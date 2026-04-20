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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
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aeris663
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aeris663 > blog
[Rumeur] Premier artwork du film Zelda
Le directeur de la photographie du film The Legend of Zelda, Gyula Pados, a publié sur son Instagram un clap où l’on aperçoit ce qui semblerait être le premier artwork officiel du film… avant de supprimer son post.

Je rappel que le tournage s'est terminé il y a quelques jours.

https://x.com/NintendHOME/status/2046113498103509337?s=20
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    alucardhellsing, playstation2008, link49
    posted the 04/20/2026 at 07:13 AM by aeris663
    comments (19)
    e3ologue posted the 04/20/2026 at 07:22 AM
    ça fait de l'effet
    rocan posted the 04/20/2026 at 07:24 AM
    Il n'a pas la gueule de l'acteur mais positivement surpris par la tenue qui est d'inspiration Twilight Princess !
    playstation2008 posted the 04/20/2026 at 07:39 AM
    J'y crois !
    gasmok2 posted the 04/20/2026 at 07:40 AM
    Ce visuel est super fidèle
    cyr posted the 04/20/2026 at 08:17 AM
    Et on sait la longueur du script pour link? Ou alors il fera comme dans les jeux vidéo, des sons mais pas de parole....
    shanks posted the 04/20/2026 at 08:18 AM
    cyr
    Tu crois qu'ils vont faire un film Live avec un héros qui fait seulement des "Ah ! Yah !" ?
    ducknsexe posted the 04/20/2026 at 08:30 AM
    cyr c'est pas un film Charlie Chaplin
    vohmp posted the 04/20/2026 at 08:37 AM
    curieux de voir le trailer ça va faire bizarre d'avoir un link qui parle, on a plus eux link qui parle depuis le dessin anime ou il était casse couille
    captaintoad974 posted the 04/20/2026 at 08:51 AM
    shanks si c'est une comédie pourquoi pas
    rocan posted the 04/20/2026 at 08:56 AM
    Ils vont sans doute le faire parler, mais très peu.
    rogeraf posted the 04/20/2026 at 09:09 AM
    Vivement le pins
    aeris663 posted the 04/20/2026 at 09:15 AM
    En parlant de Zelda, j'ai une anecdote.

    J'ai toujours pensé que le "tri' du mot Triforce faisait allusion au chiffre 3 en raison des trois triangles. Je viens de decouvrir qu'en réalité non, ca n'a aucun rapport avec ca

    Le "tri" de Triforce c'est juste le diminutif du mot "triangle". Lors du developpement du premier Zelda, Triforce se nommait au depart "Triangle Power". En japonais le terme utilisé pour dire "power" et "force" est exactement le meme et pendant le developpement le nom est devenu Triangle Force, et vu qu'au Japon ils aiment bien raccourcir les termes (Poket Monsters est devenu Pokemon, Dragon Quest est devenu DraQue etc), Nintendo a décidé de raccourcir le terme Triangle Force et c'est devenu "Triforce", qui signifie littéralement la force du triangle.

    Donc le terme Triforce ne fait pas allusion au trois triangles qui en forme qu'un, mais a un seul triangle, c'est pour ca qu'il y a la Triforce de la sagesse, Triforce du courage etc...

    Dans la version occidentale d'ALTTP, le terme Triforce est clairement designé pour parler des trois triangles qui en forme qu'un, ce qui a crée la confusion. C'est un probleme de traduction. Dans la version japonaise du jeu, les 3 triangles qui en forment qu'un ne se nomme pas triforce mais porte un autre nom : Master Force.
    cyr posted the 04/20/2026 at 09:31 AM
    shanks ducknsexe c'etais de l'humour..... mais je m'attends pas a des paroles très longue pour link..... un autre personnage sera la pour le scénario....
    dooku posted the 04/20/2026 at 09:31 AM
    Y aura-t-il un scénario
    syoshu posted the 04/20/2026 at 09:49 AM
    aeris663 oui, mais le "Tri" de triangle signifie 3, donc ça revient quand même là dessus.
    Mais c'est vrai que j'ai tjs teouvé bizarre qu'on dise "la Triforce du Courage" et pas juste "la force du courage"... Ça aurait été bizarre pour la force de la force ????
    icebergbrulant posted the 04/20/2026 at 09:50 AM
    shanks Oui, ça existe bien des films Live où "les héros" ne font que des "Ah Yah"



    Les acteurs/actrices X allemands, tu connais ?!
    shanks posted the 04/20/2026 at 09:55 AM
    icebergbrulant
    C'est faux.
    Pour avoir vérifié dans un simple soucis de culture, y a des dialogues, comme celui où la prof à gros poumons est convoquée et...
    icebergbrulant posted the 04/20/2026 at 10:06 AM
    Ah j’ai dû le rater celui-là
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