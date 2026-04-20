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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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name :
Overwatch
platform :
PC
editor :
Blizzard Entertainment
developer :
Blizzard Entertainment
genre :
FPS
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Xbox One
-
PlayStation 4
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nicolasgourry
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Overwatch : Switch VS NS2 / Trailer comparaison
Emportez la bataille pour le futur partout avec vous, maintenant avec des graphismes améliorés, une fidélité audio supérieure et jusqu'à 60 FPS, que ce soit en mode salon ou portable.
https://www.youtube.com/watch?v=6AuPVqhAk10
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posted the 04/20/2026 at 05:05 PM by
nicolasgourry
comments (
8
)
ravyxxs
posted
the 04/20/2026 at 05:24 PM
C'est tellement triste de voir ce genre de marketing pour ce jeu histoire de tromper les joueurs Nintendo, y a vraiment rien d'impressionant dans ces comparaisons, alors oui c'est là day one sur PC, voir même PS4 , mais est-ce que ça doit les pousser à repasser à la caisse (si c'est le cas) ou Blizzard peut juste leur fournir une grosse mise à jour 60FPS etc si ils possédaient déjà le un ?
ratomuerto
posted
the 04/20/2026 at 05:31 PM
La video Youtube est en 30 fps...
C'est pas optimal (pour pas dire que c'est des zgeg)
thejoke
posted
the 04/20/2026 at 05:31 PM
Reinhardt qui lag à 0.35
skuldleif
posted
the 04/20/2026 at 05:46 PM
deja c'est une prouesse qu'il tourne sur switch
mais bon si ta pas de manette pro laisse tomber ce genre de jeux meme sur switch 2
roivas
posted
the 04/20/2026 at 06:13 PM
ravyxxs
c'est un f2p ...
ravyxxs
posted
the 04/20/2026 at 07:04 PM
roivas
https://www.amazon.co.uk/Overwatch-Legendary-Edition-Nintendo-Switch/dp/B07XJPFL63
shincloud
posted
the 04/20/2026 at 07:41 PM
ravyxxs
https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Overwatch--3072425.html
ravyxxs
posted
the 04/20/2026 at 08:10 PM
shincloud
Ok cool donc c'est juste une maj gratuite pour ceux qui l'ont eu en physique à l'époque.
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C'est pas optimal (pour pas dire que c'est des zgeg)
mais bon si ta pas de manette pro laisse tomber ce genre de jeux meme sur switch 2