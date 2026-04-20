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Forza Horizon 6
platform :
Xbox Series X
editor :
Xbox Game Studios
developer :
Playground Games
genre :
course
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PC
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gonb
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gonb
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Nouvelle manette et nouveau casque
Et voilà c'est dispo en précommande un nouveau casque et une nouvelle manette à l'éfigie du prochain jeu de course sur Xbox
https://www.xbox.com/fr-FR/accessories/forza-horizon-6-xbox-wireless-controller-and-wireless-headset#gallery
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posted the 04/20/2026 at 04:44 PM by
gonb
comments (
15
)
victornewman
posted
the 04/20/2026 at 05:29 PM
Je cherche le rapport avec le Japon ...
ravyxxs
posted
the 04/20/2026 at 05:31 PM
Dégueulasse je trouve...
Au passage,on a des données du marché des manettes ? J'espère qu'il y a des joueurs qui freine l'achat des manettes Sony et Microsoft, tant qu'il n'y a pas de manette anti drift, aller voir ailleurs. J'ai une Dualsense Edge et le drift est violent,alors oui je peux acheter les sticks etc. Mes manettes XBOX (6 au totale !!) prennent beaucoup plus de temps à drift comparer à celles de Sony qui en une année vont virer sur la gauche...
Un membre ici sur Gamekyo montrait ça
https://gamesir.com/fr/products/gamesir-g7-pro-wuchang-wireless-controller
Moi j'ai préco ça
https://gamesir.com/fr/products/gamesir-g7-pro-aimlabs-edition
victornewman
+1 J'ai même oublié un instant que ça se situait effectivement au Japon.
cail2
posted
the 04/20/2026 at 05:33 PM
hideuse, peut être la pire ever.
altendorf
posted
the 04/20/2026 at 05:40 PM
ravyxxs
Manette simple depuis le lancement, j'ai jamais rien eu
torotoro59
posted
the 04/20/2026 at 05:53 PM
Casque marathon ça mais pas forza au Japon
22
posted
the 04/20/2026 at 06:55 PM
Ah j'aime bien, ça change de mes skin dark metalleu etc qui donne la déprime a mon age^^
Par contre aucune ref au Japon
quoi que... les magicals girls ?
ravyxxs
posted
the 04/20/2026 at 07:06 PM
altendorf
Dans ce cas évite de jouer à Forza Horizon si tu tiens à tout ça lol
cail2
Non y a pire, regarde les collectors Playstation,à part celle de MGS 5 y a que du mauvais chez eux. Pour Xbox y a bien plus hideux que ça en cherchant bien.
ravyxxs
posted
the 04/20/2026 at 07:07 PM
22
Oui un peu de couleur parfois ça peut vachement être cool à notre âge lol, ma future machine à café par exemple, j'opterais pour du jaune ou rouge
altendorf
posted
the 04/20/2026 at 07:09 PM
ravyxxs
Justement j'ai platiné FH5
torotoro59
posted
the 04/20/2026 at 07:09 PM
ravyxxs
la manette fortnite ps5 elle fait fort en matière de dégueulasserie, la lebron James aussi, ceci n'engage que moi, quoique...
fritesmayo76
posted
the 04/20/2026 at 07:13 PM
victornewman
Pas plus que la précédente en avait sur FH5
apollokami
posted
the 04/20/2026 at 07:16 PM
ravyxxs
J'ai une Gamesir G7 Pro (la Wuchang) et c'est de loin la meilleure manette que j'ai eu. Que ce soit en hardware ou software (énorme possibilité de custom sur PC avec leur app).
Bref c'est la meilleure du marché à mon sens.
ravyxxs
posted
the 04/20/2026 at 07:37 PM
altendorf
Bon bah t'es chanceux, parce que le drift c'est très fréquent sur les manettes PS et Switch.
Et quand je dis FH, c'est pas juste les courses, mais j'ai remarqué qu'à force de faire des vinyls et design, j'ai beaucoup trop usé les sticks et les mouvements circulaire dans tout les sens. En même temps les menus sont tellement archaïques ça n'aide en rien, 2026 on va encore tourner et déplacer ces triangles dans tous les sens...
torotoro59
*j'ai vomi*
Une manette Lebron James
Imagine une manette Lindsay Lohan ou encore Marilyn Manson lol.
apollokami
Meilleur, je sais pas, car je trouve que la Dualsense à encore, et je sais vraiment pas ce que la concurrence attend et ça urge, c'est d'avoir les Adaptive Triggers, bon dieu, ce truc, c'est une révolution niveau customisation sur PC, je peux plus faire marche arrière, je joue à FH, puis je passe avec la manette XBOX, ma voiture fonce dans le mur, car j'ai plus la sensation de conduire UNE voiture, l'impression que la vibration est juste là pour vibrer, et pas localisé en fait.
Vibration haptique aussi...
J'aimerais que Gamesir se penche sur ça. Une fois les deux accomplis, on aura là alors, la manette ultime. Pour le reste, Gamesir est meilleur oui largement.
cail2
posted
the 04/20/2026 at 07:42 PM
ravyxxs
Je parlais uniquement de manettes Xbox, effectivement il y a qq pads PS5 bien plus laids.
Mais si t'as des exemples de pads Xbox plus moches que ça je suis preneur car celui-ci quand même, il met la barre très haut. Même la Pizza Hut ou les Minecraft sont moins pires je trouve. Eventuellement la Porsche Hippie...
22
posted
the 04/20/2026 at 08:02 PM
ravyxxs
jaune et rouge ? monsieur est fan de Hulk Hogan
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Au passage,on a des données du marché des manettes ? J'espère qu'il y a des joueurs qui freine l'achat des manettes Sony et Microsoft, tant qu'il n'y a pas de manette anti drift, aller voir ailleurs. J'ai une Dualsense Edge et le drift est violent,alors oui je peux acheter les sticks etc. Mes manettes XBOX (6 au totale !!) prennent beaucoup plus de temps à drift comparer à celles de Sony qui en une année vont virer sur la gauche...
Un membre ici sur Gamekyo montrait ça
https://gamesir.com/fr/products/gamesir-g7-pro-wuchang-wireless-controller
Moi j'ai préco ça
https://gamesir.com/fr/products/gamesir-g7-pro-aimlabs-edition
victornewman +1 J'ai même oublié un instant que ça se situait effectivement au Japon.
Par contre aucune ref au Japon quoi que... les magicals girls ?
cail2 Non y a pire, regarde les collectors Playstation,à part celle de MGS 5 y a que du mauvais chez eux. Pour Xbox y a bien plus hideux que ça en cherchant bien.
Bref c'est la meilleure du marché à mon sens.
Et quand je dis FH, c'est pas juste les courses, mais j'ai remarqué qu'à force de faire des vinyls et design, j'ai beaucoup trop usé les sticks et les mouvements circulaire dans tout les sens. En même temps les menus sont tellement archaïques ça n'aide en rien, 2026 on va encore tourner et déplacer ces triangles dans tous les sens...
torotoro59 *j'ai vomi* Une manette Lebron James Imagine une manette Lindsay Lohan ou encore Marilyn Manson lol.
apollokami Meilleur, je sais pas, car je trouve que la Dualsense à encore, et je sais vraiment pas ce que la concurrence attend et ça urge, c'est d'avoir les Adaptive Triggers, bon dieu, ce truc, c'est une révolution niveau customisation sur PC, je peux plus faire marche arrière, je joue à FH, puis je passe avec la manette XBOX, ma voiture fonce dans le mur, car j'ai plus la sensation de conduire UNE voiture, l'impression que la vibration est juste là pour vibrer, et pas localisé en fait.
Vibration haptique aussi...
J'aimerais que Gamesir se penche sur ça. Une fois les deux accomplis, on aura là alors, la manette ultime. Pour le reste, Gamesir est meilleur oui largement.
Je parlais uniquement de manettes Xbox, effectivement il y a qq pads PS5 bien plus laids.
Mais si t'as des exemples de pads Xbox plus moches que ça je suis preneur car celui-ci quand même, il met la barre très haut. Même la Pizza Hut ou les Minecraft sont moins pires je trouve. Eventuellement la Porsche Hippie...