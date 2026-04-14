Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Pokemon Vents et Vagues
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name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
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[Switch 2] Pokemon Winds and Waves : Alors que ça sort en 2027


Voici le dernier classement des jeux les plus attendus de Famitsu, établi selon les votes des lecteurs et présentant les titres que les joueurs japonais attendent avec impatience.Cette fois-ci, Pokemon Winds and Waves s'empare de la première place. Pragmata occupait auparavant cette position depuis un certain temps. Yoshi and the Mysterious Book fait son entrée dans le top 10. Découvrez le classement complet ci-dessous. Les votes ont été recueillis entre le 25 et le 31 mars :

1. [NS2] Pokemon Winds / Waves – 557 votes
2. [PS5] Pragmata – 551 votes
3. [PS5] Persona 4 Revival – 408 votes
4. [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo – 392 votes
5. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream – 339 votes
6. [NS2] Splatoon Raiders – 286 votes
7. [NSW] Rhythm Heaven Groove – 209 votes
8 . [PS5] Grand Theft Auto 6 – 207 votes
9. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book – 196 votes
10. [NS2] Fire Emblem: Fortune’s Weave – 191 votes
11. [NS2] Pragmata – 175 votes
12. [PS5] Onimusha: Way of the Sword – 143 votes
13. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter – 138 votes
14. [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027- 133 votes
15. [NS2] Professor Layton and the New World of Steam – 127 votes
16. [NSW] Genshin Impact – 122 votes
17. [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – 117 votes
18 . [NS2] Culdcept Begins – Nintendo Switch 2 Edition – 101 votes
19. [NSW] Village in the Shade – 95 votes
20. [NS2] Final Fantasy 7 Rebirth – 92 votes
21. [PS5] Kyoto Xanadu – 90 votes
22. [NSW] Kyoto Xanadu – 87 votes
23. [NSW] Professor Layton and the New World of Steam – 85 votes
24. [NS2] The Duskbloods – 83 votes
25. [NS2] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered – 82 votes
26. [PS5] Beast of Reincarnation – 80 votes
27. [PS5] Ace Combat 8 – 71 votes
28 . [PS5] Village in the Shade – 69 votes
29. [NSW] Culdcept Begins – 64 votes
30. [NS2] Akiba Lost – 56 votes

Source : https://nintendoeverything.com/famitsus-most-wanted-games-april-12-2026/
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    rogeraf
    posted the 04/14/2026 at 01:36 PM by link49
    comments (11)
    rocan posted the 04/14/2026 at 01:45 PM
    Ça va être un raz de marrée.
    rogeraf posted the 04/14/2026 at 01:51 PM
    Je suis rassuré si un nouveau Pokémon sort en 2027, Alléluia
    cyr posted the 04/14/2026 at 02:03 PM
    rogeraf fin 2027.....
    temporell posted the 04/14/2026 at 02:18 PM
    16. [NSW] Genshin Impact – 122 votes

    mais il y croit encore alors que le jeu n'est plus jouable sur Ps4 ?
    rogeraf posted the 04/14/2026 at 02:21 PM
    cyr C'est loin, je serai patient
    rogeraf posted the 04/14/2026 at 02:23 PM
    En tout cas rien que les graphismes de l'eau, ça sera le plus beau Pokemon. Y a des iles, alors peu etre aussi un open world
    Appellez moi detective Pikachu
    shambala93 posted the 04/14/2026 at 02:44 PM
    Quand même bien laid par rapport à certains jeux colorés de l’époque PS360. Enfin, j’imagine que la franchise Pokémon ne rapporte pas assez et que les budgets sont serrés !
    cyr posted the 04/14/2026 at 02:56 PM
    shambala93 ou peut-être pour éviter des temps de développement a rallonge, pour éviter des reports..

    Y a pas que les graphismes dans le jeux vidéo.
    cyr posted the 04/14/2026 at 02:57 PM
    rogeraf officiellement c'est 2027.

    Mais historiquement, les épisodes canonique sorte soit en octobre, soit en novembre....

    J'espère vraiment mars 2027 au mieux.....
    ratchet posted the 04/14/2026 at 03:00 PM
    cyr ça sera début 2027 jamais ils ne referont un Pokémon Direct (de février) avec encore Pokémon WW pour fin de l’année. J’espère
    ducknsexe posted the 04/14/2026 at 03:19 PM
    Le Pokémon Vagues qui emporte tous les haters au loin
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