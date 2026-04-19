RPG à venir sur Switch (2026) :
- Tales of Arise - 22 mai
- Final Fantasy VII Rebirth - 3 juin
- The Adventures of Elliot - 18 juin
- Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok - 9 juillet
- Digimon Story: Time Stranger - 10 juillet
- Another Eden Begins - 17 septembre
- Trails in the Sky 2nd Chapter - 17 septembre
- Kyoto Xanadu - Été 2026
- Fire Emblem: Fortune's Weave - Date de sortie à confirmer (2026)
- Elden Ring - Date de sortie à confirmer (2026)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Date de sortie à confirmer (2026)
J'en prendrais 6, ou 7 si Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sort bien chez nous. Et vous?
Source : https://x.com/Stealth40k/
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posted the 04/19/2026 at 12:27 PM by link49
- Tales of Arise
- Final Fantasy VII Rebirth
- The Adventures of Elliot
- Trails in the Sky 2nd Chapter
- Fire Emblem: Fortune's Weave
- Elden Ring
Trails in the sky 2 sur ps5.
Elliot sur ps5 ou pc, je verrai selon le prix, mais pas d1.
Eliot je l'aurai bien pris sur NS2, mais du coup c'est direction PS5 en l'état
Digimon que j’ai jamais fait ailleurs
Et en fonction des retours joueurs Adventure of Elliot.
ratchet
Meme fire emblem et adventure of Elliot ?
Donc je pense que au final, aucun. Peut-être dans quelle année, suite a une bonne promo, si j'aie encore de la place sur ma 1 to...
Ffvii j'attendrai qu'il sorte en pack en trilogie
Les versions Switch 2 des jeux déjà sortis ailleurs et qui m’intéressaient sont déjà faites ailleurs ou acheter et en attente d’être lancées