John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple, prendra la relève en tant que PDG à compter du 1er septembre. Tim Cook deviendra président exécutif du conseil d'administration d'Apple et restera PDG tout au long de l'été afin d'assurer une transition en douceur, a indiqué la société.Steve Jobs a lancé l'iPhone, mais c'est Cook qui en a fait une plateforme pour le lancement d'autres produits à succès, de l'Apple Watch aux AirPods et à Apple TV+ – tous couronnés de succès uniquement parce que l'iPhone est le deuxième smartphone le plus populaire au monde .