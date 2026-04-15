profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6165
visites since opening : 10814849
nicolasgourry > blog
all
Quelques infos en vrac pour la NS2
Après Diablo IV: Lord of Hatred aperçu du côté de l’Indonésie, c’est au tour de Starfield de faire une apparition inattendue dans les registres d’un organisme de classification. Cette fois, c’est la Taiwan Entertainment Software Rating Information (TESRI) qui a répertorié aujourd’hui le titre de Bethesda dans sa base de données, avec une mention explicite pour la Nintendo Switch 2.

https://www.switch-actu.fr/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-15-14_06_40-leakzone-_-Nintendo-Pipeline-Discord.png

Switch Actu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gothic 3 Classic arriverait sur NS2



VGP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demain Playtonic Games fera un live stream (depuis quelque temps, ils mettent en avant "60", de là à dire que c'est pour annoncer le 60 FPS pour la version NS2 de Yooka-Replaylee, on ne sait jamais).

Nintendo Life


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Jeux indés seront en format non GKC
Coffee Talk Tokyo
inKONBINI : One Store Many Stories
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/15/2026 at 09:10 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo