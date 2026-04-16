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Problème retro 360 sur series X
Bonjour suite achat de la series X je ne parviens pas à jouer aux jeux 360 numériques qu'ils soient gamepass ou propriétaire.

Au lancement impossible de DL mon profil 360, en cloud tout fonctionne. J'ai poncé Reddit où le problème est récurrent.

Au lancement des jeux j'ai le message "obtention des infos de votre xbox 360" qui tourne en boucle. J'ai essayé yout ce qui est trouvable sur le net à ce sujet (effacement du cache, changement de port, identification double facteur..)

Bref si quelqu'un à une aide à m'apporter à ce sujet... Bonne soirée

https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2F887tvpa90ahc1.png
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    posted the 04/16/2026 at 04:26 PM by liquidsnake66
    comments (6)
    liquidsnake66 posted the 04/16/2026 at 04:29 PM
    Bon désolé je suis sur téléphone j'arrive pas à mettre d'image illustrant le.probleme, j'ai mis le lien en source
    forte posted the 04/16/2026 at 04:41 PM
    C'est vraiment la merde ca. Ca n'a jamais été une vraie rétro, en fait ton CD c'est la clef pour t'autoriser à jouer à la version démat... Rallume ta 360 pour voir s'il cherche pas à récupérer une quelconque donnée de merde.
    rogeraf posted the 04/16/2026 at 04:49 PM
    As tu vidé le cache de la console
    liquidsnake66 posted the 04/16/2026 at 04:51 PM
    forte plus de 360 malheureusement

    rogeraf oui j'ai meme réinitialisé la series x
    forte posted the 04/16/2026 at 05:02 PM
    liquidsnake66 Perso je l'ai gardé, tu as des jeux non rétros, comme, étrangement, Sonic All Stars Racing !
    liquidsnake66 posted the 04/16/2026 at 05:37 PM
    forte oui je comprends après jusqu'à présent j'avais jamais eu à redire sur la retro xbox :/
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