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Dragon Ball Xenoverse 2
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name : Dragon Ball Xenoverse 2
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Dimps
genre : combat
multiplayer : oui
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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dormir13hparjour
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Avis aux amateurs de Xenoverse 2...
C'est quoi ces trucs ?

. - .
    tags : dlc
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    posted the 04/20/2026 at 07:59 PM by dormir13hparjour
    comments (2)
    shanks posted the 04/20/2026 at 08:04 PM
    Après c'est un jeu à suivi d'un certain âge.
    En plus la liste est bidon (elle te fait payer les packs + les DLC à l'unité).
    piratees posted the 04/20/2026 at 08:04 PM
    je vois pas l'image
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