DEBATTITUDE

Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme ?Les jeux day one ça devient de plus en plus risqué et les développeurs se reposent beaucoup sur les mises à jours pour corriger les défauts de leur jeu ou ajouter du contenu.Mais est ce à nous de payer le prix de décision des studios ? Devons nous accepter de ne pas avoir un jeu complet et terminé dans notre disque ?Je vous propose une nouvelle réflexion ! C'est à vous de jouer.Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !On n'oublie pas le like et le partage pour la forceAbonne toi pour rejoindre la famille et ne rien manquer des prochaines vidéos de la chaîne !BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh