Un peu de visibilité pour ce jeu qui le mérite bien.Avec des tests dans l'ensemble très bon, et une note Metacritic de 81,est clairement une bonne surpriseMélange de Cuphead pour l'esthétique, Doom pour l'intensité en vue FPS ou encore Bioshock, l'enquête du detective souris Jack Pepper incarné par Troy Baker inspiré des polars et films noirs, le tout baigné dans une ambiance rétro des animées des années 30, est dispo à l'achat depuis 17h à 29,99€, son poids total est de 11go.Déjà acheté et en téléchargement sur Switch 2 pour ma part, hâte de faire un petit retour dessus !