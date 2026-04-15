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Godzilla Minus Zero / Premier teaser


Au cinéma en novembre.


Synopsis Japon après la Seconde Guerre mondiale, Shikishima Koichi, un ancien pilote kamikaze survit à une rencontre avec Godzilla et souffre de symptômes de stress post-traumatique. Lorsque la créature réapparaît des années plus tard, un groupe de soldats et de vétérans doit s'unir pour vaincre le monstre avant qu'il ne puisse détruire le Japon.
https://m.youtube.com/watch?v=n-NDYWPXpKg&pp=ygUTZ29kemlsbGEgbWludXMgemVyb9IHCQnTCgGHKiGM7w%3D%3D
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    adamjensen
    posted the 04/15/2026 at 05:41 AM by yanssou
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    adamjensen posted the 04/15/2026 at 06:28 AM
    J’ai hâte.
    Le premier était excellent.
    En plus, cette fois-ci, il arrive à New York, ça devrait être intéressant de voir ce que les Japonais vont faire.
    Shin Godzilla était pas mal aussi.
    taiko posted the 04/15/2026 at 06:51 AM
    adamjensen en tout cas l'image où il arrive devant la statue est hyper kitch.
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