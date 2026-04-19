En ce moment je joue au jeu Echoes of the end.

Normalement il est à 39.99 e sur le PSN mais en ce moment il y a une promo à 13.99 e !



Du coup je me suis dis « bon allez » en me disant « ça va peut être pas être fou fou, mais au pire le jeu doit pas être très long non plus.



Et bien si seulement j’avais su..



Alors déjà le jeu est très très beau graphiquement sur PS5 pro, et au niveau de la direction artistique c’est très agréable et inspiré. Il y a beaucoup de panoramas en mode wow, un peu à la Uncharted ou God of War.



Le scénario est intéressant.

Le gameplay est plutôt varié, entre magie et combat, avec des compétences à débloquer.



Les énigmes sont intéréssantes également.



Du coup je suis sur le cul car je me suis vraiment pris une baffe alors que je me disais « mouais.. »



Franchement foncez.. surtout à ce prix !