Je constate que lesne sont vraimentcette année en physique. Leur prix de base n'estet certaines boutiques font quand même de! Par exemple, sur PS5 :prix de base 79,99 €, acheté(-32%).prix de base 69,99 € (donc pas 80), acheté(-33%)prix de base 59,99 € (donc pas 80, ni 70), acheté(-25%).prix de base 69,99 € (donc pas 80), vendu actuellement à(-29%).Cela rejoint donc le l'article de blog plus bas : "Pourquoi prenez vous toujours". La réponse est évidente ! Sans oublier, et ça on ne le dit jamais, que cela permet de mieuxSuis-je le seul à avoir fait ce constat, qu'on s'en tirait pas mal du tout en France niveau prix de jeux à leur sortie ?Espérons que le physique a encore de nombreuses années devant lui !