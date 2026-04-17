Il y a eu la CinemaCon
à Las Vegas
très récemment, du 13 au 16 avril pour être précis. De nombreux teasers et trailers de films attendus cette année y ont été présentés en privé.
C’était notamment le cas du nouveau film Resident Evil
réalisé par Zack Cregger
, mais aussi du très intriguant Evil Dead Burn
.
Un court teaser a toutefois fuité sur la chaîne YouTube Portal do Medo
. Inutile de préciser que la vidéo a été rapidement mise en privé afin d’éviter tout strike YT.
J’ai pu faire quelques images de très mauvaise qualité, mais elles permettent de se faire une petite idée de ce teaser. Celui-ci met en scène un personnage féminin au sol, rampant jusqu’à un escalier pour se cacher.
Durant sa progression vers l’escalier, il y a un véritable chaos derrière elle, avec des possédés en lévitation, des personnes hurlant de douleur, ainsi que des affrontements multiples.
Une fois que la jeune femme atteint l’escalier, le titre Evil Dead Burn
apparaît à l’écran.
Le film est attendu en salles le 10 juillet 2026
.
Et Ash
dans tout ça ? Bruce Campbell
ne sera malheureusement pas de la partie. L’acteur avait déjà déclaré en avoir terminé avec la saga, évoquant même un cancer incurable très récemment... Nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur pour la suite.
Courage à Bruce, enculer de cancer