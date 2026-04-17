Chez Gasmok, là où ça sent bon
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Mais au fait, ça en est où?
Hello Les kids!!

Je suis au boulot...hey oh c'est vendredi, on juge pas .

Et d'un coup une question m'est venue.
Où en est le jeu Marvel 1943, Rise of Hydra, qui devait sortir en 2026 mais pour lequel on n'a plus rien du tout depuis un moment.

La cinématique vendait vraiment du rêve et l'équipe derrière avait du talent.

Mais j'ai l'impression que le jeu est dans une production hell, que le jeu a peut-être été rebooté, ou tout simplement annulé, ce qui ne m'étonnerai qu'à moitié.

Bref c'est un jeu qui m'a donné envie sur sa cinématique, mais comme on le dit toujours, une cinématique ne rend jamais les coups

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    posted the 04/17/2026 at 12:35 PM by gasmok2
    comments (7)
    kakazu posted the 04/17/2026 at 12:37 PM
    Il a été repoussé et aucune date n'a été donné
    akinen posted the 04/17/2026 at 12:47 PM
    Comme les films marvel. Ils ont enfin arrêtés les rythmes de sorties à la "call of".

    C'est pas plus mal. Soit c'est annulé, soit le produit final sera de meilleure qualité
    magneto860 posted the 04/17/2026 at 12:48 PM
    Il était même prévu pour 2025 il me semble. Mais le résultat ne leur semblait pas à la hauteur, donc report et depuis plus de nouvelles.
    altendorf posted the 04/17/2026 at 12:48 PM
    Reporté à une date indéterminée
    shambala93 posted the 04/17/2026 at 12:56 PM
    Reporté pour être annulé, comme d’habitude…
    cyr posted the 04/17/2026 at 01:42 PM
    S'il sort, ça serais un miracle vu la tournure de nos jours....
    bigsnake posted the 04/17/2026 at 02:27 PM
    Même Iron man on sait rien
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