Yo mina,J'ai eu le plaisir de finir ce dernier jeu produit par grasshopper manufacture avec comme producteur, scénariste et director ce bon Suda 51 mais aussi Ren Yamazaki (qui a travaillé aussi sur No More Heros 3 il me semble). Et que dire de ce jeu? Ben il était Fu**ing bon à faire.Alors jeu de niche clairement (je dois être le seul de tout Gamekyo l'avoir joué lol), c'est un bon vieux jeu bien arcade avec quelques subtilités. Mais comme j'ai été élevé à la borne d'arcade et à la Megadrive, j'étais dans de bonnes vibes pendants ces 20+ heures de jeu.Alors Suda 51 oblige, on est sur un héro au pantalon séré et au Katana (mais il y a d'autres armes à débloquer) bien sanglant et des armes à feu pour bien alterné les plaisirs à la Devil May Cry. L'action et le gameplay est simple mais il y a des petits rajoutes bien sympas comme par exemple les "Batards" qui sont là pour nous aider à gérer les masses d'ennemis à trancher.C'est "Batards" sont des styles de VégéZombies qu'on doit cultiver et qui rajoute des pouvoirs spéciaux, un peu comme de la magie ou des armes optionnelles qui aident bien tout au long du jeu.Ce qui est marrant c'est que les premiers stages sont assez simple et que le jeu se complexifie avec le temps, offrant des stages plus joueur et structuré en avançant vers la fin du jeu.Les parties du jeu hors stages sont en mode 16bits digne des bons ptit games que savaient faire la Megadrive, ce qui fait qu'alterné entre Unreal 5 et pixel Art est vraiment plaisant avec des dialogues, mini-jeux (pour booster ses compétences) et scénarios qui donnent ce ton particulier au jeu.Vraiment belle surprise ce Romeo is a Deadman. Je l'attendais d'un coin d'oeil et pour finir j'ai craqué juste après avoir reçu RE9 et Crimson Desert... Ben in fine je l'ai presque platiné alors que j'ai 3-5h de jeu sur les ces deux autres titres AAA.Je ne dis pas que RE9 et CD sont des moins bons jeux. Mais il est tellement rare d'avoir des jeux bien barrés avec un gameplay simple mais jouissif avec une monté en force d'un point de vue scénario et gameplay/Game Design... que j'ai eu dur à lâcher jusqu'au générique de fin.Je sais que ce jeu va passer sous les radars des sorties en 2026, avec des mastodonts AAAA qui sont sortis à la même période. Mais vraiment, si vous aimé l'ambiance bien folle de Suda 51 et les jeux fait avec attention et bon ptit côté arcade....De plus artistiquement, on a un vrai casting qui joue bien les différents personnages. On passe de graphismes 3D à de la 2D en passant par des planches BD assez bien foutue. Aussi du stop motion lors de l'intro et quand on meurt. Vraiment un jeu étonnant, frais et bien originale dans sa conception.Donc pour ma part, c'est un gros "foncez dessus si vous voulez autre chose que le catalogue du mainstream"!Il est au prix de Starfield sur PS5 et il ne plante pas en plus... Sauf des Zombies pour vous aident à tout péter dans le jeuSpeech du jeu:Trailer du jeu (d'ailleurs cette séquence dans ce trailer n'est pas du tout dans le jeu)Et petit let's play