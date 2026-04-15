Diablo IV serait parfaitement adapté à la Nintendo Switch 2 et une annonce officielle semble imminente, le jeu et son dernier DLC ayant été classés par le système de classification des jeux indonésien. Diablo IV – Lord of Hatred, la prochaine extension de Diablo IV, est prévue pour ce mois-ci. Reste à savoir si une version Nintendo Switch 2 sera annoncée en même temps que la sortie du DLC.
Il y a un jeux gamecube qui devait rejoindre le services ?
(Je te cache pas que j'espère l'annonce d'un Nintendo direct dans les prochaines heures/jour)