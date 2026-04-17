Il y a eu latrès récemment, du 13 au 16 avril pour être précis. De nombreux teasers et trailers de films attendus cette année y ont été présentés en privé.C’était notamment le cas du nouveau filmréalisé par, mais aussi du très intriguantUn court teaser a toutefois fuité sur la chaîne. Inutile de préciser que la vidéo a été rapidement mise en privé afin d’éviter tout strike YT.J’ai pu faire quelques images de très mauvaise qualité, mais elles permettent de se faire une petite idée de ce teaser. Celui-ci met en scène un personnage féminin au sol, rampant jusqu’à un escalier pour se cacher.Durant sa progression vers l’escalier, il y a un véritable chaos derrière elle, avec des possédés en lévitation, des personnes hurlant de douleur, ainsi que des affrontements multiples.Une fois que la jeune femme atteint l’escalier, le titreapparaît à l’écran.Le film est attendu en salles leEtdans tout ça ?ne sera malheureusement pas de la partie. L’acteur avait déjà déclaré en avoir terminé avec la saga, évoquant même un cancer incurable très récemment... Nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur pour la suite.