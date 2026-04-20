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Overwatch
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name : Overwatch
platform : PC
editor : Blizzard Entertainment
developer : Blizzard Entertainment
genre : FPS
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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nicolasgourry
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Overwatch : Switch VS NS2 / Trailer comparaison


Emportez la bataille pour le futur partout avec vous, maintenant avec des graphismes améliorés, une fidélité audio supérieure et jusqu'à 60 FPS, que ce soit en mode salon ou portable.
https://www.youtube.com/watch?v=6AuPVqhAk10
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    posted the 04/20/2026 at 05:05 PM by nicolasgourry
    comments (8)
    ravyxxs posted the 04/20/2026 at 05:24 PM
    C'est tellement triste de voir ce genre de marketing pour ce jeu histoire de tromper les joueurs Nintendo, y a vraiment rien d'impressionant dans ces comparaisons, alors oui c'est là day one sur PC, voir même PS4 , mais est-ce que ça doit les pousser à repasser à la caisse (si c'est le cas) ou Blizzard peut juste leur fournir une grosse mise à jour 60FPS etc si ils possédaient déjà le un ?
    ratomuerto posted the 04/20/2026 at 05:31 PM
    La video Youtube est en 30 fps...

    C'est pas optimal (pour pas dire que c'est des zgeg)
    thejoke posted the 04/20/2026 at 05:31 PM
    Reinhardt qui lag à 0.35
    skuldleif posted the 04/20/2026 at 05:46 PM
    deja c'est une prouesse qu'il tourne sur switch
    mais bon si ta pas de manette pro laisse tomber ce genre de jeux meme sur switch 2
    roivas posted the 04/20/2026 at 06:13 PM
    ravyxxs c'est un f2p ...
    ravyxxs posted the 04/20/2026 at 07:04 PM
    roivas https://www.amazon.co.uk/Overwatch-Legendary-Edition-Nintendo-Switch/dp/B07XJPFL63

    shincloud posted the 04/20/2026 at 07:41 PM
    ravyxxs https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Overwatch--3072425.html
    ravyxxs posted the 04/20/2026 at 08:10 PM
    shincloud Ok cool donc c'est juste une maj gratuite pour ceux qui l'ont eu en physique à l'époque.
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