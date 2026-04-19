- La console serait disponible EN PRECOMMANDE sur Amazon FR à partir de jeudi prochain
- On aura un test d'un insider la semaine prochaine
- Il paraît que les jaquettes seront réversibles dans l'édition française.
- Furrtek fait parti du projet de dev et parle de la console.
"Mon opinion un peu partiale à propos du produit est qu'il risque d'être le meilleur qui soit depuis que SNK ait arrêté de produire des consoles. Peut-être ne sera t-elle pas parfaite, mais avec la volonté de faire mieux qu'un simple émulateur, afin d'honorer la marque et par respect pour les fans."
Metal Slug 8 sur Switch 2...
Va donc précommander une Neo Geo pour y jouer dessus espèce d'hérétique!
"Il paraît que les jaquettes seront réversibles dans l'édition française."
Elle provient d'où ?
Si c'est pour cette photo :
(https://i.servimg.com/u/f86/15/65/42/86/04wiup10.jpg)
J'avais fait le montage sous Paint, à l'arrache, pour montrer la différence entre la jaquette EU et JP sur le forum gamopat. Pour le moment, on sait pas si ce sera réversible. En tout cas, j'ai pas vu l'info passer.
Certains disent que ce serait réversible (avec et sans PEGI), mais pour les jaquettes JP, pas d'info.
Si ça a été annoncé entre temps, je suis preneur de l'info car j'hésite justement à prendre le bundle Ultimate, mais au Japon car je veux les covers JP
Pour le prix, on exige la perfection ultime et d'après le communiqué de Plaion ça sera le cas :
Une console de jeu sans compromis :
"Le gameplay de la NEOGEO AES+ ne repose pas sur l'émulation : la console utilise ses puces ASIC d'origine, réingénierées selon les normes modernes pour reproduire fidèlement le matériel et les logiciels de la machine originale. Le système lit nativement les jeux sur cartouches, anciennes comme nouvelles, pour une expérience rétro authentique. Pas d'émulation, pas d'approximation FPGA, mais une véritable réincarnation de la console, gravée dans le silicium."
Maintenant si je prend le communiqué de Analogue pour la Mega Sg :
"Nous avons conçu la solution ultime pour explorer l'ère 16 et 8 bits de Sega. Une réinterprétation de la console mythique qui a révolutionné le genre. Conçue avec un FPGA. Aucune émulation. 1080p. Zéro latence. Précision absolue. La Mega SG n'est pas un simple jouet. Compatible avec plus de 2 180 jeux Sega Genesis, Mega Drive et Master System. Redécouvrez l'une des plus grandes consoles de tous les temps, sans aucun compromis."
Le test de DF :
Comparaison Analogue vs Genesis Plus GX (émulateur PC)
Comparaison Analogue vs Sega Genesis (l'original)
Comparaison Analogue vs Kega Fusion (émulateur PC) / Sega Genesis Classics (version Switch) / et le matos ATGames System
On peut voir que Analogue, en utilisant la solution FPGA se défend extrêmement bien.
Donc on veut cette perfection ultime avec la NEOGEO AES+
Les jaquettes réversibles ça serait cool, c’est la rumeur qui circule… j’espère confirmation!
Par contre le PEGI sur la cartouche je crois qu’on pourra pas faire sans
niflheim A 200 boules, neuve avec un joli stick, perso je n'exige pas la "perfection ultime", et d'autant moins que, comme, je ne l'ai jamais possédée (si ce n'est des jeux ACA sur xbox/pc ou des roms sur recalbox) je n'ai pas beaucoup de point de référence...
Alors ça m'ira très bien si c'est déjà mieux que du FPGA
https://www.youtube.com/watch?v=nLwPnw9F5bY
Mais tu regarderas, tous les sites qui ont relayé l'annonce (que se soit FR, US,...) s'attendent à voir débarquer la perfection
Gamesradar (site US) :
"No Emulation, No Compromise, No Comparison."
Dernier paragraphe, ça en dit long sur l'attente :
"J'ai eu beaucoup de peine pour les fans inconditionnels de Neo Geo ces dernières décennies, car ils ont dû se contenter de systèmes d'émulation plutôt médiocres (je pense notamment à toi, Neo Geo X Gold). C'est donc un plaisir de voir cette borne d'arcade transformée en console faire un retour en force qui surpasse même les meilleures rééditions FPGA des plateformes existantes, et le fait de revenir à des composants aussi vieux que moi plutôt qu'à des pièces neuves en dit long sur l'état de la technologie du jeu vidéo en 2026."
- Un autre site (FR):
Une conception matérielle révolutionnaire : Adieu l’émulation
C’est là que PLAION REPLAI frappe très fort et se démarque de toutes les autres rééditions rétro du marché. La NeoGeo AES+ n’utilise pas d’émulation logicielle, souvent sujette à des micro-lags ou des imprécisions sonores. À l’intérieur, on trouve des circuits intégrés spécifiques (ASIC) conçus pour reproduire fidèlement le comportement du matériel d’origine.
C’est du “Hardware Perfect”. J’ai hâte de voir comment la machine se comporte sur les jeux les plus gourmands comme Garou: Mark of the Wolves, mais la promesse d’une expérience identique à celle de 1990 est là. On est sur une machine premium qui s’adresse à ceux qui ne veulent aucun compromis sur le gameplay ou la fluidité."
https://www.sitegeek.fr/jeux-video/retrogaming/neogeo-aes-plus-snk-plaion-annonce/
- JeuxActu, Maxime Chao, gros gros fan de la Neo Geo :
"Et SNK est clair sur son discours : aucune émulation, aucun compromis, aucun équivalent. De toutes les façons, la fabrication de cette NeoGeo AES+ est gérée par SNK en personne, donc c'est forcément gage de qualité. D'ailleurs, on apprend que chaque cartouche sera produit comme avant, sur des circuits intégrés dédiés (ASIC), histoire de retrouver l'expérience d'antan, aussi bien sur le plan matériel que logiciel. Tout doit être "arcade perfect" selon le communiqué.
https://www.jeuxactu.com/snk-va-sortir-une-neogeo-aes-en-2026-vous-ne-revez-pas-131751.htm
On verra bien mais connaissant déjà la qualité de ce qu'une Mega Sg peut faire avec du FPGA, c'est pour ça que mon attente est aussi très élevée.
Et même font des erreurs, parce que quand il dit ça : "le fait de revenir à des composants aussi vieux que moi plutôt qu'à des pièces neuves en dit long sur l'état de la technologie du jeu vidéo en 2026." Il est un peu à coté de la plaque. Y'aura pas de composants aussi vieux que lui, y'aura des ASICS tout neufs et conçus exprès pour remplacer les composants de l'époque.
Moi, tout ce que vois, c'est que le fameux Furrtek (apparemment le grand spécialiste français du FPGA) bosse dessus (semble-t-il) et il lui même avoué (a demi-mots) que ça ne sera pas parfait.... (il dit "supérieur à l'émulation, mais pas parfait").
Bon, après il a retiré son post, vu la réponse de certains sur les réseaux :
https://x.com/furrtek/status/2045476688717373624
J'écris "peut être pas parfaite" car chacun a son idée d'une console parfaite, une édition rouge, mauve, plaquée or qui sort du 8k 120fps, et c'est tordu en "il A avOuÉ quE c'eST pleiN de BuGs".
https://x.com/gatoray_kof/status/2045878218486682000