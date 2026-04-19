a vous de voir ce que vous en pensez ..
perso je pense que l'une comme l'autre vont se faire exploser par la Helix , que ce soit en rapport perf/prix ou en perf pure , bien sur a condition que steam soit présent sur Helix sinon c'est une autre proposition
perso je pense que l'une comme l'autre vont se faire exploser par la Helix , que ce soit en rapport perf/prix ou en perf pure , bien sur a condition que steam soit présent sur Helix sinon c'est une autre proposition
C’est vrai qu’à côté de la steam machine toute jolie, ça fait bien moche
skuldleif Ça donne quoi niveau puissance par rapport à une PS5 pro ou une Séries X ?
https://www.memorypc.fr/pc-gamer/amd-ryzen-5-568278/
c'est légèrement plus puissant qu'une ps5 pro (puissance brut) mais avec l'optimisation pc , ca sera surement légèrement inférieur a une ps5 pro techniquement
Et ce genre de pc déguisé console n'aura jamais d’intérêt s'il n'ont pas leur catalogue de jeu dédié pour brader le hardware... , donc steam serait en vrai le seul a pouvoir si la volonté y est proposer quelque chose d’intéressant dans le domaine actuellement
Processeur
AMD Zen 4 6c/12t partiellement sur-mesure
jusqu'à 4,8 GHz, enveloppe thermique de 30 W
Processeur graphique
AMD RDNA3 28CU partiellement sur-mesure
Fréquence maximale soutenue de l'horloge de 2,45 GHz, enveloppe thermique de 110 W
Mémoire vive
16 Go DDR5 + 8 Go GDDR6 (mémoire vidéo)
Alimentation
Alimentation interne, 110-240 V CA
Stockage
Deux modèles de Steam Machine
SSD NVMe de 512 Go
SSD NVMe de 2 To
Les deux modèles disposent d'un emplacement pour carte microSD ultrarapide
Et pourtant Valve sait très bien ce qu’il fait avec cette configuration.
À voir ce que va donner la Helix qui d’après les rumeurs aurait une équivalente à une 5080. Si c’est le cas, avec le catalogue Steam, ça va être compliqué pour la concurrence sur ce créneau : « Steam dans le salon ».
On devrait bientôt avoir la nouvelle manette aussi
Par contre va falloir être très attentif sur la fabrication de toutes ces machines. Pour les consoles historiques, on a des designs plutôt éprouvés. Depuis la gen précédente, Sony et MS font du matos qui tient la route et surchauffe pas. Avec ces nouvelles machines faudra etre un peu plus attentif à la construction et aux performances. Là où pour Valve et MS on pourra être plus confiant, pour tous les autres genre un Lenovo ou Asus, faudra faire un peu plus attention.
En tous cas, moi ça me plaît de voir que des boîtes se lancent là dedans
Car bon MS et ses plans foireux
Idem mais si la Helix a vraiment dans le ventre ce que les rumeurs disent, ça va être compliqué de prendre la steam machine.