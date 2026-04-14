Ce jeu, c'est pas ma tasse de thé mais force est de constater que j'ai été surpris sur les effets inattendus qu'il a eu sur mon fils de 9 ans :- Le modding et le fait que le jeu tourne sous Java ont poussé mon fils à s'intéresser au codage. Il est déjà à l'aise avec le clavier/souris, à taper des commandes sous Linux mais du coup il souhaite avoir sur son PC portable VS Code, regarder des vidéos et trafiquer davantage le jeu (on va bientôt découvrir des outils IA également).- L'esthétique cubique et pixelisé fait qu'il ne voit aucun problème à jouer à des jeux de la génération 32 bits/64 bits. Il peut très bien jouer aux anciens Sonic MD/GG comme ceux sortis sur Dreamcast ou les derniers comme Generation ou Frontier. Idem pour Mario, il passe de Odyssey à Super Mario 64 très facilement (obsédé par le trailer de l'E3 96 avec la tête de Wario). Donc du coup cette tolérance aux graphismes vieillots va me permettre de lui faire découvrir l'âge d'or sans soucis. Il a kiffé acheter des figurines dans Shenmue par exemple et que je lui explique que sans ce jeu, son Animal Crossing existerait même pas. Dernièrement il s'étais mis sur les Pac-Man World PS1/PS2 et les remake et même le jeu d'origine.Dans un autre registre, il a découvert la première série Power Ranger grâce au remake de Netflix et lui qui jure que par la les animes 3D (il trouve l'animation 2D dépassé, il a préféré HNK 2026 au film de 1986, je voulais l'étrangler!!!), sa mâchoire s'est décrochée quand j'ai montré la scène du film Akira avec l'énorme sphère qui sort du sous-sol (du coup on va bientôt regarder Steamboy).En terme de culture et de curiosité il met à l'amende tellement de millenials, ils seraient rouge de honte face à luiEt vous, effets similaires ?