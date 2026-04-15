Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Diablo III : Eternal Edition
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name : Diablo III : Eternal Edition
platform : Switch
editor : Activision Blizzard
developer : Blizzard Entertainment
genre : action
multiplayer : oui
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link49 > blog
[Nintendo Switch 2] Encore un portage tardif en vue?


Diablo IV serait parfaitement adapté à la Nintendo Switch 2 et une annonce officielle semble imminente, le jeu et son dernier DLC ayant été classés par le système de classification des jeux indonésien. Diablo IV – Lord of Hatred, la prochaine extension de Diablo IV, est prévue pour ce mois-ci. Reste à savoir si une version Nintendo Switch 2 sera annoncée en même temps que la sortie du DLC.

Source : https://mynintendonews.com/2026/04/14/diablo-iv-rated-for-nintendo-switch-2-by-indonesian-game-rating-system/
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    aeris848
    posted the 04/15/2026 at 03:57 AM by link49
    comments (7)
    cyr posted the 04/15/2026 at 05:10 AM
    Il y a déjà eu des diablo sortie sur switch 1.
    link49 posted the 04/15/2026 at 05:17 AM
    cyr il y a eu le précédent avec son amiibo exclusif.
    akinen posted the 04/15/2026 at 06:05 AM
    cyr j’ai refini le 3 sur switch 1, il tourne nickel à 60fps.
    cyr posted the 04/15/2026 at 06:24 AM
    link49 HS mais il y a eu une mise a jour de la console virtuel gamecube. Pourtant aucun jeux n'a été rajouté.

    Il y a un jeux gamecube qui devait rejoindre le services ?

    (Je te cache pas que j'espère l'annonce d'un Nintendo direct dans les prochaines heures/jour)
    zephon posted the 04/15/2026 at 06:25 AM
    cyr ils améliorent le support des jeux déjà présent mais aussi les filtres de rendu de l'émulateur
    link49 posted the 04/15/2026 at 06:43 AM
    cyr J'espère aussi.
    aeris848 posted the 04/15/2026 at 06:49 AM
    Ce serait logique vu que le 3 a été porté sur Switch
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