Pour ceux qui suivent mon blog, vous savez très bien que je partage généralement des infos sur la sagaet, sans me vanter, parfois en avance sur tous les sites pro.Je reprends mes infos à gauche et à droite, donc, bien évidemment, les infos ne m’appartiennent pas. Par contre, reprendre mon article de façon déguisée, c’est autre chose.Voilà ce que vous pouvez trouver sur le siteEt voilà mon article actuellement en home :Bon, ça m’a pris 10 minutes pour écrire l’article, voire 15 pour trouver une image sympa et la transformer en JPEG. Mais s’il vous plaît, mettez un lien vers l’article ou le blog en sourceet les autres, j'insiste sur le. Vous êtes des sites spécialisés, avec une forte visibilité et des avantages. Un peu de bon sens svp vraiment…Sur ce, bon week-end, je dégage sur la lune quelques temps moi.