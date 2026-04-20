Le site officiel de THQ Nordic laisse entendre la présence de sept jeux non annoncés, prévus pour la Nintendo Switch 2. Aucune information n'est donnée quant à leur contenu ; ils sont simplement intitulés « projet non annoncé » avec une date de sortie « à annoncer ».
L'été approchant, période généralement marquée par de nombreux événements liés aux jeux vidéo, il est probable que certains de ces titres soient dévoilés à ce moment-là.
Source : https://mynintendonews.com/2026/04/19/thq-nordic-has-seven-unannounced-nintendo-switch-2-games-on-their-site/
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posted the 04/20/2026 at 04:19 AM by link49
Nintendo est en retrait, c'est le moment .
Du Darksiders, Spellforce, Titan Quest, un remaster pour De Blob voir du Bob l'éponge
Mais il peuve annoncer la versions de starfiel sur switch2, c'est la seul entorse que je tolérerai.