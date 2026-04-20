Fire emblem : Ankoku Ryū to Hikari no Tsurugi

La naissance d'une série légendaire

Marth et son armée d'incompétents et d'aveugles

Au niveau de l'ost et du chara-design , ça vaut quoi ?

L'effet du temps sur un classique

conclusion

note : 3/10

Fire Emblem, la vénérable série de Nintendo fêtera aujourd'hui même ses 36 ans. À cette occasion, je me suis dit pourquoi pas refaire tous ces jeux et en faire des tests après chaque opus fini, sans pression et sans prétention.La série comptant 16 jeux canoniques, je pense que ça va être assez long. ^^'Ce premier Fire Emblem sur Nes datant quand même de 1990 , énormément de choses ont vraiment très mal vieilli et notamment son manque de contexte au début du jeu.Le jeu n'a aucune introduction et ne prend même pas le temps d'expliquer la chute du royaume de Marth (ni même quel ennemi a envahi Altéa).Dès le premier chapitre, on est déjà à des années après la chute du royaume, sur l'île de Talys, avec aucun contexte.On se retrouve pendant tout le jeu avec des phrases très très basiques. Mais bon, vu qu'on est sur nes , j'imagine qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose.Évidemment, l'histoire de ce FE sera beaucoup mieux introduite dans les différents remakes qui sortiront des années plus tard, mais j'avoue que quand on est habitué à Fire Emblem 3 et les opus DS, ça fait vraiment bizarre cette introduction très sommaire.L'histoire en tant que tel reste du classico-classique, pas de surprise à ce niveau.De mon point de vue, on peut classer les histoires des Fire Emblem en 3 catégories : Ceux qui ont vraiment taffé à ce niveau et ont des récits qui n'ont rien à envier aux meilleurs tactical.Puis dans la deuxième catégorie, il y a les fire emblem avec des histoires assez classiques mais efficaces (assez shonen souvent). Et enfin la dernière où il n'y a qu'un seul fire emblem, catégorie du foutage de gueule je l'appelle XD : fire emblem engageL'histoire de ce Fire Emblem 1 fait clairement partie de la deuxième catégorie et ce, que ce soit le tome 1 de fire emblem 3( qui est un remake de ce shadow dragon . le tome 2 d'ailleurs de fe3 , ça se rapproche déjà un peu plus de fe4 . ) ou encore le remake ds . Mais bon , ce n'est pas avec cette version Nes où elle peut briller …Petite mention d'ailleurs à un perso qui est très inspiré d'un certain perso d'un anime pas du tout connu ( ^^' ) du nom de Gundam ( char bordel ! La classe)Ce premier opus invente la boucle de gameplay qui sera reprise et (grandement) améliorée par la suite. Une vingtaine de chapitres, dans chacun, le but est de décimer l'armée adverse pour que Marth capture le château ennemi.Des dialogues au début et à la fin de chaque chapitre, même si, jeu nes oblige, ça reste vraiment très sommaire.Le joueur possède dans son armée différentes unités avec différentes classes : pirate, archer, mercenaire, mage etc. Une fois atteint le niveau 10 et avec le bon objet de promotion, une unité peut évoluer. Elle repassera au niveau 1 mais elle sera bien plus puissante.Et c'est là qu'on voit que la série, dès son premier épisode, avait déjà quasiment tout mis en place et au final, ça ne sera qu'amélioré et peaufiné par la suite. Je dis bien quasiment parce que certaines choses ne sont pas encore présentes, je pense notamment au système de mariage qui arrivera au 4ème opus mais surtout aux triangles des armes ( l'épée bat la hache mais perd contre la lance, la hache bat la lance et la lance bat l'épée)Et je dois dire que ça fait très bizarre de jouer à un Fire Emblem où un mercenaire avec une épée peut démonter sans problème une horde de pirates avec des haches, mais on s'y fait au final.Là, je vais vraiment aborder l'un des plus gros défauts du jeu, la difficulté.Les Fire emblem de Shouzou kaga ( 1 à 5 ) , le créateur de la série , sont bien connus pour être difficiles. ( ou exigeants ? )Comme dans tout Fire Emblem, il faut vraiment faire attention. Une unité peut très rapidement mourir et une fois que c'est le cas, il n'existe quasiment aucun moyen de la ressusciter.Mais à mon avis, ce n'est pas qu'à cause de ça que le jeu est considéré comme tel. Ce qui le rend si difficile, bah c'est que toutes les unités sans exception passent leur temps à rater, et je n'exagère pas. Que ce soit au lvl1 , lv10 ou encore lvl10 mais avec la classe avancée, ils ratent une fois sur 2..... ( et quelque soit le terrain )J'ai eu des situations lunaires, où 4 unités avec de bons niveaux ont pendant 2/3 tours, passé leur temps à rater un seul ennemi en boucle.Un hit-rate absolument horrible qui fera rager à n'en pas douter ceux qui voudront donner sa chance à cet opus.Autre difficulté qui vient d'un ancien temps : il est vraiment possible de ne pas arriver à finir le jeu, car il est très facile de rater deux objets très importants sans soluce.Si vous passez à côté, il sera quasiment impossible de finir le jeu. Pourquoi faire ça ? Pour vendre des guides, j'imagine…Heureusement que ce genre de connerie a disparu depuis l'ère PS1. Pour le coup, ça, ça ne me manque pas.je vous conseille donc de le faire avec une soluce, ça vous évitera de refaire tout le jeuEn ce qui concerne les maps en elles-mêmes, difficile de bien les juger lorsque la vitesse du jeu les rend toutes (bonnes comme mauvaises) désagréables à parcourir.Mais malgré cela, je peux quand même citer quelques unes assez sympas : mine de rien, la première map sur Talys est assez réussie.Le joueur commence à gauche de la map, un voleur ennemi, qui est l'un des ennemis les plus simples à battre, est très proche de la base.Cela permet de commencer à se familiariser avec les commandes du jeu, vaincre très rapidement un ennemi certes faible mais au moins, ça ne crée pas de frustration.Plus loin, 3 pirates arrivent par la mer, mais juste sur la côte, un fort est placé, ce qui incitera le joueur à comprendre le fonctionnement des forts et à donc placer un tank pour empêcher les pirates d'avancer.Autre carte que j'ai trouvée intéressante, celle de la prison. Le joueur commence en haut à gauche et doit très vite rejoindre la prison au milieu de la carte. Petit bémol, des wyvernes ennemies rattrapent assez rapidement le groupe. Il faut donc laisser 2,3 archers derrière pour les arrêter, mais en même temps, il faut envoyer une unité assez rapide pour empêcher un voleur de dérober une arme de foudre très utile.Quelque temps après s'être réfugié dans la prison, des renforts vont essayer d'entrer. Là, il suffit juste de bloquer l'entrée avec un tank et de se servir de l'épée de foudre pour se débarrasser assez facilement des cavaliers ennemis. Le joueur qui a réussi à arrêter le voleur à temps est donc récompensé par une arme assez idéale pour la situation.Pour ce qui est de l'OST, nous avons Madame Yuka Tsujiyoko, compositrice de talent qui sera sur tous les Fire Emblem ( même engage).Elle n'a plus rien à prouver évidemment, mais par contre…… sa première ost, ça a pris un sacré coup de vieux, on ne va pas se mentir. Bien que l'ost a des pépites comme le thème principal des fire emblem ( du même niveau que les thèmes de ff et de dragon quest ) ou encore le thème de recrutement , la plupart des mélodies sont au final assez oubliable et très vite répétitif.Et surtout, durant quasi tout le jeu, le thème de la map sera toujours le même. Il changera vers un thème un peu plus joyeux que quand il ne restera quasiment que le boss de fin à abattre. Mais bon étais-ce vraiment possible de faire mieux sur nes et pour un premier jeu ? je ne sais pas mais rien que pour le theme principal ,merci Madame Yuka TsujiyokoAu niveau du chara-design… Je ne veux pas manquer de respect, mais ça fait quand même très amateur. On est encore loin du travail que va faire Katsuyoshi Koya sur Fire Emblem 3.Difficile de s'attacher à des personnages avec un tel style de dessin.Fire Emblem est un classique du jeu vidéo, il a quasiment inventé le genre du T-RPG à lui tout seul. Rien que pour ça, le jeu mérite le respect, mais malheureusement… et il faut le dire, qu'est-ce qu'il a mal vieilli.Quand on parle de vieux jeux, ce sont immédiatement les graphismes qui sont pointés du doigt et qui font dire aux gens qu'ils ne peuvent plus rejouer à ces jeux.Là-dessus, j'aimerais dire que non, ce n'est pas ça le problème (enfin de mon point de vue évidemment) . Au bout de 40 min - 1H30 de jeu, on se réhabitue. Que ce soit pour les jeux nes ou encore la 3D des jeux PS1 d'ailleurs, ces graphismes ont un charme fou et rejouer à ces jeux 10,20 voire 30 ans plus tard, fait un peu revivre ces époques. ( après je conçois qu'il faut se réhabituer)Ce n'est donc pas les graphismes (même si le fond noir en guise d'arrière-plan dans les combats.... c'est particulier on va dire) qui ont vieilli mais bel et bien la vitesse du jeu et c'est pour moi l'un des plus gros défauts du jeu.Le curseur, mais ce traîne le cul XD, les animations sont lentes à crever et évidemment impossible de passer les animations de combats.Tout comme il est impossible de skipper le tour de l'IA. Obligé de regarder tous les mobs avancer à 2 à l'heure … .On peut rajouter à ça un inventaire catastrophique. Pour résumer simplement, on peut échanger des objets mais seule la personne qui a l'objet peut le donner.Ce qui veut dire que si un perso a un arc efficace, par exemple, et veut le donner à une autre unité mais que son tour est déjà passé, bah l'unité qui doit recevoir l'arc ne peut pas juste le prendre. Faut attendre un tour complet que le détenteur de l'objet puisse à nouveau faire une action.Et contrairement aux Fire emblem suivants, il n'est pas possible ni de gérer l'inventaire hors des combats ni de placer ses unités en début de chapitre.