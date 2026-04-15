Après Diablo IV: Lord of Hatred aperçu du côté de l’Indonésie, c’est au tour de Starfield de faire une apparition inattendue dans les registres d’un organisme de classification. Cette fois, c’est la Taiwan Entertainment Software Rating Information (TESRI) qui a répertorié aujourd’hui le titre de Bethesda dans sa base de données, avec une mention explicite pour la Nintendo Switch 2.
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Switch Actu
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Gothic 3 Classic arriverait sur NS2
VGP
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Demain Playtonic Games fera un live stream
(depuis quelque temps, ils mettent en avant "60", de là à dire que c'est pour annoncer le 60 FPS pour la version NS2 de Yooka-Replaylee, on ne sait jamais).
Nintendo Life
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posted the 04/15/2026 at 09:10 PM by nicolasgourry