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marchand2sable > blog
Merci de citer vos sources, Nintendo Town et les autres...


Pour ceux qui suivent mon blog, vous savez très bien que je partage généralement des infos sur la saga Resident Evil et, sans me vanter, parfois en avance sur tous les sites pro.

Je reprends mes infos à gauche et à droite, donc, bien évidemment, les infos ne m’appartiennent pas. Par contre, reprendre mon article de façon déguisée, c’est autre chose.

Voilà ce que vous pouvez trouver sur le site Nintendo Town :


Et voilà mon article actuellement en home :



Bon, ça m’a pris 10 minutes pour écrire l’article, voire 15 pour trouver une image sympa et la transformer en JPEG. Mais s’il vous plaît, mettez un lien vers l’article ou le blog en source Nintendo Town et les autres, j'insiste sur le « et les autres ». Vous êtes des sites spécialisés, avec une forte visibilité et des avantages. Un peu de bon sens svp vraiment…

Sur ce, bon week-end, je dégage sur la lune quelques temps moi.

https://www.nintendo-town.fr/2026/04/15/rumeur-resident-evil-zero-remake-des-fuites-revelent-un-mode-coop-en-ligne-inedit/
    tags : nintendo resident evil capcom resident evil code veronica re engine dusk golem pragmata resident evil 0 remake pragmata switch 2 pragmata xbox pragmata ps5 pragmata day one nintendo town capcom id nintendotown
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    yogfei
    posted the 04/17/2026 at 09:55 AM by marchand2sable
    comments (16)
    negan posted the 04/17/2026 at 09:56 AM
    C'est pas nouveau, moi c'est PlayStation je sais plus quoi qui reprend mes articles xD
    zekk posted the 04/17/2026 at 09:59 AM
    Ouais, tu as quelques sites qui vont reprendre des informations qu'ils trouvent ici, et ce n'est pas cool !
    cyr posted the 04/17/2026 at 10:00 AM
    Toute façon, tous le monde reprend ce que les autres font... c'est pas nouveau.
    keiku posted the 04/17/2026 at 10:15 AM
    Non, mais c'est juste pas possible pour eux de faire ca, il doive au minimum faire croire qu'il travaille...
    malroth posted the 04/17/2026 at 10:29 AM
    Comme dit ya pas mort d'Hommes mais c'est vrai qu'ils doivent mettre la source, ça ne leur coute rien et ils y gagneraient en respect.

    La ils passent pour des gens pas bien (sans doute ils sont bien) mais la ils ont fait une erreur.

    S'ils passent par la, ils peuvent corriger et surtout ne pas reporduire cette erreur
    magneto860 posted the 04/17/2026 at 10:40 AM
    Ca pourrait motiver certains à écrire des bêtises, pour mettre certains journaleux dans l'embarras.
    churos45 posted the 04/17/2026 at 10:59 AM
    Malheureusement c'est la norme, même ici
    marchand2sable posted the 04/17/2026 at 10:59 AM
    keiku zekk negan C'est dégueulasse...

    cyr

    Non, on n’a pas le droit de reprendre un article puis de changer deux ou trois mots et de ne pas mettre la source. Surtout qu’ici, on cite souvent les sources dans nos articles, on leur fait de la pub, par contre on voit jamais Gamekyo en source sur les autres sites étrangement.

    malroth

    Rien de grave mais comme tu dis, c’est le minimum de mettre le nom et le lien. Je supprimerai l’article s’ils le font en plus.

    magneto860

    Bonne idée.
    icebergbrulant posted the 04/17/2026 at 11:11 AM
    Et oui, on est dans une génération de flemmards, partisane du 0 effort, qui adore les touches copier coller

    Je les compare à des sangsues, ce qui correspond bien à Resident Evil 0

    Je dévie légèrement du sujet mais j’ai eu la même chose sur certaines de mes annonces de revente de jeux, on te pique tout ton descriptif, ton titre à la lettre près et même tes photos, je me suis même plains auprès d’eux et 1 fois sur 2, ça se fout de ma gueule en me disant que ce n’est pas grave et qu’ils font ce qu’ils veulent, ils ne risquent rien, etc...

    Bref, le seul truc positif, c’est quand je réussis à vendre quand même mes trucs avant ces petites raclures, ils ne peuvent ni lutter contre les évaluations positives ni les copier

    On dirait que j’en avais gros sur la patate
    ziggourat posted the 04/17/2026 at 11:13 AM
    Ce n'est pas la première fois que Nintendo Town pique les articles des autres, c'est peut-être même le pire site spécialisé constructeur qui existe aujourd'hui en France. Fire Akuma est réputé pour ça. Pour avoir bossé sur un site spécialisé Nintendo, il nous avait déjà volé des articles à l'époque. Et quand tu le prends sur le fait, le mec s'insurge en nous insultant de menteur.
    zekk posted the 04/17/2026 at 11:15 AM
    ziggourat la lacheté de ce genre de type qui n'ont aucun principes et puis qui accusent et pleurent quand on les dénonce me dégoute
    ziggourat posted the 04/17/2026 at 11:18 AM
    zekk Entièrement d'accord avec toi, c'est une plaie ce genre de personne, irrespectueuse et egocentrique.
    cyr posted the 04/17/2026 at 11:36 AM
    marchand2sable je conçois que le minimum serait de citer la source, donc l'auteur.

    Mais de nos jours, pour être le premier ou l'un des premiers, beaucoup se dépêche de copier/coller sans retravailler le truc....
    keiku posted the 04/17/2026 at 11:58 AM
    marchand2sable Maintenant je vais être franc tu as le droit de prendre des mesure légale vu que tu es protégé par le droit de copie...
    hyoga57 posted the 04/17/2026 at 12:03 PM
    ziggourat ziggourat Il était sur Gamekyo en plus lui.
    ziggourat posted the 04/17/2026 at 12:07 PM
    hyoga57 Ce n'était pas une valeur ajoutée
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