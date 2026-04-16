La nouvelle responsable de la division Xbox chez Microsoft a eu un emploi du temps chargé ces derniers mois après avoir promis le « retour de la Xbox ».

Asha Sharma a rencontré des éditeurs lors de la Game Developers Conference en mars et a également sillonné les studios de jeux et les équipes produits de Microsoft ces dernières semaines. Sharma, qui travaillait auparavant au sein de la division CoreAI de Microsoft, est actuellement en pleine phase d'apprentissage et échange avec un maximum de personnes avant de prendre des décisions stratégiques concernant l'avenir de la Xbox.



Certaines de ces décisions devraient être prises très prochainement.



Des sources chez Xbox indiquent que Sharma a récemment examiné de près la tarification du Game Pass, dans l'optique de proposer une gamme plus étendue de modèles d'abonnement. Sharma a admis que « le Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs » dans une note interne diffusée en début de semaine.



« Le Game Pass est essentiel à la valeur du jeu sur Xbox. Il est également clair que le modèle actuel n'est pas définitif. Le comportement des joueurs, l'économie du contenu et les marchés varient trop pour qu'une seule approche puisse fonctionner partout », a déclaré Sharma. À court terme, le Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs ; nous devons donc proposer une meilleure offre. À long terme, nous allons faire évoluer le Game Pass vers un système plus flexible, ce qui nécessitera du temps pour être testé et maîtrisé.



Je crois savoir qu'une option envisagée est un abonnement Game Pass incluant uniquement les jeux des studios Xbox de Microsoft. Cela correspondrait au système plus flexible évoqué par Sharma. Les offres groupées pourraient également être une solution. J'avais indiqué en février que Microsoft étudiait des moyens d'intégrer des services tiers aux abonnements Game Pass. Le mois dernier, Greg Peters, co-PDG de Netflix, a déclaré à The Information que Sharma et lui avaient « discuté de différentes idées » de partenariats concernant des offres groupées d'abonnements.



Bien que de nouveaux abonnements groupés pour le Game Pass puissent contribuer à augmenter le nombre d'abonnements et les revenus à l'avenir, Sharma promet également de revoir le rapport qualité-prix du Game Pass. Des rumeurs suggèrent que Microsoft pourrait retirer Call of Duty du Game Pass afin de réduire le coût des abonnements, mais il est peu probable que l'entreprise retire des jeux existants à ses abonnés. Une option envisagée par Microsoft serait de ne pas ajouter les futurs titres Call of Duty au Game Pass. Le débat autour de la présence de Call of Duty dans le Game Pass est intense chez Xbox depuis des années, et Sharma devra donc prendre une décision difficile qui pourrait révéler certaines des failles de la stratégie Xbox précédente de Microsoft.





À propos de stratégies précédentes, Sharma a également rapidement annulé la campagne marketing « Ceci est une Xbox » de Microsoft le mois dernier. Il semblerait que les publicités aient été très impopulaires chez Xbox, et même auprès des fans les plus fervents. « Asha a abandonné “Ceci est une Xbox” car cela ne correspondait pas à l'esprit Xbox », a déclaré un porte-parole anonyme de Microsoft à Windows Central. « Elle pilote personnellement une refonte de notre image de marque. »



Malgré les efforts marketing et l'expansion vers le cloud et le PC, la présence de la marque Xbox reste principalement liée à ses consoles. Ces dernières semaines, Sharma a recentré l'attention sur les consoles. Début mars, elle a demandé aux équipes d'ingénierie Xbox de travailler sur des fonctionnalités très attendues, notamment un guide Xbox plus clair et des couleurs personnalisées pour l'interface utilisateur. Cette décision a ravi les fans qui attendaient depuis des années de pouvoir désactiver la fonction Quick Resume pour chaque jeu. Le déploiement de ces modifications a également enthousiasmé Eden Marie, responsable de l'ingénierie Xbox, qui a écrit sur Xbox début mars : « Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi motivée au travail. »



Il n'est pas surprenant que les ingénieurs Xbox préfèrent proposer des fonctionnalités à des millions de fans qui les utiliseront immédiatement, plutôt que de devoir travailler sur une boutique mobile Xbox qui n'a jamais vu le jour. Sharma semble déterminée à continuer d'investir massivement dans la plateforme Xbox, avec la console nouvelle génération Project Helix en préparation. Dans sa note interne de cette semaine, Sharma expose les enseignements qu'elle a tirés de la plateforme Xbox :





Il est clair que nos ambitions exigent un investissement plus important dans les fondations de la plateforme Xbox. Aujourd'hui, nous opérons sur des dizaines d'interfaces, de pipelines et de modèles de déploiement sans référentiel de code partagé ni base de données commune. Par conséquent, la qualité et la rapidité dépendent trop souvent d'initiatives individuelles plutôt que de systèmes performants. Nous manquons également d'infrastructures cohérentes pour l'expérimentation, l'attribution et l'apprentissage, ce qui complique l'identification des points forts et l'amélioration rapide. Côté produit, notre interface utilisateur est un ensemble d'expériences développées à différentes périodes, où la découverte, la pertinence et les interactions sociales ne sont pas optimales, et les joueurs doivent chercher comment progresser ou avec qui jouer.





D'après Sharma, la solution aux problèmes de la Xbox réside dans un investissement conséquent dans l'ingénierie et les infrastructures de données. On peut s'attendre à ce que cela se traduise également par une interface utilisateur Xbox plus unifiée sur console, PC et cloud. Le nouveau design de Xbox Cloud Gaming intègre déjà de nombreuses animations inédites, et Sharma souhaite également accélérer le développement d'une expérience PC plus connectée, avec une meilleure découverte de jeux, une plus grande pertinence et des interactions sociales renforcées, afin que les joueurs puissent passer d'un jeu à l'autre, d'un appareil à l'autre et retrouver leurs amis en toute fluidité.



Il sera intéressant d'observer l'impact de Sharma sur Project Helix, la console Xbox de nouvelle génération de Microsoft. La prochaine Xbox sera compatible avec les jeux PC et offrira des performances exceptionnelles, mais l'interface de Project Helix reste encore un mystère, surtout si Windows en est le système d'exploitation principal. Si Microsoft s'appuie sur son application Xbox pour PC pour Project Helix, il lui faudra relever un défi de taille pour atteindre la fluidité de ses consoles Xbox actuelles.



Les consoles portables Xbox Ally étaient livrées avec une application Xbox pour PC dont l'expérience était digne d'une version bêta. Bien que la situation se soit améliorée ces derniers mois, l'expérience reste trop orientée clavier/souris pour une manette. En 2018, Phil Spencer, ancien responsable de la division Xbox, reconnaissait que Microsoft avait « énormément de travail à faire sur Windows » pour les joueurs PC, et huit ans plus tard, c'est toujours le cas. Il revient désormais à Sharma de définir la prochaine étape pour Xbox sur PC.



Dans sa note interne, Sharma évoque également la responsabilité en cas de problème chez Xbox. Dès décembre, un nombre limité de manettes Xbox ont été livrées sans batterie. Une fois le problème identifié, Microsoft a offert une batterie rechargeable gratuite à titre de dédommagement. « L'équipe a rapidement pris ses responsabilités. Réinitialisation des chaînes de production, mise à jour des stocks chez les revendeurs et mise en place d'un service client défaillant, accompagnée d'excuses, le tout en quelques jours », explique Sharma. « Cela nous rappelle que notre priorité est de gagner chaque heure passée avec les joueurs, et que nos décisions doivent impérativement privilégier leur expérience. »