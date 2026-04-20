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Pragmata
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ouroboros4
> blog
Pragmata aura son film
En avant première les acteurs principaux
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icebergbrulant
,
thejoke
posted the 04/20/2026 at 10:42 AM by
ouroboros4
comments (
11
)
icebergbrulant
posted
the 04/20/2026 at 10:49 AM
Oh merde
51love
posted
the 04/20/2026 at 11:00 AM
hahaha
c'est le DLSS5 mec?
ouroboros4
cyr
posted
the 04/20/2026 at 11:05 AM
Heu, c'est un titre pute a troll.....
Enfin peut-être que oui il y aura un film, vu comment la robotique se devellope . .
shambala93
posted
the 04/20/2026 at 11:06 AM
Anne Roumanoff
adamjensen
posted
the 04/20/2026 at 11:17 AM
Heureusement que ce ne sont pas des dégénérés qui ont la main sur ces licences.
J’imagine même pas le carnage.
ouroboros4
posted
the 04/20/2026 at 11:28 AM
51love
c'est possible :nerd'
guyllan
posted
the 04/20/2026 at 12:23 PM
adamjensen
Capcom a bien refilé
Resident Evil à Netflix
adamjensen
posted
the 04/20/2026 at 12:30 PM
guyllan
J’avoue, j’avais totalement oublié cette vaste blague.
Heureusement, ça a été annulé.
On va voir s’ils corrigent le tir avec le nouveau film.
victornewman
posted
the 04/20/2026 at 12:35 PM
guyllan
c'est vrai que les autres adaptations en dehors de Netflix sont des chef-d'œuvres
rogeraf
posted
the 04/20/2026 at 12:43 PM
Faut qu'ils arretent avec leurs films de JV $$$ (sauf pour Bubsy)
rendan
posted
the 04/20/2026 at 02:53 PM
Batarrrrrdddddd
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c'est le DLSS5 mec? ouroboros4
Enfin peut-être que oui il y aura un film, vu comment la robotique se devellope . .
J’imagine même pas le carnage.
J’avoue, j’avais totalement oublié cette vaste blague.
Heureusement, ça a été annulé.
On va voir s’ils corrigent le tir avec le nouveau film.