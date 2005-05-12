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Animal Crossing : Wild World
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name : Animal Crossing : Wild World
platform : Nintendo DS
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : simulation et gestion
multiplayer : Oui
european release date : 03/31/2006
us release date : 12/05/2005
japanese release date : 11/23/2005
official website : http://www.nintendo.co.jp/ds/admj
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aeris779
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aeris779 > blog
Le premier Animal Crossing est sorti il y a 25 ans
Le premier Animal Crossing est sorti sur Nintendo 64 le 14 avril 2001 au Japon.

Il a été dévoilé pour la première fois au fameux salon Nintendo Space World 2000 qui s'est deroulé du 24 au 26 aout 2000 a Kyoto

Nintendo a presenté les rares prochaines sorties prévu sur Nintendo 64 qui était quasiement en fin de vie, et parmis elles se trouvait un jeu atypique au nom de "Dōbutsu no Mori", qui signifie en francais "la foret des animaux". Il était presenté en version jouable. Il est passé inaperçu car eclipsé par le GameCube et la Gameboy Advance, dont les noms les design et les specs ont été devoilé a ce salon, et forcement toute l'attention était porté sur ces futures consoles.

Au depart le jeu était prevu sur le fameux DD64, extension de la Nintendo 64 sorti fin 1999 au Japon. Il était prevu entre autre une horloge interne avec des événements en temps reel (ce qu'on trouve dans les episodes recents). Ayant subi de nombreux retards , beaucoup de projets en developpement dessus ont été finalement porté sur cartouche N64, l'accesoire ayant floppé (15.000 exemplaires vendu au Japon), cette version a peut etre été annulé aussi pour cette raison la.

Pendant le developpement, des features tres RPG étaient prevu, ca l'aurait rapproché sans doute d'un Fantasy Life, mais ces idées ont été finalement abandonné.

A sa sortie, Nintendo fait une promo assez discrete. Faut se remettre dans le contexte, le 14 avril 2001 la GBA vient de sortir depuis quelques semaines (21 mars 2001) et c'est la folie. Elle se vend par palette et toute l'attention est porté sur elle. La PS2 est sortie depuis un an (4 mars 2000) et apres des premiers mois difficiles, sa ludothèque commence enfin a s'ettoffer (notamment avec Gran Turismo 3 entre autres). La N64 est en grande difficulté au Japon, elle a été clairement boudé sur ce territoire, et en fin de vie encore plus, surtout que dans quelques mois le Gamecube s'apprete a arriver (14 septembre 2001). Dans un tel contexte, les ventes d'Animal Crossing sont assez faibles et son demarrage timide, mais il y a un bouche a oreille. De plus en plus de joueurs japonais en parlent sur les forums internet (en 2001 on n'est pas encore a l'ere des reseaux sociaux). Nintendo sent que le jeu a un potentiel et qu'il pourrait bien se vendre dans un meilleure contexte. Les ventes se maintiennent a des hauteurs faibles mais ne s'ecroulent pas. Nintendo prend la decision de sortir une version+ sur Gamecube, qui sort en décembre 2001, soit 8 mois seulement plus tard, qui ajoute entre autres un mode multijoueurs. Et la, gros succès. Le jeu atteint les 650.000 ventes au Japon, meme si on est a des années lumieres des scores que la licence fera plus tard.

A noter que c'est le dernier jeu Nintendo de la N64

C'est cette version du jeu qui sera localisé chez nous en 2004. La suite de l'histoire on la connait tous. Ce fut le debut de ce qui deviendra une enorme franchise du jeu video





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    posted the 04/14/2026 at 09:43 AM by aeris779
    comments (4)
    cyr posted the 04/14/2026 at 09:58 AM
    Quand je repense a l'épisode gamecube.. je préfère le dernier sur switch.
    kidicarus posted the 04/14/2026 at 10:47 AM
    Qu'est ce que j'avais attendu ce jeu sur N64, mais il a fallut que j'attende la version GC avec sa NES pour jouer à des jeux de celle-ci.
    oreillesal posted the 04/14/2026 at 10:54 AM
    Très sympa la jaquette.
    Une invitation pour un bout de paradis.
    aeris779 posted the 04/14/2026 at 11:38 AM
    J'ai pas précisé dans l'article que le jeu a été co-réalisé par Katsuya Eguchi, connu aujourd'hui pour etre le papa de la franchise, il a notamment eu un role important sur SNES en dirigeant le développement de Star Fox et Yoshi Island, et Hisashi Nogami qui est en quelque sorte le papa de Splatoon
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