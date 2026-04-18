Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Clair Obscur : Expedition 33
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name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
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[BAFTA 2026] Sans surprise, Clair Obscur : Expedition 33 couronné


Les BAFTA Games Awards ont eu lieu ce soir et un jeu s'est clairement démarqué : Clair Obscur: Expedition 33, encensé par la critique et récompensé dans de nombreuses catégories, dont celle du Meilleur Jeu. Par ailleurs, Blue Prince, disponible sur Nintendo Switch 2, a reçu le prix du Meilleur Game Design, No Man’s Sky celui du Meilleur Jeu Évolutif et South of Midnight celui de la Meilleure Nouvelle Licence. Voici la liste complète des lauréats des BAFTA Games Awards :



Meilleur jeu : Clair Obscur : Expedition 33
Animation : Dispatch
Réalisation artistique : Death Stranding 2 : On the Beach
Réalisation sonore : Dispatch
Jeu britannique : Atomfall
Premier jeu : Clair Obscur : Expedition 33
Jeu en évolution : No Man’s Sky
Famille : Lego Party!
Jeu au-delà du simple divertissement : Despelote
Conception du jeu : Blue Prince
Multijoueur : Arc Raiders
Musique : Ghost of Yōtei
Scénario : Kingdom Come : Deliverance II
Nouvelle propriété intellectuelle : South of Midnight
Interprète dans un rôle principal : Jennifer English (Maelle) dans Clair Obscur : Expedition 33
Interprète dans un second rôle : Jeffrey Wright (Chase) dans Dispatch
Réalisation technique : Ghost of Yōtei

Source : https://mynintendonews.com/2026/04/17/bafta-games-awards-2026-winners/
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    dooku
    posted the 04/18/2026 at 04:04 AM by link49
    comments (8)
    djfab posted the 04/18/2026 at 07:15 AM
    Top, un GOTY de plus ! Par contre surpris qu'il n'ait pas eu de prix pour les musiques ! (même si celles de Yotei sont excellentes !)
    link49 posted the 04/18/2026 at 08:29 AM
    Je me demande bien qui aura les épaules assez larges cette annnée pour lui succèder.
    kikoo31 posted the 04/18/2026 at 08:31 AM
    un jeu sorti il y a un an maintenant
    link49 posted the 04/18/2026 at 08:32 AM
    kikoo31 Pasz faux, et il continue de remporter des prix.
    kikoo31 posted the 04/18/2026 at 08:34 AM
    en 2027 il en recevra d'autre ?
    link49 posted the 04/18/2026 at 08:42 AM
    kikoo31 Non, mais peut-être sa suite.
    magneto860 posted the 04/18/2026 at 08:45 AM
    Pas avant 6 ans la suite, faut pas abuser.
    link49 posted the 04/18/2026 at 09:08 AM
    magneto860 Ca devrait aller vite, surtout s'ils réutilisent les bases.
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