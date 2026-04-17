Pour ceux qui suivent mon blog, vous savez très bien que je partage généralement des infos sur la saga Resident Evil
et, sans me vanter, parfois en avance sur tous les sites pro.
Je reprends mes infos à gauche et à droite, donc, bien évidemment, les infos ne m’appartiennent pas. Par contre, reprendre mon article de façon déguisée, c’est autre chose.
Voilà ce que vous pouvez trouver sur le site Nintendo Town
:
Et voilà mon article actuellement en home :
Bon, ça m’a pris 10 minutes pour écrire l’article, voire 15 pour trouver une image sympa et la transformer en JPEG. Mais s’il vous plaît, mettez un lien vers l’article ou le blog en source Nintendo Town
et les autres, j'insiste sur le « et les autres »
. Vous êtes des sites spécialisés, avec une forte visibilité et des avantages. Un peu de bon sens svp vraiment…
Sur ce, bon week-end, je dégage sur la lune quelques temps moi.
La ils passent pour des gens pas bien (sans doute ils sont bien) mais la ils ont fait une erreur.
S'ils passent par la, ils peuvent corriger et surtout ne pas reporduire cette erreur
cyr
Non, on n’a pas le droit de reprendre un article puis de changer deux ou trois mots et de ne pas mettre la source. Surtout qu’ici, on cite souvent les sources dans nos articles, on leur fait de la pub, par contre on voit jamais Gamekyo en source sur les autres sites étrangement.
malroth
Rien de grave mais comme tu dis, c’est le minimum de mettre le nom et le lien. Je supprimerai l’article s’ils le font en plus.
magneto860
Bonne idée.
Je les compare à des sangsues, ce qui correspond bien à Resident Evil 0
Je dévie légèrement du sujet mais j’ai eu la même chose sur certaines de mes annonces de revente de jeux, on te pique tout ton descriptif, ton titre à la lettre près et même tes photos, je me suis même plains auprès d’eux et 1 fois sur 2, ça se fout de ma gueule en me disant que ce n’est pas grave et qu’ils font ce qu’ils veulent, ils ne risquent rien, etc...
Bref, le seul truc positif, c’est quand je réussis à vendre quand même mes trucs avant ces petites raclures, ils ne peuvent ni lutter contre les évaluations positives ni les copier
On dirait que j’en avais gros sur la patate
Mais de nos jours, pour être le premier ou l'un des premiers, beaucoup se dépêche de copier/coller sans retravailler le truc....