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Tim Cook, le PDG de Apple, va quitter ses fonctions



Tim Cook, le dirigeant qui a permis à Apple de devenir une entreprise de 4 000 milliards de dollars et qui a défini son identité après l'ère Steve Jobs, quitte son poste de PDG, a annoncé Apple lundi.


John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple, prendra la relève en tant que PDG à compter du 1er septembre. Tim Cook deviendra président exécutif du conseil d'administration d'Apple et restera PDG tout au long de l'été afin d'assurer une transition en douceur, a indiqué la société.

« Être PDG d’Apple et avoir eu la confiance nécessaire pour diriger une entreprise aussi extraordinaire a été le plus grand privilège de ma vie », a déclaré Cook dans un communiqué de presse.

Steve Jobs a lancé l'iPhone, mais c'est Cook qui en a fait une plateforme pour le lancement d'autres produits à succès, de l'Apple Watch aux AirPods et à Apple TV+ – tous couronnés de succès uniquement parce que l'iPhone est le deuxième smartphone le plus populaire au monde .
https://edition.cnn.com/2026/04/20/tech/apple-ceo-tim-cook-steps-down?Date=20260420&Profile=CNN&utm_content=1776718621&utm_medium=social&utm_source=twitter
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    walterwhite, idd
    posted the 04/20/2026 at 09:39 PM by ouroboros4
    comments (8)
    walterwhite posted the 04/20/2026 at 09:53 PM
    Il a fait un boulot remarquable, merci pour ces bijoux, notamment l’iPhone 6, X, 13 Pro, 16 Pro, Air…

    Bonne retraite à ce grand Monsieur
    wickette posted the 04/20/2026 at 10:00 PM
    Il avait raison de pas rush sur l’IA

    Chaque mois un nouveau paradigme et une nouvelle mode..puis un nouveau LLM sort et tous les autres sont nuls soudainement etc
    finalyoz posted the 04/20/2026 at 10:08 PM
    À ne pas confondre avec Tom Nook qui continue de prendre des clochettes !
    ravyxxs posted the 04/20/2026 at 10:11 PM
    Beaucoup détesté au début alors que c'est une recommendation bien réfléchi de Steve Jobs bien avant qu'il décède dans sa fabuleuse biographie !

    2026 et j'ai toujours mon Iphone XS MAX, soit le plus belle iphone vu à ce jour pour moi, surtout en couleur champagne rosé. Quelle claque, j'espère revoir cet couleur à l'avenir....

    PS : En plus de ça, en mode casu il a souvent le swag, apprécier de ma communauté
    ravyxxs posted the 04/20/2026 at 10:16 PM
    l'iPhone est le deuxième smartphone le plus populaire au monde .

    ouroboros4 J'imagine qu'ils font référence aux 150 000 itérations de Samsung ici
    altendorf posted the 04/20/2026 at 10:28 PM
    Il n'aura jamais été au niveau de Steve Jobs, mais il a fait le taff pour maintenir la marque et la propulser encore plus haut. Donc GG.
    zoske posted the 04/20/2026 at 10:35 PM
    ravyxxs la batterie elle en est où de ce XS Max?
    ravyxxs posted the 04/20/2026 at 11:42 PM
    zoske C'est mon deuxième,même couleur avec un plus gros stockage, ma soeur l'avait neuf et jamais vraiment utilisé donc elle me l'a donné en Janvier dernier.

    Le mien, donc depuis la sortie du modèle en question, a plus ou moins lâché l'année dernière. Batterie devenue pas bonne du tout (finir à 20 % en fin de journée c'était un miracle lol), et l'écran, pas du tout abimé, ne répondait plus du tout à partir du milieu....Le haut parleur, complètement à la ramasse etc...Ouais, nos smartphones ont une durée de vie de 8-10 ans je dirais...

    altendorf Steve était le visionnaire, sans lui ça partait déjà en couille...
    La même pour Bill gates, depuis Microsoft c'est n'importe quoi.
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