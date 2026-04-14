« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Le youtubeur a ouvert physiquement la cartouche pour comparer sa puce électronique à celle d'un jeu Nintendo standard (comme Mario Kart).
En observant les numéros de série et les codes sur les composants, il remarque des différences notables (notamment les mentions "G4" vs "G6").
Bien que les spécifications ne soient pas publiques, il en déduit qu'il s'agit probablement d'une nouvelle variante de cartouche de 16 Go ou 32 Go.
Et surtout, la vitesse bien plus lente que la memoire de la consoles ou d'une carte micro sd express...
Si tu peux mettre une video de chargement de Mario kart world cartouche VS memoire de la consoles.....du simple au double.
L'usage massif des "GKC" n'est pas qu'un choix de performance pour le joueur, c'est surtout une économie sur les coûts de fabrication pour l'éditeur.
Il reste encore beaucoup de personnes attachées au support physique.
cyr L'argument de la vitesse, bien que recevable, est sans doute réellement applicable à une poignée de jeux, sur le flot de centaines de GKC qui pullulent sur la machine
Rien que tout les jeux qui sortent sur NS1 et NS2, l'argument est radié immédiatement, les catouches NS2 étant beaucoup plus rapide que la cartouches NS1, la GKC est la uniquement pour remplir la marge de l'editeur, et c'est tout.
Reste plus qu'à shame les éditeurs qui postent en jeu clé, pour les pousser au full demat de leur jeu +64Go.
Et le combat continue sur PS5 et XS. Je me refuse d'acheter tout jeux incomplet sur ces consoles, vraiment dommage pour Crimson Desert alors que l'éditeur a pourtant les fond pour mettre le jeu sur plusieurs disques. GTA6 va être l'épreuve du feu.