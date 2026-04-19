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[NEOGEO] SNK recrute un artiste 2D

https://x.com/gatoray_kof/status/2045878218486682000
https://ss-agent.jp/job/85282

L'avenir s'annonce radieux, je vous le dis.
https://ss-agent.jp/job/85282
    tags : 2d snk pixel art metal slug neogeo
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    solarr, burningcrimson
    posted the 04/19/2026 at 05:44 PM by micheljackson
    comments (11)
    solarr posted the 04/19/2026 at 05:49 PM
    MERVEILLEUX !

    La console serait disponible sur Amazon FR à partir de jeudi prochain. Ce qui me fait dire que la quantité prévue sera conséquente.
    micheljackson posted the 04/19/2026 at 05:52 PM
    solarr
    Hein quoi ? Comment ça ? Ce n'est pas prévu pour le 12 novembre ?
    Ceux qui commanderaient leur console sur Amazon l'auraient 7 mois avant ceux qui l'ont préco sur Plaion ? T'es sûr de ton coup ?
    solarr posted the 04/19/2026 at 05:54 PM
    micheljackson Non je parle de préco, cher homme gris.
    solarr posted the 04/19/2026 at 05:55 PM
    oups.. pardon
    defcon5 posted the 04/19/2026 at 05:56 PM
    solarr Seulement jeudi ??? mais y'a dejà des ruptures sur des sites US

    c'est baisé pour l'avoir le 12/11

    et d'après Ryu_Hoshi les prochains restocks ne seront pas avant mars
    micheljackson posted the 04/19/2026 at 05:56 PM
    solarr
    Ah oui! ça me rassure, je me disais "tiens, me serais-je encore fait niquer ?"
    "gris!", je vois que tu as les bonnes références
    solarr posted the 04/19/2026 at 05:58 PM
    REPLACED sur NeoGeo LOL
    defcon5 posted the 04/19/2026 at 05:59 PM
    Bon, clairement le Prince a décidé de faire de SNK un des futurs portes-drapeau de la "Démocratie" Saoudienne ...

    solarr posted the 04/19/2026 at 05:59 PM
    On recrute au japon : le retour de vrais jeux jap nerveux.
    zekk posted the 04/19/2026 at 06:17 PM
    Ça annonce du lourd!
    defcon5 posted the 04/19/2026 at 06:20 PM
    Vous vous rendez compte qu'on vit un rêve éveillé de retro-gamer, quand même ?
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