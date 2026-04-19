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Echoes of the end, la claque !
En ce moment je joue au jeu Echoes of the end.
Normalement il est à 39.99 e sur le PSN mais en ce moment il y a une promo à 13.99 e !

Du coup je me suis dis « bon allez » en me disant « ça va peut être pas être fou fou, mais au pire le jeu doit pas être très long non plus.

Et bien si seulement j’avais su..

Alors déjà le jeu est très très beau graphiquement sur PS5 pro, et au niveau de la direction artistique c’est très agréable et inspiré. Il y a beaucoup de panoramas en mode wow, un peu à la Uncharted ou God of War.

Le scénario est intéressant.
Le gameplay est plutôt varié, entre magie et combat, avec des compétences à débloquer.

Les énigmes sont intéréssantes également.

Du coup je suis sur le cul car je me suis vraiment pris une baffe alors que je me disais « mouais.. »

Franchement foncez.. surtout à ce prix !
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    idd, bogsnake
    posted the 04/19/2026 at 03:22 PM by j49
    comments (5)
    vyse posted the 04/19/2026 at 04:20 PM
    Bof ! Le jeu est assez vide et le gameplay répétitifs ; je l'ai vite lâché
    magneto860 posted the 04/19/2026 at 04:23 PM
    Il est inclus dans le PS Plus Extra depuis le mois dernier je crois.
    piratees posted the 04/19/2026 at 04:24 PM
    même pas sorti en boite
    ravyxxs posted the 04/19/2026 at 04:54 PM
    Jaune pipi sur meta, plutôt ok sur Steam, opencritic en bleu....aie aie, je sais pas.

    C'est quoi le scénario ?

    Peut être vers la fin tu vas te rendre compte pourquoi le jeu est si moyen, Je te conseille Hell is Us, la fin m'a beaucoup déçu mais c'est un jeu avec un scénario et un lore ULTRA ULTRA poignant...mais la fin gâche tout !!!
    hatefield posted the 04/19/2026 at 05:04 PM
    Le jeu est intéressant dans sa proposition, mais gaché par des combats complètement nuls. Après je sais qu'il y'a eu des mises à jour.
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