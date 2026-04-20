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name :
Dragon Ball Xenoverse 2
platform :
PC
editor :
Bandai Namco Games
developer :
Dimps
genre :
combat
multiplayer :
oui
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
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dormir13hparjour
> blog
Avis aux amateurs de Xenoverse 2...
C'est quoi ces trucs ?
.
-
.
tags :
dlc
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posted the 04/20/2026 at 07:59 PM by
dormir13hparjour
comments (
2
)
shanks
posted
the 04/20/2026 at 08:04 PM
Après c'est un jeu à suivi d'un certain âge.
En plus la liste est bidon (elle te fait payer les packs + les DLC à l'unité).
piratees
posted
the 04/20/2026 at 08:04 PM
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En plus la liste est bidon (elle te fait payer les packs + les DLC à l'unité).