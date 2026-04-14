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Nouvelle variante de cartouche pour les jeux physique NS2 disponible ?


Le youtubeur a ouvert physiquement la cartouche pour comparer sa puce électronique à celle d'un jeu Nintendo standard (comme Mario Kart).

En observant les numéros de série et les codes sur les composants, il remarque des différences notables (notamment les mentions "G4" vs "G6").
Bien que les spécifications ne soient pas publiques, il en déduit qu'il s'agit probablement d'une nouvelle variante de cartouche de 16 Go ou 32 Go.
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    burningcrimson
    posted the 04/14/2026 at 07:20 PM by nicolasgourry
    comments (8)
    cyr posted the 04/14/2026 at 07:37 PM
    Mouai, ça changerais rien au coût quel représente.

    Et surtout, la vitesse bien plus lente que la memoire de la consoles ou d'une carte micro sd express...


    Si tu peux mettre une video de chargement de Mario kart world cartouche VS memoire de la consoles.....du simple au double.
    nicolasgourry posted the 04/14/2026 at 07:46 PM
    cyr, ce que tu dis ne concerne que les jeux AAA gourmands en streaming de données. Or, il n'y a pas que les AAA, les jeux "indés", par exemple, n'ont pas forcément besoin de ce dispositif pour tourner correctement.
    L'usage massif des "GKC" n'est pas qu'un choix de performance pour le joueur, c'est surtout une économie sur les coûts de fabrication pour l'éditeur.
    Il reste encore beaucoup de personnes attachées au support physique.
    tripy73 posted the 04/14/2026 at 07:54 PM
    Confirmé par les données techniques du fabricant : http://www.gamekyo.com/images_1/e1239e84bb18010c8da486f25e984f9c20260414195353.png
    cyr posted the 04/14/2026 at 07:56 PM
    nicolasgourry Dans ce cas, pourquoi les carte micro sd standard sont exclu, même si il y a des jeux switch 1 ou des jeux indée ?
    nicolasgourry posted the 04/14/2026 at 08:03 PM
    cyr En gros tu as le support de stockage (carte micro SD = facile à pirater) et support de distribution (support propriétaire sécurisé), ça fait toute la différence.
    nicolasgourry posted the 04/14/2026 at 08:06 PM
    tripy73 bah là c'est plus clair.
    fdestroyer posted the 04/14/2026 at 08:12 PM
    En effet cette fois-ci il semble bien que ça soit la bonne, y'a même les code qui ont été compris, avec des cartes qui semblent déscendre jusqu'a 2GO

    cyr L'argument de la vitesse, bien que recevable, est sans doute réellement applicable à une poignée de jeux, sur le flot de centaines de GKC qui pullulent sur la machine

    Rien que tout les jeux qui sortent sur NS1 et NS2, l'argument est radié immédiatement, les catouches NS2 étant beaucoup plus rapide que la cartouches NS1, la GKC est la uniquement pour remplir la marge de l'editeur, et c'est tout.
    masharu posted the 04/14/2026 at 08:58 PM
    La préservation du JV versus les retarded techwhore.

    Reste plus qu'à shame les éditeurs qui postent en jeu clé, pour les pousser au full demat de leur jeu +64Go.

    Et le combat continue sur PS5 et XS. Je me refuse d'acheter tout jeux incomplet sur ces consoles, vraiment dommage pour Crimson Desert alors que l'éditeur a pourtant les fond pour mettre le jeu sur plusieurs disques. GTA6 va être l'épreuve du feu.
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