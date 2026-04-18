Pour rebondir sur la sortie prochaine de Forza Horizon 6, qui se souviens de cette série de jeux de course de rue assez méconnue sur Dreamcast qui s'appelait Tokyo Highway Challenge?J'avais découvert la série avec le 2 et il m'avait bien marqué. Il y avait une ambiance très particulière qui se dégageait de ce jeu.Une D.A et un game design unique, très sombre, menaçant.Le concept était simple, rouler de nuit sur le périph de Tokyo et faire des appel de phares pour défier en duel (avec barre de vie) des rivaux. Le jeu se limitait à ça mais il le faisait très bien, il scotchait à la manette.Comme quoi, il n'y a pas toujours besoin d'un budget de dingue ou de proposer 1000 features pour que la magie d'un jeu opère.