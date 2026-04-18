profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
zybear
1
Like
Likers
zybear
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 24
visites since opening : 63243
zybear > blog
Qui se souviens de ce jeu de course à Tokyo?
Pour rebondir sur la sortie prochaine de Forza Horizon 6, qui se souviens de cette série de jeux de course de rue assez méconnue sur Dreamcast qui s'appelait Tokyo Highway Challenge?

J'avais découvert la série avec le 2 et il m'avait bien marqué. Il y avait une ambiance très particulière qui se dégageait de ce jeu.

Une D.A et un game design unique, très sombre, menaçant.

Le concept était simple, rouler de nuit sur le périph de Tokyo et faire des appel de phares pour défier en duel (avec barre de vie) des rivaux. Le jeu se limitait à ça mais il le faisait très bien, il scotchait à la manette.

Comme quoi, il n'y a pas toujours besoin d'un budget de dingue ou de proposer 1000 features pour que la magie d'un jeu opère.

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 04/18/2026 at 07:40 PM by zybear
    comments (5)
    escobar posted the 04/18/2026 at 07:42 PM
    Y'a un nouveau qui est sortie sur pc et PS5 si je dis pas de bêtises
    midomashakil posted the 04/18/2026 at 07:52 PM
    lool oh putain 26 ans !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    zybear posted the 04/18/2026 at 07:57 PM
    escobar mais oui Tokyo Xtreme Racer (c'était le nom de la licence aux US et sur PS2), c'est bien ça ! Les critiques sont très bonnes en plus

    https://store.steampowered.com/app/2634950/Tokyo_Xtreme_Racer/
    burningcrimson posted the 04/18/2026 at 08:04 PM
    Première fois que j en entends parler
    greggy posted the 04/18/2026 at 08:16 PM
    Je suis un énorme fan de la série et le dernier sur ps5 est vraiment excellent ????
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo