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micheljackson
> blog
[NEOGEO] SNK recrute un artiste 2D
https://x.com/gatoray_kof/status/2045878218486682000
https://ss-agent.jp/job/85282
L'avenir s'annonce radieux, je vous le dis.
https://ss-agent.jp/job/85282
tags :
2d
snk
pixel art
metal slug
neogeo
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solarr
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burningcrimson
posted the 04/19/2026 at 05:44 PM by
micheljackson
comments (
11
)
solarr
posted
the 04/19/2026 at 05:49 PM
MERVEILLEUX !
La console serait disponible sur Amazon FR à partir de jeudi prochain. Ce qui me fait dire que la quantité prévue sera conséquente.
micheljackson
posted
the 04/19/2026 at 05:52 PM
solarr
Hein quoi ? Comment ça ? Ce n'est pas prévu pour le 12 novembre ?
Ceux qui commanderaient leur console sur Amazon l'auraient 7 mois avant ceux qui l'ont préco sur Plaion ? T'es sûr de ton coup ?
solarr
posted
the 04/19/2026 at 05:54 PM
micheljackson
Non je parle de préco, cher homme gris.
solarr
posted
the 04/19/2026 at 05:55 PM
oups.. pardon
defcon5
posted
the 04/19/2026 at 05:56 PM
solarr
Seulement jeudi ??? mais y'a dejà des ruptures sur des sites US
c'est baisé pour l'avoir le 12/11
et d'après Ryu_Hoshi les prochains restocks ne seront pas avant mars
micheljackson
posted
the 04/19/2026 at 05:56 PM
solarr
Ah oui! ça me rassure, je me disais "tiens, me serais-je encore fait niquer ?"
"gris!", je vois que tu as les bonnes références
solarr
posted
the 04/19/2026 at 05:58 PM
REPLACED sur NeoGeo LOL
defcon5
posted
the 04/19/2026 at 05:59 PM
Bon, clairement le Prince a décidé de faire de SNK un des futurs portes-drapeau de la "Démocratie" Saoudienne ...
solarr
posted
the 04/19/2026 at 05:59 PM
On recrute au japon : le retour de vrais jeux jap nerveux.
zekk
posted
the 04/19/2026 at 06:17 PM
Ça annonce du lourd!
defcon5
posted
the 04/19/2026 at 06:20 PM
Vous vous rendez compte qu'on vit un rêve éveillé de retro-gamer, quand même ?
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La console serait disponible sur Amazon FR à partir de jeudi prochain. Ce qui me fait dire que la quantité prévue sera conséquente.
Hein quoi ? Comment ça ? Ce n'est pas prévu pour le 12 novembre ?
Ceux qui commanderaient leur console sur Amazon l'auraient 7 mois avant ceux qui l'ont préco sur Plaion ? T'es sûr de ton coup ?
c'est baisé pour l'avoir le 12/11
et d'après Ryu_Hoshi les prochains restocks ne seront pas avant mars
Ah oui! ça me rassure, je me disais "tiens, me serais-je encore fait niquer ?"
"gris!", je vois que tu as les bonnes références