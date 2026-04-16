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skuldleif > blog
[Bon plan] MS donne 5€ aux joueurs Xbox allez checker vos messages
perso j'ai bien recu , sympa surtout vu comment je les enc...


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    jaysennnin, xynot
    posted the 04/16/2026 at 03:20 PM by skuldleif
    comments (10)
    jaysennnin posted the 04/16/2026 at 03:22 PM
    rien reçu pour l'instant
    skuldleif posted the 04/16/2026 at 03:26 PM
    jaysennnin c'est parceque tu les nique pas assez
    skuldleif posted the 04/16/2026 at 03:31 PM
    jaysennnin mon compte a fait vpn achat ouzbek bengladesh somalie zimbabwe , Gamepass du Gange et paf ils me filent 5€
    jeanouillz posted the 04/16/2026 at 03:31 PM
    C'est par pitié avec le peu de joueurs restants sur xbox ?
    skuldleif posted the 04/16/2026 at 03:33 PM
    jeanouillz ils le font depuis longtemps meme debut gen One
    rogeraf posted the 04/16/2026 at 03:48 PM
    Pour redorer leur image ... Merci Sarah
    xynot posted the 04/16/2026 at 03:48 PM
    Oh c'est génial ça
    calishnikov posted the 04/16/2026 at 03:55 PM
    J’ai jamais eu…
    jaysennnin posted the 04/16/2026 at 03:59 PM
    skuldleif si jamais tu connais un gars en turquie je suis preneur, histoire que je fasse du control à distance sur son ordi pour faire mes achats du store
    skuldleif posted the 04/16/2026 at 04:05 PM
    jaysennnin je connais que igor le ruskov qui fait l’intermédiaire, pas possible de le niquer lui
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