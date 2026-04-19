Suite à la sortie de Pragmata, une nouvelle comparaison graphique des versions Nintendo Switch 2, PS5 et Xbox Series S/X est disponible. Vous trouverez ci-dessous la comparaison complète Pragmata Nintendo Switch 2 vs. PS5 vs. Xbox Series S/X :
La plupart des détails ont déjà été abordés dans un rapport de Digital Foundry, que nous avons relayé ici. Capcom a apporté plusieurs modifications graphiques pour adapter le jeu à la Nintendo Switch 2. Cependant, le résultat final est le même jeu que sur les autres plateformes : le gameplay reste inchangé.
Comme nous l'avons déjà mentionné, la version Nintendo Switch 2 se distingue nettement de la version Xbox Series S. La console de Microsoft offre de meilleures performances, mais celle de Nintendo surpasse la version Xbox Series S en termes de résolution.
D’ailleurs bizarre qu’en mode performance la version ps5 est bloquée à 50 alors que la version Xbox est à 60.
vieuxconsoleux la xbox est plus puissante que la ps5, donc non c'est logique.
Resident evil 4 (2005) ,ça c'etais un putain de jeux d'action jouable.
Re9 c'est un mauvais resident evil 1(grace) et un mauvais resident evil 4 (leon).
Le problème, c'est que certains juge un jeux par rapport aux graphisme.....mais derrière....c'est la catastrophe..
Maniabilité catastrophique, histoire.....discutable...
Il rejoint le même rang que mario sunshine a mes yeux. Injouable.
Ah les fameux 2 Tflop de plus