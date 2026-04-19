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[Pragmata] Comparatif PS5, Xbox Series S/X et Switch 2


Suite à la sortie de Pragmata, une nouvelle comparaison graphique des versions Nintendo Switch 2, PS5 et Xbox Series S/X est disponible. Vous trouverez ci-dessous la comparaison complète Pragmata Nintendo Switch 2 vs. PS5 vs. Xbox Series S/X :



La plupart des détails ont déjà été abordés dans un rapport de Digital Foundry, que nous avons relayé ici. Capcom a apporté plusieurs modifications graphiques pour adapter le jeu à la Nintendo Switch 2. Cependant, le résultat final est le même jeu que sur les autres plateformes : le gameplay reste inchangé.

Comme nous l'avons déjà mentionné, la version Nintendo Switch 2 se distingue nettement de la version Xbox Series S. La console de Microsoft offre de meilleures performances, mais celle de Nintendo surpasse la version Xbox Series S en termes de résolution.

Source : https://nintendoeverything.com/video-pragmata-nintendo-switch-2-vs-ps5-vs-xbox-series-s-x-comparison/
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    rendan, toni
    posted the 04/19/2026 at 06:19 AM by link49
    comments (9)
    rendan posted the 04/19/2026 at 07:24 AM
    Belle pépite ce jeu!
    link49 posted the 04/19/2026 at 07:47 AM
    C'est clair. Capcom gère excellemment ce début d'année.
    jenicris posted the 04/19/2026 at 08:33 AM
    Super jeu. Entre Requiem et lui, Capcom c'est la régalade!
    elicetheworld posted the 04/19/2026 at 08:42 AM
    La version NS2 est convaincante
    vieuxconsoleux posted the 04/19/2026 at 09:00 AM
    Oui la version switch 2 est top , même si j’aurais préféré qu’ils lockent le frame rate à 40 fps. Pareil pour la version qualité sur ps5, ils auraient dû la bloquer à 30 fps.
    D’ailleurs bizarre qu’en mode performance la version ps5 est bloquée à 50 alors que la version Xbox est à 60.
    cyr posted the 04/19/2026 at 10:24 AM
    link49 hein? Re9 est une daube. Je viens de le relancer , et je comprends pas pourquoi quand je tire avec le pistolet il y a un temps mort entre chaque coup de feu......

    vieuxconsoleux la xbox est plus puissante que la ps5, donc non c'est logique.
    link49 posted the 04/19/2026 at 10:28 AM
    Cyr J'ai eu aucun souci sur Resident Evil Requiem. Une tuerie ce titre.
    cyr posted the 04/19/2026 at 10:55 AM
    link49 resident evil 1 (2002) ça c'etais un putain de resident evil
    Resident evil 4 (2005) ,ça c'etais un putain de jeux d'action jouable.

    Re9 c'est un mauvais resident evil 1(grace) et un mauvais resident evil 4 (leon).

    Le problème, c'est que certains juge un jeux par rapport aux graphisme.....mais derrière....c'est la catastrophe..

    Maniabilité catastrophique, histoire.....discutable...

    Il rejoint le même rang que mario sunshine a mes yeux. Injouable.
    ouroboros4 posted the 04/19/2026 at 11:07 AM
    cyr tellement logique que les jeux se comptent sur les doigts d'un main.
    Ah les fameux 2 Tflop de plus
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