SynopsisJapon après la Seconde Guerre mondiale, Shikishima Koichi, un ancien pilote kamikaze survit à une rencontre avec Godzilla et souffre de symptômes de stress post-traumatique. Lorsque la créature réapparaît des années plus tard, un groupe de soldats et de vétérans doit s'unir pour vaincre le monstre avant qu'il ne puisse détruire le Japon.
Le premier était excellent.
En plus, cette fois-ci, il arrive à New York, ça devrait être intéressant de voir ce que les Japonais vont faire.
Shin Godzilla était pas mal aussi.