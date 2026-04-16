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SNK & Plaion vont ressortir la Neo Geo ainsi que des jeux en cartouches
A l'instar des produits Analogue (Super NT, Mega SG, Analogue Pocket) et Modretro (Chromatic), SNK va sortir une Neo Geo HD qui acceptera les cartouche d'origine.

Disponible à partir du 12 novembre 2026, la Neo Geo+ AES ( 179,99 £ / 199,99 € / 249,99 $ / 32 800 ¥ ) est le fruit d'une collaboration entre Plaion Replai et SNK, le créateur original de la console.

Selon Plaion, elle n'utilisera aucune émulation et offrira une expérience totalement authentique, tant au niveau du matériel que du logiciel, avec des graphismes, des sensations et un gameplay identiques à vos souvenirs. Elle est entièrement compatible avec les cartouches Neo Geo AES originales (mais pas avec les cartouches MVS, car ces dernières utilisent des circuits imprimés et des contacts différents).

Le communiqué de presse affirme fièrement que cette nouvelle console repose sur trois idées clés : « Pas d’émulation, pas de compromis, pas de comparaison. » Plaion explique que « la machine est alimentée par des puces nouvellement fabriquées, basées sur les originales. » et que ce n'est pas du FPGA comme les consoles d'Analogue ou Modretro.

« La NEOGEO AES+ ne repose pas sur l'émulation : la console utilise ses puces ASIC d'origine, réingénierées selon les normes modernes pour reproduire fidèlement le matériel et les logiciels de la machine originale. Le système lit nativement les jeux à partir de cartouches récentes et anciennes pour une expérience de jeu rétro des plus authentiques. Pas d'émulation, pas d'approximation FPGA, mais une véritable réincarnation de la console, gravée dans le silicium. »



Comme vous pouvez vous y attendre, la Neo Geo+ AES est livrée avec toutes les améliorations habituelles que l'on attend d'une recréation moderne d'une console classique existante, telles qu'une sortie HDMI 1080p à faible latence, une sélection du BIOS à l'écran, des commutateurs DIP situés sur le dessous de la console permettant de basculer entre la langue et le territoire, des options d'overclocking et différents modes d'affichage.

« La console offre désormais une faible consommation d'énergie et sauvegarde de manière permanente les meilleurs scores des joueurs pour chaque jeu », ajoute Plaion qui entend soutenir ce nouveau système avec « un écosystème complet de jeux et d'accessoires » qui offrira aux fans « la possibilité de constituer leur collection ultime de classiques d'arcade avec toute l'authenticité mais sans les coûts prohibitifs associés au système et aux logiciels ».

Dix titres seront réédités en même temps que la Neo Geo+ AES le jour de sa sortie, chacun au prix de 69,99 £ / 79,99 €



En ce qui concerne les accessoires, vous pourrez acheter les articles suivants dès le lancement :

- Manette arcade NEO GEO AES+ : Réplique à l'identique de la manette classique originale, désormais compatible avec les modes filaire et sans fil.
- Carte mémoire NEO GEO AES+ : Réplique à l’identique de l’originale, fonctionnant exactement de la même manière, mais mise à jour pour ne plus nécessiter de pile (compatible également avec la console d’origine).
- Manette de jeu NEO GEO AES+ : une réplique à l'identique de l'originale, avec « le joystick analogique classique à micro-interrupteurs et la disposition à 4 boutons ».

La Neo Geo+ AES sera disponible en trois versions. Outre le modèle standard ( 179,99 £ / 199,99 € / 249,99 $ / 32 800 ¥ ), vous pourrez acquérir un pack spécial Édition Anniversaire ( 269,99 £ / 299,99 € / 349,99 $ / 49 800 ¥ ), présenté dans un superbe boîtier blanc immaculé. Ce pack inclut le stick arcade filaire authentique, la cartouche de jeu Metal Slug et une carte mémoire. La cartouche blanche de Metal Slug est exclusive à Neo Geo+.

Il existe également un pack Ultimate Edition ( 799,99 £ / 899,99 € / 999,99 $ / 150 000 ¥ ) qui comprend la console, les 10 jeux de lancement, une carte mémoire, deux manettes arcade (une filaire et une sans fil), une manette de jeu et un emballage spécial.

« Les unités NEOGEO AES+ incluses dans ce produit seront les premières à sortir de la chaîne de production, numérotées en usine et produites en quantités extrêmement limitées – votre chance unique de posséder un morceau d'histoire renaissant », déclare Plaion.





ajouter une source - https://www.timeextension.com/news/2026/04/no-emulation-no-compromise-no-comparison-the-usd250-neo-geoplus-aes-aims-to-be-a-11-replica-of-snks-classic-console
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    newtechnix
    posted the 04/16/2026 at 04:12 PM by guiguif
    comments (19)
    rogeraf posted the 04/16/2026 at 04:20 PM
    Beau, propre, un peu cher mais qd on aime hein
    gamerdome posted the 04/16/2026 at 04:20 PM
    Vu que Metal Slug 1 se négocie dans les 25.000€, ça va le prix
    richterbelmont posted the 04/16/2026 at 04:22 PM
    Plus qu'à attendre le 12 novembre ....
    Péritel et hdmi ! Stick avec et sans fil !
    thejoke posted the 04/16/2026 at 04:27 PM
    Est-ce qu'on sait si d'autres jeux sortiront ?
    fiveagainstone posted the 04/16/2026 at 04:38 PM
    J'arrive pas à voir sur la jaquette, c'est quoi le nom du jeu de caisses ?
    forte posted the 04/16/2026 at 04:44 PM
    rogeraf "un peu cher". Tu dois pas connaitre le marché de la Neo Geo ! Là, les revendeurs de jeux NG sont en train de suer !

    richterbelmont Péritel ? T'es sûr ?
    thedoctor posted the 04/16/2026 at 04:50 PM
    thejoke Dépend si elle a un petit succès ou pas.
    ravyxxs posted the 04/16/2026 at 04:51 PM
    gamerdome Des tarés...25 000...
    gaeon posted the 04/16/2026 at 04:52 PM
    Je salue l'initiative et j'aurais même pu être client, mais pas à ces prix là. A voir les prix en grande surface.
    guiguif posted the 04/16/2026 at 04:56 PM
    fiveagainstone Over Top
    commandermargulis posted the 04/16/2026 at 05:04 PM
    Bon j'ai craqué mon slip, mon pantalon et mon marcel montrant mon beau torse bien musclé.
    J'ai pris l'édition ultimate limitée 900 euros.

    Oui je sais, pigeon, merci au revoir

    J'accepte les insultes par virement bancaire.

    Plus sérieusement c'est une légende qui ressort et au vu des tarifs actuels c'est "acceptable" (avec les guillemets de circonstance malgré tout)
    newtechnix posted the 04/16/2026 at 05:08 PM
    Comme quoi les Saoudiens auront permis un truc super sympa
    fiveagainstone posted the 04/16/2026 at 05:10 PM
    guiguif Merci, je vois qu'il est dispo dans la gamme aca neogeo en plus. C'est pas le même prix.
    dokidokii posted the 04/16/2026 at 05:19 PM
    Que les autres constructeurs en prennent de la graine, c'est une excellente nouvelle
    thejoke posted the 04/16/2026 at 05:32 PM
    thedoctor bon parce que avoir chez soi des jeux genre les metal slug, king of fighters, samurai shodown ou autre ça peut être fun d'y jouer.

    Mais si c'est pour devoir acheter un jeu qui vaut 2 reins et 1 bras c'est pas la peine
    newtechnix posted the 04/16/2026 at 05:41 PM
    dokidokii Nintendo tentera pas l'expérience, bon ils ont déjà fait la nes mini et la snes mini donc faut pas trop leur en demandé.

    Sega je pense pourrait le faire avec un partenaire comme Playon tiens.

    La NEC Engine cela serait géniale
    richterbelmont posted the 04/16/2026 at 05:44 PM
    forte
    Pour être plus exact : "the original av output"
    forte posted the 04/16/2026 at 06:02 PM
    richterbelmont Ma Trinitron va vivre un Noël fantastique !
    richterbelmont posted the 04/16/2026 at 06:07 PM
    forte
    La mienne également
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