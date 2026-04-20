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Pragmata
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name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Pragmata aura son film
En avant première les acteurs principaux

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    icebergbrulant, thejoke
    posted the 04/20/2026 at 10:42 AM by ouroboros4
    comments (11)
    icebergbrulant posted the 04/20/2026 at 10:49 AM
    Oh merde
    51love posted the 04/20/2026 at 11:00 AM
    hahaha


    c'est le DLSS5 mec? ouroboros4
    cyr posted the 04/20/2026 at 11:05 AM
    Heu, c'est un titre pute a troll.....

    Enfin peut-être que oui il y aura un film, vu comment la robotique se devellope . .
    shambala93 posted the 04/20/2026 at 11:06 AM
    Anne Roumanoff
    adamjensen posted the 04/20/2026 at 11:17 AM
    Heureusement que ce ne sont pas des dégénérés qui ont la main sur ces licences.
    J’imagine même pas le carnage.
    ouroboros4 posted the 04/20/2026 at 11:28 AM
    51love c'est possible :nerd'
    guyllan posted the 04/20/2026 at 12:23 PM
    adamjensen Capcom a bien refilé Resident Evil à Netflix
    adamjensen posted the 04/20/2026 at 12:30 PM
    guyllan
    J’avoue, j’avais totalement oublié cette vaste blague.
    Heureusement, ça a été annulé.
    On va voir s’ils corrigent le tir avec le nouveau film.
    victornewman posted the 04/20/2026 at 12:35 PM
    guyllan c'est vrai que les autres adaptations en dehors de Netflix sont des chef-d'œuvres
    rogeraf posted the 04/20/2026 at 12:43 PM
    Faut qu'ils arretent avec leurs films de JV $$$ (sauf pour Bubsy)
    rendan posted the 04/20/2026 at 02:53 PM
    Batarrrrrdddddd
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