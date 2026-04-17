Je constate que les grosses nouveautés
ne sont vraiment pas très chères
cette année en physique. Leur prix de base n'est pas toujours à 80 €
et certaines boutiques font quand même de très grosses baisses
! Par exemple, sur PS5 :
- RE 9 :
prix de base 79,99 €, acheté 54 €
(-32%).
- Crimson Desert :
prix de base 69,99 € (donc pas 80), acheté 47 €
(-33%)
- Pragmata :
prix de base 59,99 € (donc pas 80, ni 70), acheté 45 €
(-25%).
- 007 First Light :
prix de base 69,99 € (donc pas 80), vendu actuellement à 49,99 €
(-29%).
Cela rejoint donc le l'article de blog plus bas : "Pourquoi prenez vous toujours vos jeux DAY ONE ?
". La réponse est évidente ! Sans oublier, et ça on ne le dit jamais, que cela permet de mieux soutenir les développeurs
.
Suis-je le seul à avoir fait ce constat, qu'on s'en tirait pas mal du tout en France niveau prix de jeux à leur sortie ?
Espérons que le physique a encore de nombreuses années devant lui !
Tandis que tu peux vendre GTA a un prix exorbitant les gens achèteront.
Par contre le marché physique est malheureusement à l'avantage du consommateur uniquement, pas des devs, pour eux, c'est un des pires moyens de distributions à l'heure actuelle en terme de rentabilité.
A prix de vente égal, un tiers reçoit certainement presque 2 fois moins si copie achetée en physique.
Si tu veux vraiment les soutenir en optimisant tes dépenses, c'est en demat, et idéalement sur leur propre store s'ils en ont un, a défaut via des revendeurs officiels qui pratiquent aussi de très bons prix, en évitant les commissions Steam par exemple.
Le soucis, c'est que sur console, si tu veux les soutenir, tu dois te saigner tellement les prix demat sont pas intéressant et les commissions élevés, ou alors attendre des soldes mais là du coup les devs s'y retrouvent logiquement moins.
Les acteurs comme Capcom influenceront les prix vers le bas, sans négliger la qualité.
Ca c'est une idée reçue qui est fausse. Comme preuves, il y a par exemple Pix’n Love, Sandfall Interactive et Kepler qui ont été heureux d’annoncer, pour la première fois en France, le Coffret Monolith Set pour Clair Obscur Expedition 33 https://www.editionspixnlove.com/game-series/1208-clair-obscur-expedition-33-monolith-set-9782371883383.html
Il y a des développeurs de la scène indépendante qui font appel à l'éditeur anglais Super Rare Games https://superraregames.com/pages/developers-publishers pour pouvoir publier une version physique de leur jeu.
1er jeu Switch 2 annoncé sur le site d'ailleurs aujourd'hui https://superraregames.com/collections/switch-2
Sur Kickstarter, Revolution Software ont mis en ligne récemment des versions physiques collector, dont une signée par le créateur Charles Cecil en personne, la grande classe ! (il va signer la boite du jeu, l'artbook, le vinyle) tout a déjà été plus que financé en un jour ou deux seulement avec à l'heure actuelle 502 618€
engagés sur un objectif de 57 391€https://www.kickstarter.com/projects/revolution-software/broken-sword-smoking-mirror-reforged?ref=nav_search&result=project&term=Broken%20Sword&total_hits=32 après le succès fulgurant du 1er Broken Sword: Reforged financé à 1237%
Les versions physique y ont grandement contribuées.