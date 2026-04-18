Les BAFTA Games Awards ont eu lieu ce soir et un jeu s'est clairement démarqué : Clair Obscur: Expedition 33, encensé par la critique et récompensé dans de nombreuses catégories, dont celle du Meilleur Jeu. Par ailleurs, Blue Prince, disponible sur Nintendo Switch 2, a reçu le prix du Meilleur Game Design, No Man’s Sky celui du Meilleur Jeu Évolutif et South of Midnight celui de la Meilleure Nouvelle Licence. Voici la liste complète des lauréats des BAFTA Games Awards :
Meilleur jeu : Clair Obscur : Expedition 33
Animation : Dispatch
Réalisation artistique : Death Stranding 2 : On the Beach
Réalisation sonore : Dispatch
Jeu britannique : Atomfall
Premier jeu : Clair Obscur : Expedition 33
Jeu en évolution : No Man’s Sky
Famille : Lego Party!
Jeu au-delà du simple divertissement : Despelote
Conception du jeu : Blue Prince
Multijoueur : Arc Raiders
Musique : Ghost of Yōtei
Scénario : Kingdom Come : Deliverance II
Nouvelle propriété intellectuelle : South of Midnight
Interprète dans un rôle principal : Jennifer English (Maelle) dans Clair Obscur : Expedition 33
Interprète dans un second rôle : Jeffrey Wright (Chase) dans Dispatch
Réalisation technique : Ghost of Yōtei
Source : https://mynintendonews.com/2026/04/17/bafta-games-awards-2026-winners/
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posted the 04/18/2026 at 04:04 AM by link49