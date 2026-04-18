Comme beaucoup j'ai applaudi l'annonce de la "nouvelle" console SNK.Mais quand je regarde le prix pour un jeu je suis obligé de m'interroger.Est-ce bien raisonnable?Évidement quand on parle de passion, le réflexe s'appelle Day ONE!Mais à 80 euros le jeu...et avec pas mal de daube (Magician Lord par exemple).L'élément qui joue en faveur de cette nouvelle annonce c'est le retro et son marché qui dépasse des prix inqualifiables. C'est en réalité là la vraie bonne nouvelle, on a vu un flux de vente en urgence sur les sites de ventesEnviron 117 jeux (console domestique) sur SNK...à 80 euros....car si succès il y a on imagine bien qu'ils sortiront le reste du set.117 x 80 = 9360 euros pour le full setdonc potentiellement si on rajoute la console et les périphériques on arrondira à 10 000 euros.l'avantage c'est que c'est du 100% neuf et officielMais 10 000 euros quand on trouve des compilations de 10 ou 20 jeux à seulement 20/30 euros sur ps4/5, switch, xbox. Cela pique sévère.Autre avantage pas de compromis, pas de lag, de trucs...Au moment où nous connaissons une nouvelle étape en terme de prix avec les consoles et qu'on annonce déjà la PS6 à plus de 1000 euros. Voir 80 euros pour un jeu même neuf des années 80/90, on pourrait dire aussi qu'à l'époque rare étaient ceux qui pouvaient se payer la Rolls-Royce. Mais voilà ce n'est plus comparable aujourd'hui. J'imagine qu'on puisse craquer pour 1 ou 2 jeux mais là chaque jeu est à 80 euros, ils sont fous.Je trouve qu'un jeu SNK ne devrait valoir max que 20/30 euros pas 80 euros même neuf.