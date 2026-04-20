Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Darksiders Genesis
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[Switch 2] THQ Nordic tease 7 jeux non annoncés. Vos pronostiques?


Le site officiel de THQ Nordic laisse entendre la présence de sept jeux non annoncés, prévus pour la Nintendo Switch 2. Aucune information n'est donnée quant à leur contenu ; ils sont simplement intitulés « projet non annoncé » avec une date de sortie « à annoncer ».



L'été approchant, période généralement marquée par de nombreux événements liés aux jeux vidéo, il est probable que certains de ces titres soient dévoilés à ce moment-là.

Source : https://mynintendonews.com/2026/04/19/thq-nordic-has-seven-unannounced-nintendo-switch-2-games-on-their-site/
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    posted the 04/20/2026 at 04:19 AM by link49
    comments (10)
    cyr posted the 04/20/2026 at 05:05 AM
    Ben alors ils attendent quoi pour les annoncé ?

    Nintendo est en retrait, c'est le moment .
    ratchet posted the 04/20/2026 at 05:11 AM
    Faire du vide avec rien. Vive les infos.
    keiku posted the 04/20/2026 at 06:03 AM
    3-0
    magneto860 posted the 04/20/2026 at 07:18 AM
    Arrivée en force de Bob l'éponge, 3 jeux de plateforme d'un coup ? J'aurais bien dit 7 jeux d'un coup mais les autres ce n'est pas THQ derrière il me semble.
    link49 posted the 04/20/2026 at 07:55 AM
    magneto860 Fort probable que ça soit des vieilleries. Espérons que non, mais bon...
    nanakixiii posted the 04/20/2026 at 08:37 AM
    j'aimerais bien qu'ils sortent Darksiders 3 et Genesis en version ps5 physique comme pour le 1 et le 2
    ducknsexe posted the 04/20/2026 at 08:53 AM
    Il va y avoir des annonces dans le Grand Direct
    rogeraf posted the 04/20/2026 at 09:20 AM
    Malheureusement beaucoup trop de vieilleries, comme d'habitude. BIOMUTANT SWICH 2 ENHANCE SUPRA GOLD EDITION
    syoshu posted the 04/20/2026 at 09:29 AM
    Ca peut etre de tout avec eux.

    Du Darksiders, Spellforce, Titan Quest, un remaster pour De Blob voir du Bob l'éponge
    cyr posted the 04/20/2026 at 09:34 AM
    ducknsexe non, le grand direct c'est pour nintendo... sinon pourquoi faire un direct partenaire showcase.....

    Mais il peuve annoncer la versions de starfiel sur switch2, c'est la seul entorse que je tolérerai.
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