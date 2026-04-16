A l'instar des produits Analogue (Super NT, Mega SG, Analogue Pocket) et Modretro (Chromatic), SNK va sortir une Neo Geo HD qui acceptera les cartouche d'origine.Disponible à partir du 12 novembre 2026, la Neo Geo+ AES ( 179,99 £ / 199,99 € / 249,99 $ / 32 800 ¥ ) est le fruit d'une collaboration entre Plaion Replai et SNK, le créateur original de la console.Selon Plaion, elle n'utilisera aucune émulation et offrira une expérience totalement authentique, tant au niveau du matériel que du logiciel, avec des graphismes, des sensations et un gameplay identiques à vos souvenirs. Elle est entièrement compatible avec les cartouches Neo Geo AES originales (mais pas avec les cartouches MVS, car ces dernières utilisent des circuits imprimés et des contacts différents).Le communiqué de presse affirme fièrement que cette nouvelle console repose sur trois idées clés : « Pas d’émulation, pas de compromis, pas de comparaison. » Plaion explique que « la machine est alimentée par des puces nouvellement fabriquées, basées sur les originales. » et que ce n'est pas du FPGA comme les consoles d'Analogue ou Modretro.« La NEOGEO AES+ ne repose pas sur l'émulation : la console utilise ses puces ASIC d'origine, réingénierées selon les normes modernes pour reproduire fidèlement le matériel et les logiciels de la machine originale. Le système lit nativement les jeux à partir de cartouches récentes et anciennes pour une expérience de jeu rétro des plus authentiques. Pas d'émulation, pas d'approximation FPGA, mais une véritable réincarnation de la console, gravée dans le silicium. »Comme vous pouvez vous y attendre, la Neo Geo+ AES est livrée avec toutes les améliorations habituelles que l'on attend d'une recréation moderne d'une console classique existante, telles qu'une sortie HDMI 1080p à faible latence, une sélection du BIOS à l'écran, des commutateurs DIP situés sur le dessous de la console permettant de basculer entre la langue et le territoire, des options d'overclocking et différents modes d'affichage.« La console offre désormais une faible consommation d'énergie et sauvegarde de manière permanente les meilleurs scores des joueurs pour chaque jeu », ajoute Plaion qui entend soutenir ce nouveau système avec « un écosystème complet de jeux et d'accessoires » qui offrira aux fans « la possibilité de constituer leur collection ultime de classiques d'arcade avec toute l'authenticité mais sans les coûts prohibitifs associés au système et aux logiciels ».Dix titres seront réédités en même temps que la Neo Geo+ AES le jour de sa sortie, chacun au prix de 69,99 £ / 79,99 €En ce qui concerne les accessoires, vous pourrez acheter les articles suivants dès le lancement :- Manette arcade NEO GEO AES+ : Réplique à l'identique de la manette classique originale, désormais compatible avec les modes filaire et sans fil.- Carte mémoire NEO GEO AES+ : Réplique à l’identique de l’originale, fonctionnant exactement de la même manière, mais mise à jour pour ne plus nécessiter de pile (compatible également avec la console d’origine).- Manette de jeu NEO GEO AES+ : une réplique à l'identique de l'originale, avec « le joystick analogique classique à micro-interrupteurs et la disposition à 4 boutons ».La Neo Geo+ AES sera disponible en trois versions. Outre le modèle standard ( 179,99 £ / 199,99 € / 249,99 $ / 32 800 ¥ ), vous pourrez acquérir un pack spécial Édition Anniversaire ( 269,99 £ / 299,99 € / 349,99 $ / 49 800 ¥ ), présenté dans un superbe boîtier blanc immaculé. Ce pack inclut le stick arcade filaire authentique, la cartouche de jeu Metal Slug et une carte mémoire. La cartouche blanche de Metal Slug est exclusive à Neo Geo+.Il existe également un pack Ultimate Edition ( 799,99 £ / 899,99 € / 999,99 $ / 150 000 ¥ ) qui comprend la console, les 10 jeux de lancement, une carte mémoire, deux manettes arcade (une filaire et une sans fil), une manette de jeu et un emballage spécial.« Les unités NEOGEO AES+ incluses dans ce produit seront les premières à sortir de la chaîne de production, numérotées en usine et produites en quantités extrêmement limitées – votre chance unique de posséder un morceau d'histoire renaissant », déclare Plaion.