Solarr the PC Master

Ne tournons pas autour du pot.Rumeur :- La console serait disponible EN PRECOMMANDE sur Amazon FR à partir de jeudi prochain- On aura un test d'un insider la semaine prochaine- Il paraît que les jaquettes seront réversibles dans l'édition française.- Furrtek fait parti du projet de dev et parle de la console."Mon opinion un peu partiale à propos du produit est qu'il risque d'être le meilleur qui soit depuis que SNK ait arrêté de produire des consoles. Peut-être ne sera t-elle pas parfaite, mais avec la volonté de faire mieux qu'un simple émulateur, afin d'honorer la marque et par respect pour les fans."