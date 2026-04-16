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Un petit coup de pouce
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Pragmata
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akinen
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Pragmata - Avis court et concis après 2h
(J'ai attendu que l'un d'entre nous fasse l'habituel "avis à chaud après 1h", mais bon, visiblement tout le monde est occupé.)

Jouez-y...

Voilà.

Je n'ai regardé que les trailer précédent le reveal final de la date de sortie et la démo du TGS par hasard.

Très rapidement, personne dans la file, ma femme me dit "vas y". Ensuite recalé car pas de rdv, puis rappelé 10 mètres plus loin car le responsable a fait signe à la demoiselle que "OK, laisses le, de toute façon y'a de la place".

Je m'disais mouais bon, mais rapidement car j'ai pas envie de laisser ma famille s'ennuyer au loin... J'en suis ressorti avec deux mots à la bouche... Day One


Ce que je peux dire au sortir de ces 2h, c'est que j'ai l'impression que Shinji Mikami, Ideki Kamiya, Yoko Taro, David Jaffe, Hideo Kojima et un stagiaire de la team Cherry se sont installés dans un kebab, ont réfléchis à un concept de jeu et se sont dit "Vas y on l'fait sérieusement".

Si vous êtes comme moi et n'avez lu aucun test ni regardé aucun avis vidéo, foncez direct. Je n'imagine même pas tout ce que CAPCOM a imaginé pour la suite.



Pragmata
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    idd
    posted the 04/16/2026 at 10:48 PM by akinen
    comments (1)
    idd posted the 04/16/2026 at 10:52 PM
    J'ai adoré la démo et j'ai vraiment hâte de le faire, je vais tacher de finir Replaced d'ici demain comme ça je serai bien. (bon ok y a Crimson Desert en fil rouge derrière mais bon lui il va me faire l'année)
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