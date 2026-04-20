Le directeur de la photographie du film The Legend of Zelda, Gyula Pados, a publié sur son Instagram un clap où l’on aperçoit ce qui semblerait être le premier artwork officiel du film… avant de supprimer son post.
Je rappel que le tournage s'est terminé il y a quelques jours.
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posted the 04/20/2026 at 07:13 AM by aeris663
Tu crois qu'ils vont faire un film Live avec un héros qui fait seulement des "Ah ! Yah !" ?
J'ai toujours pensé que le "tri' du mot Triforce faisait allusion au chiffre 3 en raison des trois triangles. Je viens de decouvrir qu'en réalité non, ca n'a aucun rapport avec ca
Le "tri" de Triforce c'est juste le diminutif du mot "triangle". Lors du developpement du premier Zelda, Triforce se nommait au depart "Triangle Power". En japonais le terme utilisé pour dire "power" et "force" est exactement le meme et pendant le developpement le nom est devenu Triangle Force, et vu qu'au Japon ils aiment bien raccourcir les termes (Poket Monsters est devenu Pokemon, Dragon Quest est devenu DraQue etc), Nintendo a décidé de raccourcir le terme Triangle Force et c'est devenu "Triforce", qui signifie littéralement la force du triangle.
Donc le terme Triforce ne fait pas allusion au trois triangles qui en forme qu'un, mais a un seul triangle, c'est pour ca qu'il y a la Triforce de la sagesse, Triforce du courage etc...
Dans la version occidentale d'ALTTP, le terme Triforce est clairement designé pour parler des trois triangles qui en forme qu'un, ce qui a crée la confusion. C'est un probleme de traduction. Dans la version japonaise du jeu, les 3 triangles qui en forment qu'un ne se nomme pas triforce mais porte un autre nom : Master Force.
Mais c'est vrai que j'ai tjs teouvé bizarre qu'on dise "la Triforce du Courage" et pas juste "la force du courage"... Ça aurait été bizarre pour la force de la force ????
Les acteurs/actrices X allemands, tu connais ?!
C'est faux.
Pour avoir vérifié dans un simple soucis de culture, y a des dialogues, comme celui où la prof à gros poumons est convoquée et...