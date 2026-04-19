Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Fire Emblem : Fortune's Wave
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name : Fire Emblem : Fortune's Wave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
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[Question] Quels RPG vous font de l'oeil cette année sur Switch 2?


RPG à venir sur Switch (2026) :

- Tales of Arise - 22 mai
- Final Fantasy VII Rebirth - 3 juin
- The Adventures of Elliot - 18 juin
- Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok - 9 juillet
- Digimon Story: Time Stranger - 10 juillet
- Another Eden Begins - 17 septembre
- Trails in the Sky 2nd Chapter - 17 septembre
- Kyoto Xanadu - Été 2026
- Fire Emblem: Fortune's Weave - Date de sortie à confirmer (2026)
- Elden Ring - Date de sortie à confirmer (2026)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Date de sortie à confirmer (2026)



J'en prendrais 6, ou 7 si Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sort bien chez nous. Et vous?

Source : https://x.com/Stealth40k/
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    posted the 04/19/2026 at 12:27 PM by link49
    comments (17)
    jp67110 posted the 04/19/2026 at 12:39 PM
    perso ce sera ca :
    - Tales of Arise
    - Final Fantasy VII Rebirth
    - The Adventures of Elliot
    - Trails in the Sky 2nd Chapter
    - Fire Emblem: Fortune's Weave
    - Elden Ring
    liberty posted the 04/19/2026 at 12:47 PM
    J'aimerais bien faire Digimon en portable sur Switch 2, Fire emblem et Elliot aussi. Le reste c'est du deja fait
    jackfrost posted the 04/19/2026 at 12:56 PM
    Fire emblem, en espérant qu'il soit mieux que le précédent et pas sur gkc.

    Trails in the sky 2 sur ps5.

    Elliot sur ps5 ou pc, je verrai selon le prix, mais pas d1.
    link49 posted the 04/19/2026 at 12:57 PM
    J'hésiste encore un peu pour Elden Ring. A voir une fois qu'on en saura plus sur cette version.
    fdestroyer posted the 04/19/2026 at 01:00 PM
    Je me demande si SE va revoir sa politique maintenant qu'il y'a des cartouches plus petites.

    Eliot je l'aurai bien pris sur NS2, mais du coup c'est direction PS5 en l'état
    ratchet posted the 04/19/2026 at 01:38 PM
    Aucun déjà tous fais sur PS5 aucun intérêt pour ma part.
    ravyxxs posted the 04/19/2026 at 01:48 PM
    link49 Je dirais qu'il faudrait Outer World 2 très sympa.
    wickette posted the 04/19/2026 at 01:48 PM
    Fire Emblem.

    Digimon que j’ai jamais fait ailleurs

    Et en fonction des retours joueurs Adventure of Elliot.


    ratchet
    Meme fire emblem et adventure of Elliot ?
    shambala93 posted the 04/19/2026 at 01:58 PM
    L’étagère no jutsu
    ouroboros4 posted the 04/19/2026 at 02:07 PM
    ratchet j'allais dire la même chose
    thorim posted the 04/19/2026 at 02:14 PM
    hormis elliot, le reste c'est du réchauffé mais franchement, meme elliot je le ferais sur PS5
    torotoro59 posted the 04/19/2026 at 02:45 PM
    J'attends zero parade, esoteric ebb et warhammer dark heresy sur console car certains sont déjà sur pc
    cyr posted the 04/19/2026 at 03:38 PM
    J'en ai fait aucun, hormis le oblivion (enfin juste essayer sur xbox et pas convaincu)

    Donc je pense que au final, aucun. Peut-être dans quelle année, suite a une bonne promo, si j'aie encore de la place sur ma 1 to...
    ratchet posted the 04/19/2026 at 03:45 PM
    wickette ils ne m’intéressent pas ceux-là… mais le reste c’est du très bon mais déjà fais sur PS5
    drybowser posted the 04/19/2026 at 03:49 PM
    Oblivion , Eliot et ... Bah c'est tout ..
    Ffvii j'attendrai qu'il sorte en pack en trilogie
    jowy14 posted the 04/19/2026 at 03:50 PM
    Pour moi le seul sera Fire Emblem.
    Les versions Switch 2 des jeux déjà sortis ailleurs et qui m’intéressaient sont déjà faites ailleurs ou acheter et en attente d’être lancées
    jowy14 posted the 04/19/2026 at 03:53 PM
    Et pour trails in the Sky SC, ça sera version Switch 1 si elle existe + mise à niveau ou PS5, voir les 2 pour soutien à cette licence que j’adore
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