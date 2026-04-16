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lion93
> blog
Kyoto Xanadu: Gameplay du jeu
Voilà quelques vidéos du nouveau jeu de Falcom Kyoto Xanadu. Comme ça, ça vous donne une idée de ce qui vous attend le 16 juillet, du moins si vous comptez le faire en Japonais.
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posted the 04/16/2026 at 09:58 AM by
lion93
comments (
1
)
shirou
posted
the 04/16/2026 at 10:04 AM
Ah mais même les déplacements en ville c'est pas en 3D ? Petite déception de ce coté la du coup
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