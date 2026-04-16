Bonjour suite achat de la series X je ne parviens pas à jouer aux jeux 360 numériques qu'ils soient gamepass ou propriétaire.Au lancement impossible de DL mon profil 360, en cloud tout fonctionne. J'ai poncé Reddit où le problème est récurrent.Au lancement des jeux j'ai le message "obtention des infos de votre xbox 360" qui tourne en boucle. J'ai essayé yout ce qui est trouvable sur le net à ce sujet (effacement du cache, changement de port, identification double facteur..)Bref si quelqu'un à une aide à m'apporter à ce sujet... Bonne soirée