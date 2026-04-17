Hello Les kids!!Je suis au boulot...hey oh c'est vendredi, on juge pasEt d'un coup une question m'est venue.Où en est le jeu, qui devait sortir en 2026 mais pour lequel on n'a plus rien du tout depuis un moment.La cinématique vendait vraiment du rêve et l'équipe derrière avait du talent.Mais j'ai l'impression que le jeu est dans une production hell, que le jeu a peut-être été rebooté, ou tout simplement annulé, ce qui ne m'étonnerai qu'à moitié.Bref c'est un jeu qui m'a donné envie sur sa cinématique, mais comme on le dit toujours, une cinématique ne rend jamais les coups