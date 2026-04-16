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[Digital Foundry]Pragmata Switch 2 : Un autre portage ambitieux de Capcom


Nous en sommes encore à l'époque où une sortie simultanée sur toutes les plateformes, y compris la Switch 2, est une perspective plutôt excitante. Nous étions donc impatients de voir comment le dernier FPS de science-fiction de Capcom, Pragmata, se comporterait sur la console dès sa sortie en début de semaine.

Notre test, noté 9/10, nous avait enchantés et qualifiés de « nouvel excellent portage Switch 2 de Capcom ». Mais qu'en pensent les experts de Digital Foundry ? Le site a publié aujourd'hui son analyse approfondie des performances, et les résultats sont mitigés.

Commençons par les points positifs : en mode docké, la Switch 2 utilise la technologie DLSS pour améliorer l'image interne de 540p jusqu'à 1080p, ce que Digital Foundry décrit comme « une image tout à fait compétitive » face à la PS5 en termes de résolution.

En mode portable, la résolution est évidemment réduite, passant d'une résolution interne de 360p à une résolution bien meilleure. Cependant, grâce à son écran plus petit et à son format nomade, le jeu « tient mieux la route qu'on ne pourrait le penser », d'après DF.



Comparée à la version Xbox Series S, la version Switch 2 l'emporte. Le site indique que les deux versions offrent des performances matérielles équivalentes, la console hybride de Nintendo proposant souvent un meilleur rendu visuel.

Bien sûr, tout n'est pas parfait. Comparée à la version PS5, la version Switch 2 présente quelques concessions notables : un éclairage moins précis, des ombres moins détaillées et des textures simplifiées. Si ces défauts sont surtout visibles dans les cinématiques, la Switch 2 souffre également de problèmes de rendu des cheveux en jeu. Ne vous attendez donc pas à la même finesse de détails que sur les autres supports.

Côté performances, le jeu est un peu plus inégal. Capcom a opté pour un framerate débloqué sur S2, qui oscille généralement entre 30 et 40 images par seconde dans les zones chargées et à 50 images par seconde en intérieur. Aucune option de réglage des performances n'est disponible ; un framerate plus bas et verrouillé aurait permis d'atténuer les chutes de framerate les plus abruptes. En résumé, le bilan est mitigé.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/04/digital-foundry-delivers-its-tech-review-of-pragmata-on-switch-2/
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    posted the 04/16/2026 at 05:21 PM by link49
    comments (3)
    ravyxxs posted the 04/16/2026 at 05:24 PM
    Remercier le moteur surtout, une fois qu'ils auront lancé le REx, j'espère que Nintendo aura fait les efforts sur sa nouvelle console ou qu'ils auront sorti une version amélioré de la Switch 2.
    dalbog posted the 04/16/2026 at 06:07 PM
    Trop instable en portable, pour moi c'est Next.
    cyr posted the 04/16/2026 at 06:30 PM
    Vaut mieux le faire en docker.
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