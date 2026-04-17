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Evil Dead : The Game
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name : Evil Dead : The Game
platform : PC
editor : N.C
developer : Saber Interactive
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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marchand2sable
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Evil Dead Burn : le teaser d’annonce a fuité


Il y a eu la CinemaCon à Las Vegas très récemment, du 13 au 16 avril pour être précis. De nombreux teasers et trailers de films attendus cette année y ont été présentés en privé.

C’était notamment le cas du nouveau film Resident Evil réalisé par Zack Cregger, mais aussi du très intriguant Evil Dead Burn.

Un court teaser a toutefois fuité sur la chaîne YouTube Portal do Medo. Inutile de préciser que la vidéo a été rapidement mise en privé afin d’éviter tout strike YT.

J’ai pu faire quelques images de très mauvaise qualité, mais elles permettent de se faire une petite idée de ce teaser. Celui-ci met en scène un personnage féminin au sol, rampant jusqu’à un escalier pour se cacher.

Durant sa progression vers l’escalier, il y a un véritable chaos derrière elle, avec des possédés en lévitation, des personnes hurlant de douleur, ainsi que des affrontements multiples.

Une fois que la jeune femme atteint l’escalier, le titre Evil Dead Burn apparaît à l’écran.

Le film est attendu en salles le 10 juillet 2026.

Et Ash dans tout ça ? Bruce Campbell ne sera malheureusement pas de la partie. L’acteur avait déjà déclaré en avoir terminé avec la saga, évoquant même un cancer incurable très récemment... Nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur pour la suite.











Evil Dead Archives (wallpaper) / Portal do Medo - https://www.reddit.com/r/deadmeatjames/comments/1snzqjy/evil_dead_burn_trailer_leaked/
    tags : resident evil bruce campbell evil dead evil dead leak evil dead burn evil dead burn leak evil dead burn teaser evil dead burn trailer evil dead burn bruce campbell resident evil zach gregger evil dead burn cinemacon cinemacon 2026
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    ducknsexe
    posted the 04/17/2026 at 03:12 PM by marchand2sable
    comments (5)
    marchand2sable posted the 04/17/2026 at 03:16 PM
    Ah bah le trailer est sur Reddit du coup, pour les curieux : https://www.reddit.com/r/deadmeatjames/comments/1snzqjy/evil_dead_burn_trailer_leaked/
    ravyxxs posted the 04/17/2026 at 03:19 PM
    J'ai appris qu'il avait un cancer l'acteur, j'espère qu'il va mieux.
    zekk posted the 04/17/2026 at 03:22 PM
    ravyxxs il serait incurable malheureusement
    ravyxxs posted the 04/17/2026 at 03:25 PM
    zekk Fait chier le cancer putain....
    ducknsexe posted the 04/17/2026 at 03:32 PM
    Je le sent bien ce film

    Courage à Bruce, enculer de cancer
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