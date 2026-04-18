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skuldleif > blog
bientot possible de depenser directement ses points MS rewards sur la Xbox


voila ,comme ca plus obliger de passer par les gift card et donc un certains montant de rewards
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    junaldinho
    posted the 04/18/2026 at 07:59 PM by skuldleif
    comments (4)
    zybear posted the 04/18/2026 at 08:17 PM
    pas mal ça, ça me fait penser que j'ai 70000 points en attente.
    GTA 6 gratos
    junaldinho posted the 04/18/2026 at 08:35 PM
    si ils font ça je migre sur Bing. Pour le reste je coffre grâce au gamepass
    grievous32 posted the 04/18/2026 at 08:37 PM
    J'espère qu'il y aura aucune limite dans ce cas, parce qu'en France en 2020 on était limité à 250 € max sur le solde, et c'est passé à 150 € l'année d'après...
    skuldleif posted the 04/18/2026 at 08:40 PM
    grievous32 ouep c'est le solde sur le compte qui est limité a ca....
    j'avoue que c'est dommage notamment pour se payer du hardware

    zybear ou la helix non ?
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