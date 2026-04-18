HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 588
visites since opening : 1053078
newtechnix > blog
L'offre SNK
Comme beaucoup j'ai applaudi l'annonce de la "nouvelle" console SNK.

Mais quand je regarde le prix pour un jeu je suis obligé de m'interroger.

Est-ce bien raisonnable?

Évidement quand on parle de passion, le réflexe s'appelle Day ONE!

Mais à 80 euros le jeu...et avec pas mal de daube (Magician Lord par exemple).

L'élément qui joue en faveur de cette nouvelle annonce c'est le retro et son marché qui dépasse des prix inqualifiables. C'est en réalité là la vraie bonne nouvelle, on a vu un flux de vente en urgence sur les sites de ventes

Environ 117 jeux (console domestique) sur SNK...à 80 euros....car si succès il y a on imagine bien qu'ils sortiront le reste du set.

117 x 80 = 9360 euros pour le full set

donc potentiellement si on rajoute la console et les périphériques on arrondira à 10 000 euros.

l'avantage c'est que c'est du 100% neuf et officiel

Mais 10 000 euros quand on trouve des compilations de 10 ou 20 jeux à seulement 20/30 euros sur ps4/5, switch, xbox. Cela pique sévère.

Autre avantage pas de compromis, pas de lag, de trucs...

Au moment où nous connaissons une nouvelle étape en terme de prix avec les consoles et qu'on annonce déjà la PS6 à plus de 1000 euros. Voir 80 euros pour un jeu même neuf des années 80/90, on pourrait dire aussi qu'à l'époque rare étaient ceux qui pouvaient se payer la Rolls-Royce. Mais voilà ce n'est plus comparable aujourd'hui. J'imagine qu'on puisse craquer pour 1 ou 2 jeux mais là chaque jeu est à 80 euros, ils sont fous.

Je trouve qu'un jeu SNK ne devrait valoir max que 20/30 euros pas 80 euros même neuf.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/18/2026 at 08:24 AM by newtechnix
    comments (13)
    hypermario posted the 04/18/2026 at 08:28 AM
    Ca pleur sur la switch 2, pour 400€ apres...
    benichou posted the 04/18/2026 at 08:31 AM
    newtechnix en vrai c’est 80€ parce que tu as la reproduction du circuit de la cartouche d’origine (ce n’est pas de l’émulation) + le coût de la boîte.
    À mon sens ce n’est pas cher du tout quand on compare au prix d’origine des jeux Neo geo (entre 150€ et 230€)
    cail2 posted the 04/18/2026 at 08:33 AM
    hypermario
    Avec des cartouches vides à 70-80€... Sans parler des patches.

    Pour avoir une Neo Geo depuis sa sortie ou presque, la qualité du matériel est incomparable aux autres machines. Mes sticks sont aussi précis qu'au premier jour.
    Et qualifier Magician Lord de daube au passage, ça en dit long.
    hypermario posted the 04/18/2026 at 08:38 AM
    cail2 Oui mais tu peux jouer a plus que de la NeoGeo... et des stick de qualité ca se trouve sur le marché faut pas abusé.

    benichou donc les cout de fabrication d'aujourd hui sont p lus elevé qu'il y a 35 ans ?

    LIbre a vous apres, pour moi c'est l'arnaque.
    benichou posted the 04/18/2026 at 08:47 AM
    hypermario bah non, les jeux d’origine dans les années 90 étaient vendu neuf entre 150€ et 220€ sans prendre en compte l’inflation.
    Si tu prends en compte l’inflation aujourd’hui ils seraient vendus entre 300€ et 500€ neuf.
    zekk posted the 04/18/2026 at 08:49 AM
    benichou
    5120x2880 posted the 04/18/2026 at 08:51 AM
    benichou De toute façon, vu que ça va lire les originaux, ça pourra sûrement lire la cartouche avec le fullset qu'on trouve un peu partout. Émulation ou non, la cartouche en elle même s'en fou avec quoi tu lis sa rom
    benichou posted the 04/18/2026 at 08:51 AM
    hypermario c’est clairement pas de l’arnaque, on parle d’une reproduction matérielle à l’identique pas d’émulation. Surtout que les circuits et les composants bénéficient des derniers techniques de conception en usine.
    Vous me faites rire à tout vouloir mais à 3 francs 6 sous.
    gamerdome posted the 04/18/2026 at 08:51 AM
    C'est quedal par rapport au prix du marché des collectionneurs, mais c'est aussi ultra cher par rapport au jeux actuels qui coûtent aussi 80 boules mais qui ont nécessité 5 ans de dev' et 250 millions de dollars.

    A l'époque la Neo Geo mettait la SNES et la Megadrive en PLS technologiquement, d'où le prix à sa sortie... mais c'était il y a 35 ans, donc prendre les prix d'origine comme référence ça n'a pas de sens.
    segatendo posted the 04/18/2026 at 09:00 AM
    Newtechnix Déjà commencé par traiter Magician Lord de daube, on sent que ça commence bien, ou que tu n’as aucune connaissance du sujet.
    Que le jeu ne te plaise pas, ok, que tu te sois fais victimiser par sa difficulté, ok, mais de le traiter de daube, ça va quand même loin…
    80€ un jeu officiel, quand tu sais que dans les années 90, c’était dans les 1300/1500 Francs le jeu, on a dire que c’est assez juste comme tarif.
    Tu as quand même la grosse cartouche, la boîte, notice et le jeu dans ta cartouche.
    Un Mark of the Wolves AES c’est 1500/2000€ aujourd’hui selon si il y a la reg card ou pas.
    La on te le propose à 80€, ou est le problème ?
    Faut savoir qu’il y a des gens qui paient 70/80€ pour une Game Key card, un bout de plastique vide…

    Tu nous parle de Full Set ? Mais quel est le rapport ?
    On t’oblige à faire un Full set en achetant la console ?
    Personne ne sait encore si il y aura des rééditions d’autres jeux.

    Le but c’est de faire de l’argent, on est d’accord.
    Mais c’est une façon de rendre accessible l’inaccessible, de faire découvrir le monde de la Neogeo et de faire plaisir aux vieux joueurs nostalgique.

    Je pense que le but avoué derrière tout ça et d’enculer les spéculateurs qui ont ruiné le marché du retro, et surtout du monde de la Neogeo.

    De mon côté j’ai 71 jeux sur Neogeo AES et je suis ravi de cette annonce.
    Très heureux que tout le monde puissent profiter d’une Neogeo avecMetal Slug, Pulstar et autre Mark of the Wolves, sans vendre un rein ou faire une hypothèque sur sa maison.

    Pour les vieux collectionneur Neogeo comme moi, on va pouvoir se faire plaisir en rejouant en HDMI ou péritel à tous nos vieux jeux.
    On va surtout pouvoir acquérir Twinklz Star sans faire un crédit.

    Bref, il n’y a rien à jeter dans cette annonce, et moi comme bon nombre, sommes les plus heureux de tout ça
    niflheim posted the 04/18/2026 at 09:04 AM
    J'ai pas connu la Neo Geo mais c'est vrai qu'elle faisait rêver. J'avais pris la Neo Geo Mini quand elle est sortie mais là c'est quand même incroyable l'annonce, j'ai quand même préco la blanche chez Just for Games, ça me fait aussi gagner 299 points de fidélité pour un autre jeu pour plus tard, parce que je me dis que je rate surement quelque chose si elle est en rupture plus tard.

    Avec la cartouche blanche Metal Slug, il y a Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar qui me bottent bien aussi, et il y a le manuel dans les boites.

    Ca va peut être donner des idées à Nintendo, Sega. Si demain Sega ressort une Master System, une Mega Drive à l'échelle 1:1 et qu'ils refont tous les jeux à l'identique, je signe direct.

    Parce que j'avais acheté une Mega Sg (FPGA) sortie HDMI 1080p qui fait le taff incroyable (comparé au hardware d'origine) sur une TV 4K, qualité d'image et de son, et qui peut lire ma collection Master System, Mega Drive, Game Gear, Sega My Card Mark III et qui a aussi la possibilité d'avoir des manettes sans fil. Je m'imagine déjà ce que ça peut donner
    ouroboros4 posted the 04/18/2026 at 09:08 AM
    Incroyable que même sur ce genre de sujet tu en as certain qui arrive quand même à remettre la Switch 2 sur le plat
    newtechnix posted the 04/18/2026 at 09:10 AM
    cail2 segatendo le terme de daube est exagérer mais bon au prix de l'époque pour un jeu qui se termine en 20 minutes chrono, un personnage qui avance de façon épileptique, un gameplay rigide et lent, une difficulté surévalué par les concepteurs (bah sinon tu le termines 10 minutes chrono)...la force de ce jeu était sa beauté.

    Dites moi à l'époque un mec qui s'achetait Magician Lord, il roulait des mécaniques ou avait l'impression de s'être fait enflé?
    Soyez honnêtes 2 secondes où dois-je vous rappeler le prix du jeu.

    gamerdome les prix de l'époque s'expliquaient par le prix cher des roms et plus la taille des roms étaient énormes et plus le prix explosaient. d'autant plus que l'europe n'était pas un marché prioritaires.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo