Tim Cook, le dirigeant qui a permis à Apple de devenir une entreprise de 4 000 milliards de dollars et qui a défini son identité après l'ère Steve Jobs, quitte son poste de PDG, a annoncé Apple lundi.
John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple, prendra la relève en tant que PDG à compter du 1er septembre. Tim Cook deviendra président exécutif du conseil d'administration d'Apple et restera PDG tout au long de l'été afin d'assurer une transition en douceur, a indiqué la société.
« Être PDG d’Apple et avoir eu la confiance nécessaire pour diriger une entreprise aussi extraordinaire a été le plus grand privilège de ma vie », a déclaré Cook dans un communiqué de presse.
Steve Jobs a lancé l'iPhone, mais c'est Cook qui en a fait une plateforme pour le lancement d'autres produits à succès, de l'Apple Watch aux AirPods et à Apple TV+ – tous couronnés de succès uniquement parce que l'iPhone est le deuxième smartphone le plus populaire au monde .
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posted the 04/20/2026 at 09:39 PM by ouroboros4
Bonne retraite à ce grand Monsieur
Chaque mois un nouveau paradigme et une nouvelle mode..puis un nouveau LLM sort et tous les autres sont nuls soudainement etc
2026 et j'ai toujours mon Iphone XS MAX, soit le plus belle iphone vu à ce jour pour moi, surtout en couleur champagne rosé. Quelle claque, j'espère revoir cet couleur à l'avenir....
PS : En plus de ça, en mode casu il a souvent le swag, apprécier de ma communauté
ouroboros4 J'imagine qu'ils font référence aux 150 000 itérations de Samsung ici
Le mien, donc depuis la sortie du modèle en question, a plus ou moins lâché l'année dernière. Batterie devenue pas bonne du tout (finir à 20 % en fin de journée c'était un miracle lol), et l'écran, pas du tout abimé, ne répondait plus du tout à partir du milieu....Le haut parleur, complètement à la ramasse etc...Ouais, nos smartphones ont une durée de vie de 8-10 ans je dirais...
altendorf Steve était le visionnaire, sans lui ça partait déjà en couille...
La même pour Bill gates, depuis Microsoft c'est n'importe quoi.