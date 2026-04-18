Comme beaucoup j'ai applaudi l'annonce de la "nouvelle" console SNK.
Mais quand je regarde le prix pour un jeu je suis obligé de m'interroger.
Est-ce bien raisonnable?
Évidement quand on parle de passion, le réflexe s'appelle Day ONE!
Mais à 80 euros le jeu...et avec pas mal de daube (Magician Lord par exemple).
L'élément qui joue en faveur de cette nouvelle annonce c'est le retro et son marché qui dépasse des prix inqualifiables. C'est en réalité là la vraie bonne nouvelle, on a vu un flux de vente en urgence sur les sites de ventes
Environ 117 jeux (console domestique) sur SNK...à 80 euros....car si succès il y a on imagine bien qu'ils sortiront le reste du set.
117 x 80 = 9360 euros pour le full set
donc potentiellement si on rajoute la console et les périphériques on arrondira à 10 000 euros.
l'avantage c'est que c'est du 100% neuf et officiel
Mais 10 000 euros quand on trouve des compilations de 10 ou 20 jeux à seulement 20/30 euros sur ps4/5, switch, xbox. Cela pique sévère.
Autre avantage pas de compromis, pas de lag, de trucs...
Au moment où nous connaissons une nouvelle étape en terme de prix avec les consoles et qu'on annonce déjà la PS6 à plus de 1000 euros. Voir 80 euros pour un jeu même neuf des années 80/90, on pourrait dire aussi qu'à l'époque rare étaient ceux qui pouvaient se payer la Rolls-Royce. Mais voilà ce n'est plus comparable aujourd'hui. J'imagine qu'on puisse craquer pour 1 ou 2 jeux mais là chaque jeu est à 80 euros, ils sont fous.
Je trouve qu'un jeu SNK ne devrait valoir max que 20/30 euros pas 80 euros même neuf.
À mon sens ce n’est pas cher du tout quand on compare au prix d’origine des jeux Neo geo (entre 150€ et 230€)
Avec des cartouches vides à 70-80€... Sans parler des patches.
Pour avoir une Neo Geo depuis sa sortie ou presque, la qualité du matériel est incomparable aux autres machines. Mes sticks sont aussi précis qu'au premier jour.
Et qualifier Magician Lord de daube au passage, ça en dit long.
benichou donc les cout de fabrication d'aujourd hui sont p lus elevé qu'il y a 35 ans ?
LIbre a vous apres, pour moi c'est l'arnaque.
Si tu prends en compte l’inflation aujourd’hui ils seraient vendus entre 300€ et 500€ neuf.
Vous me faites rire à tout vouloir mais à 3 francs 6 sous.
A l'époque la Neo Geo mettait la SNES et la Megadrive en PLS technologiquement, d'où le prix à sa sortie... mais c'était il y a 35 ans, donc prendre les prix d'origine comme référence ça n'a pas de sens.
Que le jeu ne te plaise pas, ok, que tu te sois fais victimiser par sa difficulté, ok, mais de le traiter de daube, ça va quand même loin…
80€ un jeu officiel, quand tu sais que dans les années 90, c’était dans les 1300/1500 Francs le jeu, on a dire que c’est assez juste comme tarif.
Tu as quand même la grosse cartouche, la boîte, notice et le jeu dans ta cartouche.
Un Mark of the Wolves AES c’est 1500/2000€ aujourd’hui selon si il y a la reg card ou pas.
La on te le propose à 80€, ou est le problème ?
Faut savoir qu’il y a des gens qui paient 70/80€ pour une Game Key card, un bout de plastique vide…
Tu nous parle de Full Set ? Mais quel est le rapport ?
On t’oblige à faire un Full set en achetant la console ?
Personne ne sait encore si il y aura des rééditions d’autres jeux.
Le but c’est de faire de l’argent, on est d’accord.
Mais c’est une façon de rendre accessible l’inaccessible, de faire découvrir le monde de la Neogeo et de faire plaisir aux vieux joueurs nostalgique.
Je pense que le but avoué derrière tout ça et d’enculer les spéculateurs qui ont ruiné le marché du retro, et surtout du monde de la Neogeo.
De mon côté j’ai 71 jeux sur Neogeo AES et je suis ravi de cette annonce.
Très heureux que tout le monde puissent profiter d’une Neogeo avecMetal Slug, Pulstar et autre Mark of the Wolves, sans vendre un rein ou faire une hypothèque sur sa maison.
Pour les vieux collectionneur Neogeo comme moi, on va pouvoir se faire plaisir en rejouant en HDMI ou péritel à tous nos vieux jeux.
On va surtout pouvoir acquérir Twinklz Star sans faire un crédit.
Bref, il n’y a rien à jeter dans cette annonce, et moi comme bon nombre, sommes les plus heureux de tout ça
Avec la cartouche blanche Metal Slug, il y a Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar qui me bottent bien aussi, et il y a le manuel dans les boites.
Ca va peut être donner des idées à Nintendo, Sega. Si demain Sega ressort une Master System, une Mega Drive à l'échelle 1:1 et qu'ils refont tous les jeux à l'identique, je signe direct.
Parce que j'avais acheté une Mega Sg (FPGA) sortie HDMI 1080p qui fait le taff incroyable (comparé au hardware d'origine) sur une TV 4K, qualité d'image et de son, et qui peut lire ma collection Master System, Mega Drive, Game Gear, Sega My Card Mark III et qui a aussi la possibilité d'avoir des manettes sans fil. Je m'imagine déjà ce que ça peut donner
Dites moi à l'époque un mec qui s'achetait Magician Lord, il roulait des mécaniques ou avait l'impression de s'être fait enflé?
Soyez honnêtes 2 secondes où dois-je vous rappeler le prix du jeu.
gamerdome les prix de l'époque s'expliquaient par le prix cher des roms et plus la taille des roms étaient énormes et plus le prix explosaient. d'autant plus que l'europe n'était pas un marché prioritaires.