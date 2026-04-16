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skuldleif
> blog
[Bon plan] MS donne 5€ aux joueurs Xbox allez checker vos messages
perso j'ai bien recu , sympa surtout vu comment je les enc...
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jaysennnin
,
xynot
posted the 04/16/2026 at 03:20 PM by
skuldleif
comments (
10
)
jaysennnin
posted
the 04/16/2026 at 03:22 PM
rien reçu pour l'instant
skuldleif
posted
the 04/16/2026 at 03:26 PM
jaysennnin
c'est parceque tu les nique pas assez
skuldleif
posted
the 04/16/2026 at 03:31 PM
jaysennnin
mon compte a fait vpn achat ouzbek bengladesh somalie zimbabwe , Gamepass du Gange et paf ils me filent 5€
jeanouillz
posted
the 04/16/2026 at 03:31 PM
C'est par pitié avec le peu de joueurs restants sur xbox ?
skuldleif
posted
the 04/16/2026 at 03:33 PM
jeanouillz
ils le font depuis longtemps meme debut gen One
rogeraf
posted
the 04/16/2026 at 03:48 PM
Pour redorer leur image ... Merci Sarah
xynot
posted
the 04/16/2026 at 03:48 PM
Oh c'est génial ça
calishnikov
posted
the 04/16/2026 at 03:55 PM
J’ai jamais eu…
jaysennnin
posted
the 04/16/2026 at 03:59 PM
skuldleif
si jamais tu connais un gars en turquie je suis preneur, histoire que je fasse du control à distance sur son ordi pour faire mes achats du store
skuldleif
posted
the 04/16/2026 at 04:05 PM
jaysennnin
je connais que igor le ruskov qui fait l’intermédiaire, pas possible de le niquer lui
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