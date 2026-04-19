- Avis sans spoilers -

Pragmata est une vraie bouffée d’air frais si vous êtes amateur de jeux Capcom. Ça fait terriblement du bien de les voir sur une nouvelle licence, sans devoir respecter les codes d’une série existante pour satisfaire les fans (Resident Evil, Monster Hunter, Dragon’s Dogma, etc.).



On sent qu’ils se sont lâchés pleinement. Le jeu ne révolutionne rien, mais il propose un mélange de hacking et de combats TPS dans un univers de science-fiction qui procure un vrai plaisir de jeu et qui nous fait (enfin) sortir des sentiers battus de la firme. On a envie de tout explorer, tout récupérer et tout affronter.



Grosse claque.



Les + :



-Un duo attachant et rigolo

-Une boucle de gameplay enivrante

-Un level design qui incite à l’exploration

-Une tonne de trucs à faire au Refuge

-Un système de combat et d’amélioration addictif

-Un bestiaire qui se renouvelle constamment

-Un deuxième boss complètement fou ! (digne d’un boss de fin)

-Une OST et des bruitages immersifs

-Aucun problème de caméra malgré des lieux exigus par moments

-Et que c’est beau !



Les - :



-Aucune difficulté (0 game over en 5 h de jeu)

-Un scénario plat qui se résume à “on doit partir là-bas…”

-Euh…

J’en suis à la zone 3 après 5 h de jeu, et franchement c’est enivrant.J’avais du mal à m’arrêter tellement leet la progression des personnages sont prenants.Il y a une sorte de boucle de, pas du tout redondante, qui se met en place petit à petit dans ce jeu. Découvrir la zone, revenir de temps en temps au, acquérir le pouvoir de la zone pour ensuite, si vous le souhaitez, récupérer des collectibles et relever différents défis, puis affronter le boss de fin de la zone.Lese compose de niveaux linéaires sans être des couloirs en permanence. Il vous arrivera souvent d’arriver dans un hub, puis de devoir récupérer plusieurs objets pour débloquer la zone du boss. Pas tout le temps, mais parfois vous pourrez récupérer ces objets dans l’ordre que vous voulez.Au-delà de ça, leest très sympathique avec cette alternance de phases de plateforme, d’exploration, de combat, de hacking et d’amélioration duJe ne me suis jamais ennuyé et le système de hacking ne lasse pas du tout. Plus on avance, plus on débloque des subtilités avec ce système. Parfois, ce n’est pas évident quand il y a un gros bazar dans une salle remplie d’ennemis, mais le mode normal est très permissif dans l'ensemble, malheureusement...Et oui, tout commea eu l’idée stupide de bloquer le mode difficile dès le début. Résultat, je n’ai pas vu une seule fois l’écran “Game Over” en 5 h de jeu, c’est trop facile, mais vraiment trop…On ne ressent donc aucun danger, aucune pression lors des phases censées nous mettre à l’épreuve, comme l’excellent deuxième boss ou les salles rouges (défis annexes). C'est vraiment dommage.Pour le second et dernier défaut, je ne suis pas fan du scénario pour l’instant. Je ne sais même pas si on peut vraiment appeler ça un scénario, mais disons que le jeu mise tout sur le lien qui se crée entre Hugh et Diana. C'est sympathique mais j’espère que l’histoire prendra un peu plus d’ampleur par la suite.