée de Black Flag.Mais la fuite ne s’arrête pas là. En plus de ces images, le leaker a également mis en ligne quelques secondes du fameux trailer, offrant ainsi un avant-goût plus concret de ce qui attend les joueurs.Trailer : http://streamable.com/9v3oea