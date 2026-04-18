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yanssou
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[Bazar du Grenier] L'E3 2001


Nouvelle vidéo ou on revient sur un évement vieux d'un quart de siècle, l'E3 2001 !
https://m.youtube.com/watch?v=sYeFdWbACok
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    tripy73
    posted the 04/18/2026 at 09:27 AM by yanssou
    comments (11)
    fuu posted the 04/18/2026 at 09:48 AM
    belle référence à Gamekyo à 7:50 où l'on vois que le design du site à beaucoup évolué
    cyr posted the 04/18/2026 at 10:37 AM
    La gamecube....cette fucking de consoles qui m'aura fait rêver.

    Resident evil
    Resident evil 0
    Star fox adventure
    Star wars rebel strike rogue squadron
    Siul calibré 2
    Eternal datkness
    Tales of symphonia
    Mario kart double dash
    Metroid prime
    Pikmin 2
    Super smash bros melee
    F zéro gx
    Zelda wind waker


    Je cite que les exclu que j'ai eu et que j'ai vraiment apprécié sauf un intrusion....soul calibré 2

    Ma liste est pas complète et ne représente même pas 20% de ma ludothèque gamecube
    cyr posted the 04/18/2026 at 10:38 AM
    Soul calibur 2




    ....correcteur automatique de merde
    sonilka posted the 04/18/2026 at 10:45 AM
    La bonne époque. Et qu'on ne me sorte pas le poncif du vieil aigri. Aujourd'hui toute la communication autour du jeu vidéo est merdique. Et j'emploie volontairement ce terme. Des annonces faites à l'arrache dans des communiqués, sur un site, un RS ou via de pseudos events préenregistrés. Fini les salons avec les conférences de développeurs donnant lieu à des moments inoubliables. A l'image du reste et en premier de la société (principalement occidentale). C'est triste, terne, superficiel et à l'agonie.
    shambala93 posted the 04/18/2026 at 10:47 AM
    La console de cœur la gamecube !! Même si la PS2 m’avait fait rêver !

    De grosses licences Nintendo sur une machine qui ne se vendait pas alors que sur Switch/2 certaines de ces licences ne veulent pas revenir.
    kikoo31 posted the 04/18/2026 at 10:47 AM
    fuu il doit avoir un compte caché ce bon vieux JDG ou/eT Seb
    cyr posted the 04/18/2026 at 10:54 AM
    shambala93 les licences que tu parle ne sont pas revenu non plus sur wii/wii u...
    Seul metroid prime, et pikmin on survécu......a moins que j'en oublie.
    shambala93 posted the 04/18/2026 at 10:57 AM
    cyr
    Oui mais ce n’est pas pareil, l’une a bidé et l’autre a servi 3x pour les vieux. J’exagère volontairement. Mais c’est un fait la gamecube a été réalisé pour la gamers « à l’ancienne ».
    vyse posted the 04/18/2026 at 11:48 AM
    sonilka bof..en terme de communication je prefere 1000 fois notre époque. L'E3 avec les meuf a moitié a poil et les conférences qui nous barbent avec leurs charts dont tout le monde se foutait...
    J'ai surtout adoré l'epoque 2010-2016 perso ou on avait un E3 orienté jeux uniquement et autour de la transmission vidéo pour internet. Maintenant c mieu je trouve chacun choisi son canal de comm en accord avec sa commu
    shambala93 posted the 04/18/2026 at 01:03 PM
    vyse
    C’était cool les babes, ça change du puritanisme de notre époque.
    vyse posted the 04/18/2026 at 01:31 PM
    shambala93 mouais ...on etait vu un peu comme les geeks associables qui bandaient sur des posters playboy dans nos chambres hein..c'est pour ca qu'ils les mettaient la
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