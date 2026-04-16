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MOUSE
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name : MOUSE
platform : PC
editor : Playside Publishing
developer : Fumi Games
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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[Multi] MOUSE : P.I. For Hire est disponible
Un peu de visibilité pour ce jeu qui le mérite bien.

Avec des tests dans l'ensemble très bon, et une note Metacritic de 81, MOUSE P.I For Hire est clairement une bonne surprise
Mélange de Cuphead pour l'esthétique, Doom pour l'intensité en vue FPS ou encore Bioshock, l'enquête du detective souris Jack Pepper incarné par Troy Baker inspiré des polars et films noirs, le tout baigné dans une ambiance rétro des animées des années 30, est dispo à l'achat depuis 17h à 29,99€, son poids total est de 11go.



Déjà acheté et en téléchargement sur Switch 2 pour ma part, hâte de faire un petit retour dessus !
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    skuldleif
    posted the 04/16/2026 at 03:36 PM by lightside
    comments (1)
    rogeraf posted the 04/16/2026 at 03:40 PM
    Oui complètement, je passe a l'achat dans 15 minutes
    Le lien pour le store Islandais, 20 euros au lieu de 30 euros : https://www.microsoft.com/en-is/store/coming-soon/games/xbox
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