Prêt pour une nouvelle partie ?
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Pourquoi prenez vous toujours vos jeux DAY ONE ?
DEBATTITUDE
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme ?

Les jeux day one ça devient de plus en plus risqué et les développeurs se reposent beaucoup sur les mises à jours pour corriger les défauts de leur jeu ou ajouter du contenu.

Mais est ce à nous de payer le prix de décision des studios ? Devons nous accepter de ne pas avoir un jeu complet et terminé dans notre disque ?

Je vous propose une nouvelle réflexion ! C'est à vous de jouer.

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

On n'oublie pas le like et le partage pour la force

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LA FIN DU JEU DAY ONE ?






BONUS


LE MULTIJOUEUR C'EST TERMINÉ ?








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
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    posted the 04/16/2026 at 06:30 PM by ozyxp
    comments (6)
    cyr posted the 04/16/2026 at 06:31 PM
    Non , rarement en day one....

    Suffit d'attendre quelque mois pour avoir la meilleur version, pour moins chère..

    La patience est une vertu.
    masharu posted the 04/16/2026 at 06:39 PM
    Generalement pour le prix, prix de lancement moins cher.
    forte posted the 04/16/2026 at 06:39 PM
    Parce que moins cher qu'en démat
    Parce que certains titres prennent de la valeur avec le temps
    Parce que je veux du Pal FR
    Parce que quand j'ai envie de jouer à un jeu, je n'attends pas. D'ailleurs je viens de chopper Pragmata. 50 Chez Leclerc.
    shinz0 posted the 04/16/2026 at 06:40 PM
    Prix de lancement et ne pas être spoilé : The Last of Us 2
    jaysennnin posted the 04/16/2026 at 06:40 PM
    je suis plutôt day two ou three, sauf exception si c'est un jeu que j'attends énormément, et le backlog que j'ai ne me permet plus de faire du day one
    forte posted the 04/16/2026 at 06:41 PM
    shinz0 Ha oui, le spoil aussi, de vrais chiens de la casse les mongols sur les réseaux. RE9 D1 tu savais tout. Les mecs qui balancent du "ho j'ai réussi à pas me faire spoil" Mon cul.
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