Nous en sommes encore à l'époque où une sortie simultanée sur toutes les plateformes, y compris la Switch 2, est une perspective plutôt excitante. Nous étions donc impatients de voir comment le dernier FPS de science-fiction de Capcom, Pragmata, se comporterait sur la console dès sa sortie en début de semaine.
Notre test, noté 9/10, nous avait enchantés et qualifiés de « nouvel excellent portage Switch 2 de Capcom ». Mais qu'en pensent les experts de Digital Foundry ? Le site a publié aujourd'hui son analyse approfondie des performances, et les résultats sont mitigés.
Commençons par les points positifs : en mode docké, la Switch 2 utilise la technologie DLSS pour améliorer l'image interne de 540p jusqu'à 1080p, ce que Digital Foundry décrit comme « une image tout à fait compétitive » face à la PS5 en termes de résolution.
En mode portable, la résolution est évidemment réduite, passant d'une résolution interne de 360p à une résolution bien meilleure. Cependant, grâce à son écran plus petit et à son format nomade, le jeu « tient mieux la route qu'on ne pourrait le penser », d'après DF.
Comparée à la version Xbox Series S, la version Switch 2 l'emporte. Le site indique que les deux versions offrent des performances matérielles équivalentes, la console hybride de Nintendo proposant souvent un meilleur rendu visuel.
Bien sûr, tout n'est pas parfait. Comparée à la version PS5, la version Switch 2 présente quelques concessions notables : un éclairage moins précis, des ombres moins détaillées et des textures simplifiées. Si ces défauts sont surtout visibles dans les cinématiques, la Switch 2 souffre également de problèmes de rendu des cheveux en jeu. Ne vous attendez donc pas à la même finesse de détails que sur les autres supports.
Côté performances, le jeu est un peu plus inégal. Capcom a opté pour un framerate débloqué sur S2, qui oscille généralement entre 30 et 40 images par seconde dans les zones chargées et à 50 images par seconde en intérieur. Aucune option de réglage des performances n'est disponible ; un framerate plus bas et verrouillé aurait permis d'atténuer les chutes de framerate les plus abruptes. En résumé, le bilan est mitigé.