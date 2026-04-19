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en attendant la Steam machine Playnix lance la sienne plus puissante 1140€ ( 9060 XT 16GB VRAM ,16GB RAM)


==> https://playnix.io/





les perf a 30 min :


a vous de voir ce que vous en pensez ..
perso je pense que l'une comme l'autre vont se faire exploser par la Helix , que ce soit en rapport perf/prix ou en perf pure , bien sur a condition que steam soit présent sur Helix sinon c'est une autre proposition
https://playnix.io/
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    posted the 04/19/2026 at 02:32 PM by skuldleif
    comments (29)
    skuldleif posted the 04/19/2026 at 02:33 PM
    a vous de voir ce que vous en pensez ..
    perso je pense que l'une comme l'autre vont se faire exploser par la Helix , que ce soit en rapport perf/prix ou en perf pure , bien sur a condition que steam soit présent sur Helix sinon c'est une autre proposition
    heracles posted the 04/19/2026 at 02:44 PM
    C'est immonde je ne veux pas ça chez moi.
    shambala93 posted the 04/19/2026 at 02:53 PM
    heracles
    C’est vrai qu’à côté de la steam machine toute jolie, ça fait bien moche
    yanssou posted the 04/19/2026 at 02:55 PM
    On dirai une plaque de cuisson tefal.
    5120x2880 posted the 04/19/2026 at 03:00 PM
    Sans commentaires
    liberty posted the 04/19/2026 at 03:10 PM
    yanssou
    skuldleif Ça donne quoi niveau puissance par rapport à une PS5 pro ou une Séries X ?
    skuldleif posted the 04/19/2026 at 03:27 PM
    liberty moins bien qu'une PS5 pro , mieux qu'une SX?
    cyr posted the 04/19/2026 at 03:35 PM
    1000 balle ......OK. je serai curieux de connaître les ventes final...
    ravyxxs posted the 04/19/2026 at 03:36 PM
    Ce marché dans lequel Microsoft se lance va être la fin de XBOX. Steam, même si ça marche pas comme la Steam Machine survivra contrairement aux concurrents.
    romgamer6859 posted the 04/19/2026 at 03:50 PM
    Mouais, pour le même prix t'as ça, t'as juste à mettre steam os ou autre

    https://www.memorypc.fr/pc-gamer/amd-ryzen-5-568278/
    romgamer6859 posted the 04/19/2026 at 03:51 PM
    Je dis pas que c'est pareil, ok t'as le truc miniaturisé machin, m'enfin bon et en DDR4 quoi
    skuldleif posted the 04/19/2026 at 04:03 PM
    romgamer6859 si le form factor comptait pas sony et MS ne se feraient pas chier , personne ne veut un tank sous sa TV
    keiku posted the 04/19/2026 at 04:21 PM
    un peu trop cher pour les spec, et ouais niveau ventilation, faut pas jouer trop longtemps a mon avis

    c'est légèrement plus puissant qu'une ps5 pro (puissance brut) mais avec l'optimisation pc , ca sera surement légèrement inférieur a une ps5 pro techniquement

    Et ce genre de pc déguisé console n'aura jamais d’intérêt s'il n'ont pas leur catalogue de jeu dédié pour brader le hardware... , donc steam serait en vrai le seul a pouvoir si la volonté y est proposer quelque chose d’intéressant dans le domaine actuellement
    altendorf posted the 04/19/2026 at 04:37 PM
    skuldleif posted the 04/19/2026 at 04:45 PM
    keiku les spec de la steam machine sont eclatés au sol

    Processeur

    AMD Zen 4 6c/12t partiellement sur-mesure

    jusqu'à 4,8 GHz, enveloppe thermique de 30 W

    Processeur graphique

    AMD RDNA3 28CU partiellement sur-mesure

    Fréquence maximale soutenue de l'horloge de 2,45 GHz, enveloppe thermique de 110 W

    Mémoire vive

    16 Go DDR5 + 8 Go GDDR6 (mémoire vidéo)

    Alimentation

    Alimentation interne, 110-240 V CA

    Stockage

    Deux modèles de Steam Machine

    SSD NVMe de 512 Go

    SSD NVMe de 2 To

    Les deux modèles disposent d'un emplacement pour carte microSD ultrarapide
    vohmp posted the 04/19/2026 at 04:54 PM
    yanssou oui ou un vieux tourne disque pour enfant année 70 en jaune poussin
    keiku posted the 04/19/2026 at 04:59 PM
    skuldleif Faudra surtout voir le prix final, parce que c'est ca qui pourra faire qu'elle se vende ou pas... s'il la vende moins cher que la ps5 pro ca pourra peut être passer
    romgamer6859 posted the 04/19/2026 at 05:06 PM
    skuldleif si je devais me faire une config fixe je partirais sûrement sur une 9060xt
    shambala93 posted the 04/19/2026 at 05:10 PM
    skuldleif
    Et pourtant Valve sait très bien ce qu’il fait avec cette configuration.

    À voir ce que va donner la Helix qui d’après les rumeurs aurait une équivalente à une 5080. Si c’est le cas, avec le catalogue Steam, ça va être compliqué pour la concurrence sur ce créneau : « Steam dans le salon ».
    skuldleif posted the 04/19/2026 at 05:16 PM
    romgamer6859 plus que 1 an et demi pour la Helix
    romgamer6859 posted the 04/19/2026 at 05:17 PM
    skuldleif ouais c'est long

    On devrait bientôt avoir la nouvelle manette aussi
    skuldleif posted the 04/19/2026 at 05:21 PM
    romgamer6859 la nouvelle manette ? ouep alors ca je sais pas du tout tu parle de la elite 3 , ca sera une preview overprice de ce que va etre la vrai nouvelle manette standard xbox de 2027 , donc la c'est pareil faut attendre 1 an et demi
    skuldleif posted the 04/19/2026 at 05:28 PM
    keiku les joueurs PC sont tres conscient des spec a l'inverse des joueurs consoles que tu peux enfumer donc je sais pas trop , jouer dans de moins bonne conditions sur sa grande TV que sur son moniteur 27" c'est bizarre quand meme
    maxx posted the 04/19/2026 at 05:29 PM
    Content de voir des projets de la sorte. Je suis intéressé par ce form factor mais peut être pas ce modèle là.
    Par contre va falloir être très attentif sur la fabrication de toutes ces machines. Pour les consoles historiques, on a des designs plutôt éprouvés. Depuis la gen précédente, Sony et MS font du matos qui tient la route et surchauffe pas. Avec ces nouvelles machines faudra etre un peu plus attentif à la construction et aux performances. Là où pour Valve et MS on pourra être plus confiant, pour tous les autres genre un Lenovo ou Asus, faudra faire un peu plus attention.
    En tous cas, moi ça me plaît de voir que des boîtes se lancent là dedans
    22 posted the 04/19/2026 at 05:48 PM
    https://provideolb.com/wp-content/uploads/2024/03/KHP010-6.jpg
    ouroboros4 posted the 04/19/2026 at 05:55 PM
    shambala93 perso la Steam Machine m'intéresse plus que la Helix.
    Car bon MS et ses plans foireux
    patrickleclairvoyant posted the 04/19/2026 at 06:10 PM
    Je préfère soutenir Valve
    patrickleclairvoyant posted the 04/19/2026 at 06:11 PM
    Je préfère soutenir Valve
    shambala93 posted the 04/19/2026 at 06:15 PM
    ouroboros4
    Idem mais si la Helix a vraiment dans le ventre ce que les rumeurs disent, ça va être compliqué de prendre la steam machine.
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