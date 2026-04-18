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skuldleif
> blog
bientot possible de depenser directement ses points MS rewards sur la Xbox
voila ,comme ca plus obliger de passer par les gift card et donc un certains montant de rewards
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junaldinho
posted the 04/18/2026 at 07:59 PM by
skuldleif
comments (
4
)
zybear
posted
the 04/18/2026 at 08:17 PM
pas mal ça, ça me fait penser que j'ai 70000 points en attente.
GTA 6 gratos
junaldinho
posted
the 04/18/2026 at 08:35 PM
si ils font ça je migre sur Bing. Pour le reste je coffre grâce au gamepass
grievous32
posted
the 04/18/2026 at 08:37 PM
J'espère qu'il y aura aucune limite dans ce cas, parce qu'en France en 2020 on était limité à 250 € max sur le solde, et c'est passé à 150 € l'année d'après...
skuldleif
posted
the 04/18/2026 at 08:40 PM
grievous32
ouep c'est le solde sur le compte qui est limité a ca....
j'avoue que c'est dommage notamment pour se payer du hardware
zybear
ou la helix non ?
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GTA 6 gratos
j'avoue que c'est dommage notamment pour se payer du hardware
zybear ou la helix non ?